Microsoft: huidige en nieuwe Edge-browser kunnen naast elkaar draaien

Gebruikers die de bestaande op EdgeHTML gebaseerd Edge-browser willen blijven gebruiken na 15 januari kunnen dat doen, meldt Microsoft. Microsoft vervangt de browser door een op Chromium gebaseerd versie, maar verwijdert 'Edge Legacy' niet.

Om de browser te blijven gebruiken, moeten Windows 10-gebruikers enkele handmatige stappen doorlopen. Zodra gebruikers de stable channel-versie van Edge op Chromium installeren, vervangt deze de huidige versie van Edge, die Microsoft inmiddels Edge Legacy noemt. De oude browser verdwijnt dan echter niet van Windows 10, maar wordt verborgen. Gebruikers die beide browsers naast elkaar willen gebruiken, kunnen dat instellen via de Group Policy Editor oftewel Groepsbeleid Bewerken.

Gebruikers kunnen daar bij de Microsoft Edge Update-instellingen kiezen voor 'Allow Microsoft Edge Side by Side browser experience' om beide versie te kunnen draaien. Als de nieuwe Edge al op het systeem aanwezig is, moeten gebruikers de installatie opnieuw doorlopen en ook moeten ze de Legacy-versie opnieuw vastpinnen aan het startmenu en de taakbalk.

Overigens kunnen gebruikers ook de Canary-, Dev- en Beta-versies van Edge op Chromium naast elkaar draaien. Microsoft maakte eerder deze week in een document bekend dat het op 15 januari begint met het via Windows Update verspreiden van Edge op Chromium. Daarbij zou het bedrijf de oude versie 'vervangen', waardoor het leek alsof het bedrijf de browser zou verwijderen.