No Man's Sky: Beyond met onlinemodus en vr-ondersteuning komt 14 augustus uit

De Beyond-update voor No Man's Sky komt op 14 augustus uit. De gratis update brengt PlayStation VR- en Steam VR-ondersteuning naar de game. Ook krijgt het spel een 'radicaal nieuwe' multiplayerervaring onder de noemer No Man's Sky Online.

Volgens de aankondiging moet de uitgebreide online-ervaring ervoor zorgen dat spelers overal in het universum elkaar kunnen ontmoeten en met elkaar kunnen spelen. Verdere informatie over No Man's Sky Online maakt ontwikkelaar Hello Games niet bekend. Wel zei ontwikkelaar Sean Murray eerder dat het geen mmo is.

Met de update krijgt het spel ook volledige vr-ondersteuning. In een eerder uitgebrachte trailer is te zien hoe spelers in voertuigen en ruimteschepen kunnen voortbewegen. Ook rondlopen en bouwen op een planeet kan binnenkort in vr. De Beyond-update komt uit voor Windows, de PlayStation 4 en de Xbox One.

Tweakers publiceerde een review van No Man's Sky toen de game drie jaar geleden uitkwam. Het gebrek aan multiplayer werd toen als minpunt benoemd. Het missen van multiplayer was vooral opvallend omdat de ontwikkelaar eerder had gezegd dat het wel in het spel zou zitten. In de jaren na de release heeft Hello Games veel gratis updates en uitbreidingen uitgebracht. De studio zegt dat het de game ook na het uitbrengen van de Beyond-update op die manier zal blijven ondersteunen.