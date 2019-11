Microsoft gaat nieuwe Edge-browser ook uitbrengen voor Linux

Microsoft gaat zijn Edge-browser op basis van Chromium ook uitbrengen voor Linux. Wanneer die versie uitkomt is nog niet duidelijk. De definitieve versie voor Windows en macOS verschijnt op 15 januari.

Microsoft heeft de ontwikkeling van een Linux-versie bevestigd tijdens een sessie over Edge op zijn Ignite-evenement. Dat de browser ook voor Linux uitkomt is niet heel verrassend. Microsoft heeft al versies voor macOS, Android en iOS, naast de varianten voor Windows. Ook werden er in eerdere testversies al verwijzingen gevonden naar Linux. Microsoft heeft zich tot nu toe echter niet uitgelaten over een release voor Linux.

Het is nog onduidelijk wanneer de Linux-versie uitkomt. Bij de presentatie liet Microsoft enkel zien dat de Edge-browser op basis van Chromium 'in de toekomst' naar het besturingssysteem komt. Maandag maakte Microsoft bekend dat de nieuwe Edge-browser op 15 januari officieel uitkomt voor Windows en macOS. De release candidate is al te downloaden.