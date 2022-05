Ubisoft stelt free-to-play game The Division: Heartland uit tot boekjaar 2022

Ubisoft heeft de free-to-play game The Division: Heartland uitgesteld tot het boekjaar 2022, dat van april 2022 tot eind maart 2023 loopt. Voorheen werd gezegd dat het spel in het boekjaar 2021 zou uitkomen. Ook Prince of Persia: Sands of Time verschijnt pas in het volgende boekjaar.

Een reden voor het uitstel van de games geeft Ubisoft niet. Over Prince of Persia: Sands of Time werd eerder gecommuniceerd dat het 'ergens in 2022' zou uitkomen. Dat kan nu met deze ruime releaseschatting dus ook begin 2023 worden.

The Division: Heartland werd in mei aangekondigd. Toen werd gezegd dat het spel ergens in 2021 of 2022 uit zou komen. Later werd dat gespecificeerd naar het boekjaar 2021, dus in de periode van april 2021 tot maart 2022. In de nieuwe kwartaalcijfers van het bedrijf wordt dat dus een boekjaar opgeschoven.

Er is nog weinig bekend over de gratis te spelen The Division-titel. Zo zijn er nog geen gameplaybeelden van de first person shooter getoond. De game wordt gemaakt door Red Storm Entertainment, de studio die Massive Entertainment voorheen al geholpen heeft met de ontwikkeling van de eerdere The Division-games.