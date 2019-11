Rockstar geeft pc-spelers Red Dead Redemption 2 compensatiepakket voor bugs

Rockstar Games heeft een care package gegeven aan spelers van de pc-versie van Red Dead Redemption 2, ter compensatie voor de technische problemen in het spel. Deze bevat een verzameling ingame-items.

Het pakket bevat verschillende soorten munitie, granaten, medicijnen en voedsel. Daarnaast krijgen spelers de Prieto Poncho, een cosmetisch item voor Red Dead Online. Verder stelt Rockstar dat in december spelers nog een care package krijgen en de zogenaamde Marino Bandolier en een nieuwe off-hand holster. Dat zal tegelijk gebeuren met nog een grote update voor de game.

Rockstar stelt dat na meerdere game-updates en meerdere Nvidia-driverupdates 'de overgrote meerderheid' van de technische problemen in RDR2 verholpen moet zijn. Het spel had te kampen met crashes, haperingen en in bepaalde gevallen weigerde het zelfs helemaal om op te starten. Op het moment van schrijven geeft de gemiddelde gebruikersbeoordeling op Metacritic het spel een 4,2.

Red Dead Redemption 2 kwam laat in 2018 uit voor de PlayStation 4 en Xbox One en een Windows-release volgde op 5 november van dit jaar. Het is niet ongebruikelijk dat Rockstar-games aardig wat later voor Windows uitkomen. Van specifiek de Windows-versie van de game heeft Tweakers een recensie geschreven, en een meer algemene review, inclusief video, is er in de vorm van de console-recensie van een jaar geleden. RDR2 op pc is nu alleen nog beschikbaar via de Rockstar-winkel, maar per 5 december is hij ook op Steam te vinden.