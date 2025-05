Blizzard start in tweede seizoen Overwatch 2 met balansupdates heroes

Activision Blizzard gaat vanaf het tweede seizoen van Overwatch 2 de eerste balansupdates voor de personages, bekend als heroes, uitbrengen. Tot en met 6 december is de ontwikkelaar niet van plan om te tweaken aan de kracht en uitwerking van de vaardigheden van de heroes.

Volgens Blizzard zijn de heroes vooralsnog goed gebalanceerd, gekeken naar het winratio van de personages: "Elke hero in de game heeft een winratio van tussen de 45 en 55 procent en we zijn niet van plan om directe balansveranderingen toe te passen op basis van wat we tot dusver zien. (...) In plaats daarvan zijn we van plan om veranderingen door te voeren met de start van Season Two." De enige grote verandering die op de korte termijn gaat plaatsvinden is een aanpassing aan hoe de hero Zarya werkt in de gamemodus Total Mayhem. Blizzard geeft geen details over wat er precies gaat veranderen.

De ontwikkelaar stelt dat er wel sterkere en zwakkere heroes zijn binnen bepaalde spelersniveaus, maar dat geen enkel speelbaar personage over de gehele breedte buiten de doelstelling van een winratio van tussen de 45 en 55 procent valt. Hoewel er met de release van Overwatch 2 slechts drie nieuwe heroes aan de game werden toegevoegd, zijn ook veel personages uit de oorspronkelijke game substantieel aangepast wat betreft abilities. Desalniettemin is er volgens Blizzard geen reden om grote balansveranderingen door te voeren.

Blizzard voegt daar nog aan toe: "We blijven kijken naar de cijfers rondom heroes en blijven luisteren naar feedback van de spelers voordat we de definitieve veranderingen in het tweede seizoen uitbrengen." Het huidige eerste seizoen van Overwatch 2 is met de release van de game van start gegaan en duurt in totaal exact twee maanden. Op 6 december, of eventueel een dag eerder of later op basis van tijdzones, gaat het tweede seizoen van de game van start.