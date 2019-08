Red Dead Online-update laat spelers gespecialiseerde rollen aannemen

Een aankomende Red Dead Online-update laat spelers specialist roles aannemen waarmee ze unieke gameplayelementen en voordelen kunnen krijgen. De drie rollen zijn Bounty Hunter, Trader en Collector. Spelers kunnen vrij tussen de rollen wisselen en zitten niet aan een rol vast.

Met de Bounty Hunter kunnen spelers volgens Rockstar Games criminele npc's vangen of vermoorden, net als in de singleplayer-versie van het spel. Een menselijke speler met een hoge bounty kan ook een doelwit voor de Bounty Hunter worden. Spelers die 'progressie boeken' kunnen speciale items verkrijgen als een verbeterde lasso om moeilijkere doelwitten te vangen, of een verbeterde Eagle-Eye. Speciale skills, items en upgrades kunnen hiermee ook beschikbaar worden gemaakt.

De tweede specialist role, de Trader, kan met de update een bedrijf opzetten vanuit zijn of haar kamp. Spelers kunnen materialen zoeken en producten maken, om deze later te verkopen. Wie een betere Trader wordt kan het kamp upgraden met een wapenkluis, een stoofpot en kan honden laten waarschuwen voor vijandige aanvallen op het kamp. Later kunnen spelers nieuwe skills en een grotere tas krijgen. Nieuwe bedrijfselementen als een wagon om grotere vangsten te kunnen vervoeren moet ook mogelijk worden.

De laatste rol, Collector, kan de wereld ontdekken voor zeldzame en waardevolle objecten. Betere verzamelaars krijgen toegang tot een verbeterde verrekijker, een lantaarn voor aan het paard en een metaaldetector. Ook voor de Collector zijn nieuwe skills vrij te spelen. Rockstar Games zegt dat spelers vrij kunnen wisselen tussen de drie rollen. Spelers kunnen dus ervoor kiezen om eerst een van de rollen te maximaliseren voor ze aan een andere rol beginnen, of ze alle drie tegelijkertijd te spelen.

Met de update komen daarnaast verbeteringen en nieuwe content vrij voor Red Dead Online. Zo moet het bewegen van het karakter straks meer responsive zijn en krijgen Defensive-spelers minder schade toebedeeld. Het spel zal straks ook onthouden of de speler liever Defensive of Offensive speelt. Meer lootbare objecten moeten bij de update vindbaar zijn in de spelwereld en spelers kunnen straks het uiterlijk van hun karakter resetten. De update moet nog deze zomer uitkomen voor PlayStation 4 en Xbox One.