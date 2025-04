Nederlands kabinet trekt 108 miljoen euro uit voor meer tech in zorg en welzijn

Het Nederlandse demissionaire kabinet stelt de komende jaren 108 miljoen euro beschikbaar om processen in de zorg- en welzijnssector om te zetten in digitale of hybride processen. Via een nieuwe stimuleringsregeling kunnen organisaties subsidie aanvragen voor hun project.

De zogenaamde Stimuleringsregeling Technologie in Ondersteuning en Zorg is beschikbaar voor zorg- en welzijnsaanbieders die actief zijn in het kader van de Zorgverzekeringswet, Wet maatschappelijke ondersteuning, Wet langdurige zorg, Jeugdwet of de Wet publieke gezondheid. De eerste aanvraagperiode van de regeling loopt van 14 tot 20 mei 2024. Aanvragers kunnen maximaal 25.000 euro ontvangen voor het opstellen van een strategie en het ontwikkelen van een implementatieplan, meldt het kabinet. Voor de daadwerkelijke implementatie, evaluatie en opschaling kan maximaal 750.000 euro subsidie aangevraagd worden.

Na 2024 volgt nog een periode waarin de subsidie aangevraagd kan worden. De regeling wordt in 2025 nogmaals opengesteld, maar het is nog niet bekend wanneer dat precies gebeurt. De bijbehorende projecten kunnen daarna nog drie jaar worden voortgezet.

De subsidieregeling is de opvolger van de Stimuleringsregeling E-Health Thuis, die tussen 2019 en 2023 liep, en komt voort uit twee andere programma's. Het gaat om Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn en Wonen, Ondersteuning, en Zorg voor Ouderen. Digitale en hybride processen in de zorg en ondersteuning zijn belangrijke pijlers in die programma's, zegt het kabinet.