Remake Prince of Persia: Sands of Time komt na uitstel in 2022 uit

Ubisoft kondigt aan dat de remake van Prince of Persia: Sands of Time ergens volgend jaar uitkomt. De ontwikkelaar maakt geen concrete releasedatum bekend. De game is niet te zien tijdens Ubisofts Forward-presentatie op de aankomende E3-gamebeurs.

Ubisoft Pune en Ubisoft Mumbai laten weten weten dat ze veel vooruitgang boeken, maar nog niet klaar zijn om nieuwe informatie over de game te onthullen. De Prince of Persia: Sands of Time-remake werd sinds de onthulling in september van 2020 meermaals uitgesteld. Oorspronkelijk had de game in januari van dit jaar uitgebracht moeten worden. De coronapandemie was in eerste instantie de boosdoener, zo liet de ontwikkelaar toen weten. Afgelopen februari werd de game vervolgens voor onbepaalde tijd uitgesteld.

Het spel is een directe remake van de gelijknamige actie-avonturengame uit 2003. De originele Prince of Persia: Sands of Time werd met grotendeels lovende kritieken ontvangen. De game is zelf weer een reboot van de klassieke games uit de jaren tachtig en negentig.

De remake van Prince of Persia: Sands of Time komt ergens in 2022 uit voor de PlayStation 4 en Xbox One. Voor de pc-versie kunnen gamers terecht in zowel de Epic Games Store als de Ubisoft Store. Het spel gaat 40 euro kosten, maar komt ook als onderdeel van het Ubisoft Uplay+-abonnement beschikbaar.