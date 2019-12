Hyperlooptestbaan komt in Groningen

Het European Hyperloop Center zal in Groningen gebouwd worden. De testbaan moet in 2022 klaar zijn voor gebruik. Het EHC is een initiatief van Hardt Hyperloop uit Delft en moet functioneren als een ontwikkelingscentrum voor Europese hyperloopinitiatieven.

Eerder deze maand maakte Hardt bekend dat de strijd om de locatie voor een hyperlooptestbaan alleen nog tussen Zeeland en Groningen ging. Vrijdag liet Hardt daarop weten dat het EHC in Groningen gebouwd zal worden. De bouw van het hyperloopcentrum begint eind 2020 in Groningen. Volgens Hardt werd de keuze gebaseerd op planning- en bouwcriteria, alsmede het regionale ecosysteem van partnerschappen en financiën. Hoewel beide provincies volgens Hardt een sterk plan hebben ingediend, ging de voorkeur toch uit naar Groningen.

Hardt Hyperloop wil de testbaan niet alleen zelf gebruiken. Het EHC moet een volledig testcentrum voor Europese hyperloopinitiatieven worden. Behalve uit een testbaan van drie kilometer, bestaat het EHC dan ook uit een r&d-centrum, waar onderzoek moet uitwijzen of hyperloops een realistisch en schoon alternatief zijn voor korte vliegreizen. Ook moet hier een Europese standaard ontwikkeld worden, en moet er aan veiligheidseisen en passagierservaringen gewerkt worden. Het EHC opent in 2022 zijn deuren.