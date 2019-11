Kali Linux bevat undercover-modus om zich als Windows 10 voor te doen

De ontwikkelaars van het op securityprofessionals gerichte Kali Linux hebben een undercover-modu aan de distro toegevoegd waarmee gebruikers snel kunnen doen alsof ze op een Windows 10-machine werken, om onopvallend te blijven.

Kali Undercover is onderdeel van Kali Linux 2019.4, dat deze week verscheen. In feite gaat het om een geïntegreerd thema dat via de terminal opgeroepen kan worden, waarna de desktopomgeving de indruk van Windows 10 geeft, met onder andere de Windows-startknop, verkenner, desktopachtergrond en trashcan. Volgens de ontwikkelaar is de modus bedoeld voor gebruikers die niet willen opvallen met hun OS, door bijvoorbeeld de opvallende Kali-draak op de achtergrond.

Bij Kali Linux 2019.4 maakt de distro verder de overstap van Gnome naar het lichtgewicht Xfce, onder meer vanwege de overhead van Gnome. Er is echter nog wel een Gnome-build beschikbaar. Ook aanwezig is PowerShell. Tenslotte maken de ontwikkelaars bekend dat 2019.4 de laatste release is die sd-kaarten van 8GB op ARM ondersteunt. Vanaf versie 2020.1 is 16GB de minimale opslagcapaciteit bij sd-kaarten die het OS ondersteunt.

Kali Linux is met name op beveiligingsprofessionals gericht en bevat standaard functionaliteit op het gebied van digitaal forensisch onderzoek, audits en pentesting. De software wordt beheerd door Offensive Security.