Blizzard trekt op 2 oktober de stekker uit eerste Overwatch-game

Blizzard stopt op 2 oktober met de servers van de originele Overwatch-game uit 2016. Dat zal 27 uur voordat Overwatch 2 op de markt komt, plaatsvinden. Deel twee is dan uiteindelijk de enige speelbare Overwatch-titel.

De commercial lead van Blizzard, Jon Spector, bevestigt aan Eurogamer dat 2 oktober de laatste dag is dat de originele Overwatch gespeeld kan worden. Omdat Spector over de Pacific Time Zone spreekt, is het mogelijk dat spelers uit Europa op 3 oktober nog enkele uren met de game aan de slag kunnen. Daarna wordt er ongeveer 27 uur uitgetrokken om de servers van Overwatch 2 in de lucht te krijgen.

Overwatch-spelers krijgen de mogelijkheid om Overwatch 2 voor de release alvast te downloaden. Als de eerste Overwatch nog geïnstalleerd is, verschijnt er na de release van deel 2 bij het starten op pc- en console automatisch de optie om de game te updaten naar Overwatch 2.

Overwatch 2 verschijnt op 4 oktober voor pc, Xbox, PlayStation en Nintendo Switch, en is in tegenstelling tot de originele game vanaf dag één free-to-play. De game wordt iedere negen weken voorzien van nieuwe content. Om al die content te krijgen, is een seizoenspas vereist. Het eerste seizoen eindigt op 6 december.