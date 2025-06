Blizzard onthult nieuw Overwatch 2-personage dat op 6 december wordt toegevoegd

Blizzard gaat op 6 december het personage Ramattra toevoegen aan Overwatch 2. Op die datum start tevens het tweede seizoen van de game. In de komende weken gaat de ontwikkelaar meer informatie delen over de gameplay en de moveset van Ramattra.

Het was al bekend dat Blizzard een nieuwe personage zou toevoegen op 6 december, maar het was nog niet bekend hoe deze eruit ging zien. Op zaterdag heeft de ontwikkelaar een teaser geplaatst, die het achtergrondverhaal van Ramattra laat zien. Hij is de leider van de terroristenorganisatie Null Sector, die vecht voor de vrijheid van Omnics en tegen de mensheid. Er is verder nog vrij weinig bekend over Ramattra, behalve dat hij een tank wordt.

Overwatch 2 is op 4 oktober beschikbaar gekomen voor PlayStation-consoles, Xbox-consoles, de Nintendo Switch en Windows. Het eerste seizoen van de game duurt vanaf de release op 4 oktober tot 6 december, wanneer het tweede seizoen van start gaat. In elk seizoen kunnen spelers nieuwe spelmodi, levels en skins verwachten. Ook wil Blizzard elk seizoen nieuwe personages beschikbaar maken. In het eerste seizoen werd de held Kiriko toegevoegd aan de game. Tweakers heeft in oktober een review over Overwatch 2 gepubliceerd.