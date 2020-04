Microsoft heeft Linux Security Module voor code-integriteit ontwikkeld

Microsoft heeft een Linux Security Module met de naam Integrity Policy Enforcement ontwikkeld. De beveiligings-add-on voor de Linux-kernel is volgens Microsoft voor een specifieke doelgroep bedoeld.

Microsoft heeft de code voor Integrity Policy Enforcement op Github gezet. Het doel van de Linux Security Module is om te garanderen dat Linux alleen geautoriseerde code uitvoert, oftewel versies van code die identiek zijn aan de versies die van vertrouwde bronnen afkomstig zijn.

Daarmee richt Microsoft zich op specifieke gebruiksscenario's waarbij alle software en de configuraties van de eigenaar van bijvoorbeeld embedded systemen afkomstig zijn. Microsoft noemt als voorbeeld een netwerkfirewall-apparaat in een datacenter.

Volgens Microsoft zijn er al meerdere implementaties om de integriteit van code op Linux te verifiëren, maar ontbreekt er functionaliteit bij die bestaande methodes. "Wat deze implementaties missen, is een manier om bij run-time te verifiëren dat binaries van bepaalde locaties afkomstig zijn. IPE probeert dit gemis aan te pakken."

ZDNet schrijft dat IPE momenteel nog de status van request for comments heeft en dat het nog wel even kan duren voor deze onderdeel wordt van de Linux-kernel. Het verschil met de bestaande Integrity Measurement Architecture is volgens de site dat IPE niet afhankelijk is van metadata van het bestandssysteem en geen handtekeningen vereist.

Microsoft ontwikkelt regelmatig voor Linux en heeft onder andere baat bij code-integriteit voor het OS, omdat Linux veelvuldig gebruikt wordt op zijn Azure-clouddienst.