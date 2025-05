Ubisoft brengt free-to-playshooter XDefiant op 21 mei uit

Ubisoft brengt XDefiant op 21 mei uit voor de Xbox Series X en S, PlayStation 5 en voor de pc via Ubisoft Connect. Tijdens dit 'preseason' zijn er vijf gamemodi beschikbaar en vijf facties speelbaar, gebaseerd op bestaande Ubisoft-franchises.

Er zijn twee soorten gameplaymodi, zo legt Ubisoft uit. Lineaire games bestaan uit teams die aanvallen dan wel verdedigen. In Arena-modi strijden teams om gedeeld objectives of om de meeste punten. Er zijn vanaf de vermelde datum in ieder geval 24 wapens en 44 attachments voor die wapens beschikbaar in XDefiant.

In het persbericht van Ubisoft staat niets over de release van XDefiant voor de PlayStation 4 en Xbox One; in eerdere berichten werd nog vermeld dat de game ook voor die platformen uit zou komen. Het is niet duidelijk of last-genversies van de shooter geschrapt zijn of op een later moment uitkomen. Het bedrijf heeft niet op vragen van Tweakers gereageerd voor de publicatie van dit artikel.

De free-to-playmultiplayershooter werd in 2021 aangekondigd en werd sindsdien meermaals uitgesteld, onder meer vanwege kritiek vanuit de gamingcommunity op de stijl en insteek van de game. Ook was er kritiek op de titelprefix 'Tom Clancy's', aangezien het spel niets met de auteur te maken zou hebben. Daarom werd Clancy's naam later uit de titel verwijderd.