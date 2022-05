Virgin Hyperloop ontslaat helft van personeel en richt zich op vrachtvervoer

Virgin Hyperloop heeft 111 medewerkers ontslagen en gaat zich richten op vracht- in plaats van personenvervoer. Virgin Hyperloop is het enige hyperloopbedrijf dat een praktijktest met mensen heeft uitgevoerd.

De switch naar een focus op vrachtvervoer wordt volgens Virgin Hyperloop gemaakt vanwege de wereldwijde toeleveringsproblemen en alle veranderingen als het gevolg van het coronavirus. Met de nieuwe strategie kan het bedrijf 'op een wendbaardere manier en kostenefficiënt reageren', zegt een woordvoerder tegen de Financial Times.

Virgin Hyperloop bevestigt tegenover de krant dat 111 medewerkers zijn ontslagen. Door de verlegde focus zouden hun posities overbodig zijn geworden. Het gaat om ongeveer de helft van alle medewerkers van het bedrijf. Twee medewerkers zeggen tegen de krant dat de ontslagen in een videoconferentie werden aangekondigd.

Volgens de Financial Times is er al langer rumoer binnen Virgin Hyperloop. Vorig jaar verliet medeoprichter Josh Giegel het bedrijf en verschillende topmensen en talenten zouden daarna ook vertrokken zijn.

Virgin Hyperloop heeft meer dan 400 miljoen dollar aan investeringen binnengehaald en is voor 76 procent in handen van DP World. Dat is een bedrijf van de overheid van de Verenigde Arabische Emiraten. Er was deal om een verbinding in Saudi-Arabië aan te leggen voor het vervoer van personen. Volgens DP World ziet de overheid van die staat een optie voor vrachtvervoer echter ook zitten. Virgin Hyperloop zou met vijftien klanten in gesprek zijn over het leveren van een hyperloopsysteem voor het vervoer van pallets met vracht.

In 2020 voerde Virgin Hyperloop een succesvolle test uit met passagiers, bij een relatief lage snelheid van 173km/u. Er zijn meer bedrijven bezig met het ontwikkelen van hyperloopsystemen, maar Virgin Hyperloop is tot nu toe het enige dat een praktijktest met mensen aan boord uitvoerde. De techniek moet snelheden van meer dan 1000km/u mogelijk maken.

Hyperloop-test met passagiers in 2020