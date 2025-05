Ubisoft stopt ontwikkeling van The Division Heartland

Ubisoft stopt met de ontwikkeling van Tom Clancy's The Divison Heartland. Het bedrijf werkt al sinds 2021 aan de free-to-playshooter, maar is naar eigen zeggen selectiever geworden in de investeringen.

Ubisoft kondigde The Division Heartland al in 2021 aan en de game moest in eerste instantie later dat jaar of in 2022 verschijnen. In oktober 2021 bleek dat het spel vertraging opliep, waardoor de release werd uitgesteld naar het fiscale jaar 2022, dat van april 2022 tot eind maart 2023 liep.

Nu blijkt dat het spel überhaupt niet gaat verschijnen. In de recentste kwartaalcijfers zegt Ubisoft de ontwikkeling geheel stop te zetten. Alle middelen die voor het spel beschikbaar werden gesteld, zijn verplaatst naar 'grotere kansen' zoals XDefiant en Rainbow Six.

Ubisoft heeft de afgelopen tijd diverse kostenbesparende maatregelen genomen, waardoor het totaal aantal werknemers in 18 maanden tijd met ruim 1700 is afgenomen. In totaal werkten er eind maart nog 19.011 mensen bij Ubisoft. Het bedrijf stopte vorig jaar ook met de ontwikkeling van diverse games. In januari vorig jaar schrapte Ubisoft drie onaangekondigde games en annuleerde het battlearenagame Project Q. In juli ging ook het gerucht dat het vervolg op Immortals: Fenyx Rising geschrapt werd. Ceo Yves Guillemot zegt tegenover IGN dat het bedrijf inmiddels op de goede weg is voor een 'winstgevend groeitraject'.