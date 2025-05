'China hackte salarissysteem van Brits ministerie van Defensie'

Chinese staatshackers hebben volgens Britse media het Britse ministerie van Defensie gehackt. Hierbij zouden de hackers toegang hebben gehad tot gegevens van soldaten. De Britse overheid bevestigt dat er een hack heeft plaatsgevonden, maar noemt China niet.

Een Britse minister bevestigt tegen Sky News dat het ministerie is gehackt en zegt dat het ministerie hier in de afgelopen dagen achter kwam. Anonieme bronnen zeggen tegen Sky dat hackers uit China meerdere pogingen deden om toegang te krijgen tot systemen van het ministerie. Het doelwit was het salarissysteem van zowel actief personeel als veteranen. Bij de aanval zijn mogelijk bankgegevens en namen van personeel buitgemaakt.

Een andere Britse minister zegt dat wellicht financieel kwetsbare personen het doelwit waren, met het idee dat ze onder druk gezet kunnen worden in ruil voor geld. China zelf ontkent dat het een aanval heeft uitgevoerd.

Het is niet de eerste keer dat China wordt beschuldigd van cyberaanvallen op Britse overheidsinstellingen. In maart zei de Britse overheid nog dat China in 2021 en 2022 aanvallen op democratische instellingen en parlementsleden van het VK heeft uitgevoerd. Bij die aanvallen zijn de namen en adresgegevens van zo’n 40 miljoen Britten buitgemaakt.