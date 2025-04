Ready Or Not-ontwikkelaar bevestigt hack waarbij broncode werd buitgemaakt

Ready Or Not-ontwikkelaar Void Interactive bevestigt dat het bedrijf in maart slachtoffer was van een cyberaanval waarbij broncode van de shooter werd buitgemaakt. Volgens de Ierse ontwikkelaar zijn er geen persoonsgegevens van werknemers of klanten uitgelekt.

Het nieuws werd in eerste instantie als gerucht gebracht, maar intussen heeft het bedrijf tegenover Kotaku bevestigd dat er een cyberaanval heeft plaatsgevonden. Volgens Void Interactive blijkt uit onderzoek dat cloudserviceprovider TeamCity werd aangevallen, waardoor hackers bij de gegevens van de Ready Or Not-maker konden komen. Er zou in totaal 4TB aan data buitgemaakt zijn, waaronder 'een deel van de broncode' van de betreffende game. Desondanks benadrukt het bedrijf dat het niet om gevoelige gegevens gaat.