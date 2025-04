Blizzard onthult roadmap en nieuw personage voor Overwatch 2

Blizzard onthult meer informatie over hoe de eerste maanden van Overwatch 2 eruit gaan zien, middels een roadmap. De studio is van plan om met seizoenen te gaan werken waarin telkens nieuwe content wordt toegevoegd.

In een uitgebreide blog schrijft Blizzard over wat op de korte termijn verwacht kan worden, maar ook een beetje over de langere termijn. De game wordt in tegenstelling tot het eerste deel free-to-play bij release. Blizzard is van plan om via nieuwe seizoenen elke negen weken nieuwe content toe te voegen. Om alle content uit deze seizoenen te krijgen, moeten spelers een Battle Pass aanschaffen. Hierbij noemt Blizzard onder andere skins en andere cosmetische items voor de personages in het spel. Lootboxes zal het niet hebben.

De Battle Pass kost 1000 'Overwatch Coins', wat volgens Blizzard omgerekend ongeveer 10 dollar is. Het is niet bekend wat de prijs in euro's wordt. Wel is er al een 'Watchpoint Pack' beschikbaar in de Europese shop van Overwatch 2 voor 40 euro. Hiervoor krijgen spelers de eerste Battle Pass, 2000 Overwatch Coins en een select aantal exclusieve skins.

Het eerste seizoen van de game duurt vanaf de release op 4 oktober tot 6 december, wanneer het tweede seizoen van start gaat. In elk seizoen kunnen spelers nieuwe spelmodi, levels en skins verwachten. Ook wil Blizzard nieuwe personages toevoegen. De ontwikkelaar maakt ook meteen een nieuwe speelbare held bekend: Kiriko.

Tweakers speelden afgelopen zomer de bèta van Overwatch 2 en schreef naar aanleiding daarvan een preview van de game. De game verschijnt 4 oktober voor de meeste platformen.