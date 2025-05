Oekraïense man krijgt in VS 13 jaar cel voor ransomwarehacks via Kaseya

Een Oekraïense man is in de Verenigde Staten veroordeeld tot 13 jaar gevangenisstraf voor een serie ransomwareaanvallen die via serviceprovider Kaseya werden verspreid. Via dat supplychainbedrijf werden 2500 infecties met REvil uitgevoerd.

Een Amerikaanse rechter heeft de man uit Oekraïne, Yaroslav Vasinskyi, veroordeeld tot een gevangenisstraf van dertien jaar en zeven maanden. Ook moet de dader zestien miljoen dollar terugbetalen aan slachtoffers. De 24-jarige Vasinskyi werd eerder uitgeleverd door Polen waar hij werd gearresteerd. Hij pleitte al schuldig te zijn aan het verspreiden van ransomware en het plegen van fraude.

De Oekraïener was een spil in een geruchtmakende ransomwarezaak in 2021. Toen werd Kaseya het slachtoffer van een cyberaanval. Tweakers schreef daar destijds een achtergrondartikel over. Kaseya is een managed service provider die software maakt waarmee kleine bedrijven hun ict kunnen beheren. In 2021 sloegen hackers toe bij het bedrijf. Dat gebeurde niet om Kaseya zelf af te persen met ransomware, maar om ransomware te verspreiden via remoteaccesstool Kaseya Virtual Systems Administrator.

De zaak was in 2021 actueel, omdat kort daarvoor ook een ander supplychainbedrijf werd gehackt. Die hack op SolarWinds kwam toen in de belangstelling te staan omdat het een van de eerste keren was dat er op grote schaal een tussenprovider werd gehackt, wat volgens experts een omslag leek in hoe ransomware zou worden verspreid.

Kaseya VSA werd misbruikt om zeker 2500 bedrijven met de REvil-ransomware te infecteren. Een onbekend deel van die bedrijven was Amerikaans, waardoor de FBI de zaak oppakte. Het is niet bekend hoeveel bedrijven de dader daadwerkelijk afperste, maar hij moet in ieder geval 16 miljoen dollar terugbetalen aan bedrijven, terwijl hij in totaal 700 miljoen dollar aan losgeld had geëist. Het Amerikaanse ministerie van Justitie zegt dat het verder ook 6,1 miljoen dollar in beslag heeft genomen van andere verdachten die deelnamen aan de hack, samen met 39,9 bitcoins.