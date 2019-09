Rockstar brengt eigen gamelauncher uit voor Windows

Rockstar Games Launcher is dinsdag uitgebracht. Vanuit het softwareprogramma voor Windows kunnen Rockstar-games gekocht en gespeeld worden. Ook is het mogelijk om Rockstar-games toe te voegen die ergens anders zijn gekocht.

De Rockstar Games Launcher heeft een cloudsavefunctie en bevat een Store-pagina waar Rockstar-games worden verkocht. Een dergelijke eigen launcher en winkel zou Rockstar kunnen gebruiken voor een pc-versie van Red Dead Redemption 2. Eerder dit jaar verscheen er in code van de Rockstar Social Club-website een verwijzing naar een mogelijke pc-versie.

Er zijn nog geen concrete aanwijzingen dat de ontwikkelaar de pc-versie van zijn westerngame via zijn eigen launcher wil verkopen, maar het zou Rockstar in staat stellen om de volledige omzet in eigen handen te houden. Dat in tegenstelling tot de verkoop via een platform als Steam of de Epic Games Store.

Zowel digitale als fysieke games van de ontwikkelaar zijn toe te voegen aan de launcher. Vooralsnog is de software alleen beschikbaar voor Windows. Of de launcher later ook naar andere besturingssystemen komt, is nog niet bekend. Rockstar geeft tijdelijk de game Grand Theft Auto: San Andreas weg aan gebruikers die de launcher installeren.