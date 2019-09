Rockstar werkt niet aan dlc voor Red Dead Redemption 2

Rockstar is niet bezig met dlc voor Red Dead Redemption 2. Dat meldt de ontwikkelaar in een interview met gamesite VG24/7. Rockstar meldt dat het zich vooral richt op de onlinemodus van het spel, die onlangs een grote update ontving.

Rockstar ziet de plannen voor online niet anders dan als een traditionele singleplayer-uitbreiding, meldt VG24/7. "Onze ambities voor Red Dead Redemption 2 waren torenhoog en als we op zo'n grote schaal spelwerelden maken, is de singleplayer-campagne bijna altijd leidend. Onze ambities voor Red Dead Online zijn even groot." Rockstar wil aan de onlineversie van Red Dead Redemption 2 blijven sleutelen. Uiteindelijk moet Red Dead Online even uitgebreid worden als de singleplayer-campagne. Verrassend is dit niet, aangezien Rockstar hetzelfde deed met de onlinemodus van Grand Theft Auto V.

Red Dead Online ontving vorige maand de Frontier Pursuits-update. Deze update introduceerde onder andere verschillende specialist roles. Zo kunnen gebruikers bijvoorbeeld als koppensneller spelen om op gezochte spelers te jagen. Daarnaast introduceerde de update de zogeheten Outlaw Pass. Deze kon aangeschaft worden met 35 goudstaven, die in-game te verdienen zijn of met echt geld gekocht kunnen worden. Een gratis variant is ook aanwezig in de vorm van de zogeheten Club Pass.