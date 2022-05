Ubisoft verplaatst ontwikkeling remake Prince of Persia van India naar Canada

Ubisoft kondigt aan dat de remake van Prince of Persia: Sands of Time niet langer wordt ontwikkeld door de Ubisoft-studio's in Mumbai en Pune. In plaats daarvan zal Ubisoft Montréal de ontwikkeling op zich nemen.

Ubisoft maakt bekend dat de twee studio's in India niet langer verantwoordelijk zijn voor het maken van de Prince of Persia: Sands of Time-remake. Het gamebedrijf geeft aan dat Ubisoft Montréal de leiding neemt en 'zal voortbouwen op het werk van Ubisoft Pune en Ubisoft Mumbai'. Het is niet duidelijk waarom de ontwikkeling van de remake bij de studio's wordt weggehaald.

Het bedrijf maakt niet bekend of dit gevolgen heeft voor de release van de remake. De game had al in 2021 moeten verschijnen, maar werd uitgesteld. Ubisoft heeft sinds het uitstel geen concrete releasedatum genoemd voor de game.

Prince of Persia: Sand of Time verscheen in 2003. De game werd goed ontvangen en blies de serie nieuw leven in. Het eerste deel in de serie komt uit de jaren tachtig. De laatste game uit de serie is Prince of Persia: The Forgotten Sands uit 2010.