Nederlandse overheid en bedrijven investeren 30 miljoen euro in hyperloop

De ministeries van Infrastructuur & Waterstaat en Economische Zaken & Klimaat, de provincie Groningen en een consortium van bedrijven en onderzoeksorganisaties investeren samen in de ontwikkeling van de hyperloop. Er is 30 miljoen euro toegezegd voor drie jaar.

Het doel van het driejarige programma is om aan te tonen dat de hyperloop een veilige, duurzame en commercieel levensvatbare oplossing is voor transport in Europa en op mondiaal niveau. Onder de naam Hyperloop Development Program werken publieke en private partijen daarin samen. Het traject is een vervolg op eerder onderzoek naar de haalbaarheid en interesse in de hyperloop. Daaruit is gebleken dat diverse partijen interesse hebben om erin te investeren.

Beide ministeries stellen samen 4,5 miljoen euro beschikbaar in de vorm van subsidies en de provincie Groningen trekt 3 miljoen euro uit om bij te dragen aan het European Hyperloop Center Groningen. Dat is een geplande testfaciliteit met een testbuis van 2,6km, die in 2022 klaar moet zijn en een belangrijke rol speelt in het ontwikkelingsprogramma. De rest van de investeringen, goed voor 22,5 miljoen euro, komen van het bedrijfsleven. Onder andere Schiphol, NS, Tata Steel, Hardt Hyperloop en BAM hebben zich aangesloten.

Volgens de initiatiefnemers is Nederland sinds 2017 een leider op het gebied van hyperloop en is er een ecosysteem van meer dan twintig relevante bedrijven die hyperlooptechnologie heeft ontwikkeld en gevalideerd. Die partijen verenigen zich met het Hyperloop Development Program dat loopt van 2020 tot 2023. Ze richten zich op het bouwen van de Groningse testbaan en het verder verrichten van studies en onderzoek.

Minister Cora van Nieuwenhuizen van I&W en staatssecretaris Mona Keijzer van EZK informeerden afgelopen oktober de Tweede Kamer al over de subsidies. Een voorwaarde voor het beschikbaar stellen van het geld is dat er 'gezamenlijk in een open omgeving' gewerkt wordt en dat meerdere partijen van de testfaciliteit gebruik kunnen maken. Begin 2021 zullen de ministeries meer bekendmaken over het aanvragen van subsidies en de rol van de overheid bij de hyperloopontwikkelingen.