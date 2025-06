Virgin Hyperloop neemt oude naam Hyperloop One weer in gebruik

Hyperloopmaker Virgin Hyperloop heeft zijn naam naar Hyperloop One veranderd. Dat is de naam die het bedrijf tussen 2016 en 2017 gebruikte. Virgin Group heeft zich namelijk teruggetrokken uit het partnerschap wegens 'Hyperloop Ones verandering van kortetermijnprioriteiten'.

Hyperloop One kreeg in 2017 de naam Virgin Hyperloop, nadat het bedrijf en Virgin Group een investingspartnerschap waren aangegaan. Toen werd ook Virgin-oprichter Richard Branson als voorzitter aangesteld. Onlangs viel het technieuwswebsite Engadget op dat de hyperloopmaker zijn oude naam weer gebruikte op onder andere LinkedIn en Twitter. Ook is de website aangepast. Daar staat een stockafbeelding van de XP-1 testpod en de bewering dat 'het een nieuwe dag is bij Hyperloop One'.

Toen Engadget hier vragen over stelde bij Virgin Group bevestigde het bedrijf de naamsverandering en het weghalen van het Virgin-merk. Dat komt vooral doordat Hyperloop One zich meer wil richten op vracht- in plaats van personenvervoer, verklaart Virgin Group. "Na overleg met het bestuur van Virgin Hyperloop en zijn aandeelhouders, heeft Virgin Group besloten om samen met het managementteam van Virgin Hyperloop het merk Virgin uit het bedrijf te verwijderen. We willen het team van Virgin Hyperloop bedanken voor zijn harde werk en inzet gedurende de jaren en wensen het veel succes."

Het zou al langer onrustig zijn binnen Hyperloop One, schreef de Financial Times eerder dit jaar. In februari heeft het bedrijf 111 mensen ontslagen wegens de eerder genoemde verlegde focus naar vrachtvervoer. Daarnaast verliet medeoprichter Josh Giegel de hyperloopmaker vorig jaar. Verschillende topmensen en talenten zouden daarna ook zijn vertrokken.