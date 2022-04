Elon Musks The Boring Company gaat een eigen hyperloopsysteem bouwen

Tunnelboorbedrijf The Boring Company gaat een eigen hyperloopsysteem ontwikkelen, zo maakt ceo Elon Musk op Twitter bekend. De bouw van een vacuüm tunnelsysteem moet in de 'komende jaren' plaatsvinden. Er is nog geen locatie voor de Boring Company-hyperloop bekendgemaakt.

"Voor zover bekend is [een hyperloopsysteem] natuurkundig gezien de snelst mogelijke manier om van het ene stadscentrum naar het volgende te reizen, mits de afstand kleiner is dan ~3219 kilometer. Een Starship [van SpaceX] is sneller voor langere reizen", aldus Musk op Twitter.

Het concept van een tunnelsysteem met lage luchtdruk waar bijvoorbeeld een magnetische zweeftrein door kan 'vliegen' werd in 2013 door Musk gepubliceerd. Geen van zijn bedrijven heeft tot dusver daadwerkelijk geprobeerd om het concept werkelijkheid te maken. In plaats daarvan stimuleerde de zakenman de doorontwikkeling van zijn idee, bijvoorbeeld door een ontwerpwedstrijd te organiseren. Onder meer Virgin Hyperloop en de Nederlandse overheid hebben veel geld in de ontwikkeling van het hyperloopconcept gestoken.

In 2016 werd The Boring Company door Musk opgericht om tunnelsystemen te graven onder dichtbevolkte steden. Tot dusver zijn er in de praktijk enkele korte tunnels gegraven waar vooralsnog alleen autonome Tesla-voertuigen van a naar b rijden. Van een hyperloopstelsel is nog geen spraken.

Update, 18.27 uur: Het begrip 'Starship' werd foutief vertaald naar 'ruimteschip', maar dit zou een verwijzing naar een transportproject van SpaceX moeten zijn. Met dank aan Sebazzz.