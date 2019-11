Red Dead Redemption 2-update en Nvidia-hotfix moeten Vulkan-problemen oplossen

Rockstar Games heeft een nieuwe patch voor de pc-versie van Red Dead Redemption 2 uitgebracht. De update moet crashes bij het gebruik van quadcore- en hexacore-cpu's in combinatie met Nvidia-gpu's en de Vulkan-api oplossen. Nvidia heeft ook een hotfix uitgebracht.

Volgens Rockstar liep Red Dead Remption 2 vast bij gebruik van Nvidia-gpu's in combinatie met cpu's met vier of zes cores. Dit werd naar eigen zeggen veroorzaakt door een probleem met de drivers van Nvidia. Title Update 1.14 moet dit oplossen. Gebruikers dienen ook een nieuwe Nvidia-driver te installeren; versie 441.34 bevat een hotfix voor het probleem.

De nieuwe update lost ook problemen op met het tijdsverloop in het spel bij 'hoge framerates'. De consoleversie van de game draait op 30fps. Doordat de framerate van de pc-versie doorgaans hoger is, verliep de in-game tijd ook te snel. Hierdoor liepen de health cores van spelers op hoog tempo leeg, ongeacht hoeveel gebruikers aten in het spel. Bovendien klaagden gebruikers op Reddit over ondergewicht in het spel, doordat voedsel te snel werd 'verteerd'. Dergelijke problemen met hogere framerates zijn niet uniek. Dark Souls 2 had bij release een soortgelijk probleem, waarbij wapens te snel kapot gingen. Ook Skyrim en Fallout 4 hadden problemen boven de 60fps door een beperking in de game-engine.

Rockstar bood vorige week zijn excuses aan voor de problemen met de game in combinatie met Nvidia-gpu's, en beloofde op korte termijn met een update te komen. De patch die dinsdag is uitgebracht voegt ook nieuwe inhoud toe aan Red Dead Online, de multiplayermodus van de game. De ontwikkelaar heeft een nieuwe legendary bounty, nieuwe pijlen en nieuwe kleding aan de game toegevoegd.

Red Dead Redemption 2 kwam op 5 november uit de pc. Veel spelers hadden bij de release te maken met prestatieproblemen en crashes. Sommige spelers konden de game helemaal niet opstarten door een probleem met de Rockstar Launcher, dat inmiddels opgelost moet zijn.