Microsoft toont Edge-browser voor Linux

Op de digitale versie van Microsofts ontwikkelaarsconferentie Build heeft het bedrijf tijdens een korte presentatie zijn Edge-browser getoond. Deze draaide op Linux. Sinds vorig jaar is duidelijk dat Microsoft hieraan werkt.

Een softwareontwikkelaar die vermoedelijk de digitale versie van Build bijwoonde, heeft op Twitter een screenshot geplaatst waarop is te zien dat Microsofts Edge-browser op Linux draait. Het is de eerste keer dat Microsoft laat zien dat Edge op Linux draait.

Dat een versie van de browser op komst is voor Linux, werd vorig jaar november al duidelijk. Ook werden er in eerdere testbuilds van Edge al verwijzingen naar Linux gevonden. De komst van een Linux-versie van Edge ligt ook enigszins voor de hand, aangezien het nieuwe Edge is gebaseerd op Chromium en er zijn al de nodige Linux-browsers beschikbaar die op deze engine zijn gebaseerd, zoals Google Chrome, Opera en Vivaldi.

De Edge-browser is al beschikbaar voor macOS, Android en iOS, naast de varianten voor Windows. De nieuwe Edge-browser op basis van Chromium kwam halverwege januari officieel uit voor Windows en macOS. Wanneer de Linux-versie precies uit zal komen, is nog onbekend.