OM eist 20 maanden cel tegen hacker die bij data honderdduizenden mensen kon

Het Openbaar Ministerie Oost-Nederland eist 20 maanden celstraf waarvan 5 voorwaardelijk tegen een 28-jarige hacker die mogelijk de persoonsgegevens van '104.000 festivalgangers, gasten, artiesten en crew' inzag. De cyberaanval vond in juli van 2022 plaats.

De verdachte ging volgens het OM gestructureerd te werk en bereidde zich maanden op de cyberaanval voor, waarna de persoon binnen zou zijn gedrongen tot het systeem van serverbeheerder NextSelect, waarop gegevens van onder meer festivalorganisatoren The Support Group en ID&T stonden. Dit deed de hacker volgens het OM door het gebruikersaccount van een admin te hacken en broncode van het systeem aan te passen.

De openbare aanklagers stellen dat het gaat om computervredebreuk: "Eenmaal binnen kon hij uitgebreid zijn gang gaan, door in alle vrijheid bestanden te uploaden of te downloaden, of ter plaatste aan te passen of te wijzigen. Zo wist hij zichzelf backstage toegang te geven tot het Awakenings-festival en kon hij parkeerplekken aanvragen, maar dus ook gegevens van gebruikers van het systeem bekijken, downloaden of aanpassen." Het is niet duidelijk wat de hacker daadwerkelijk met de verkregen persoonsgegevens heeft gedaan.

Update, donderdag: ID&T licht toe dat er specifiek bij deze organisator geen gegevens van bezoekers zijn ingezien. Het artikel is aangescherpt om dit beter te reflecteren.