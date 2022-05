Blizzard kondigt mobiele game Warcraft Arclight Rumble aan

Blizzard kondigt Warcraft Arclight Rumble aan, een nieuwe mobiele game gebaseerd op het Warcraft-universum. Het gaat om een 'actie-strategie-game' voor iOS en Android volgens de gamestudio. Blizzard maakt nog niet bekend wanneer de game moet verschijnen.

De mobiele Warcraft-game is geheel in het thema van de strategiegames en mmorpg. De monsters, personages en facties in Warcraft Arclight Rumble zijn gebaseerd op Warcraft en World of Warcraft. In de game kunnen spelers troepen op het slagveld plaatsen en verdedigingswerken opwerpen. In een aankondiging laat de ontwikkelaar de eerste gameplay van het spel zien.

De game kan competitief gespeeld worden tegen andere spelers, maar Blizzard belooft dat er ook in co-op gespeeld kan worden. Daarnaast bevat de game singleplayer-missies, dungeons en raids. Ook kunnen spelers guilds vormen, al zijn daar nog geen details over bekendgemaakt.

Warcraft Arclight Rumble wordt free-to-play. Blizzard maakt nog geen releasedatum bekend. De studio laat alleen weten dat er 'binnenkort' een gesloten betatest van start gaat.

Blizzard had al bekendgemaakt dat het bedrijf werkt aan verschillende mobiele games gebaseerd op bestaande franchise. Diablo Immortal is een van de mobiele games en moet op 2 juni verschijnen maakte Blizzard onlangs bekend.