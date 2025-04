Meerderheid Tweede Kamer stemt voor motie verbod op online reclames voor gokken

Een meerderheid van de Nederlandse Tweede Kamer heeft met een motie ingestemd om online reclames ter promotie van gokken te verbieden. Ook online kansspellen met een 'aantoonbaar zeer hoog risico' moeten volgens de Kamer verboden worden. Het initiatief komt van de SP.

Met in totaal zes moties wil aanvrager Michiel van Nispen van de SP het demissionaire kabinet verzoeken om problemen rondom online kansspellen aan te pakken. De Tweede Kamer heeft met de moties ingestemd en spreekt hiermee steun uit voor de voorgestelde beleidsaanpassingen. Het kabinet kan er nu voor kiezen om de beslissingen in wetten op de nemen, op andere manieren door te voeren of eventueel te negeren.

Naast het verbod op online advertenties voor online gokken wil de Kamer kansspelaanbieders verplichten om zogenoemde BKR-toetsen uit te laten voeren. Op deze manier worden kansspelspelers gecontroleerd op eventuele schulden. Verder moet de Kansspelautoriteit de bevoegdheid krijgen om te controleren op het gebruik van valse identiteitsbewijzen. Zo moet de autoriteit kunnen controleren of gokaanbieders hun zorgplicht naleven. Tevens nam de Kamer een motie aan voor het verbod op gokspellen met een zeer hoog risico. Hieronder vallen spellen waarbij de speler geen invloed heeft op de uitkomst en waarbij er een korte tijdsduur tussen de inzet en het resultaat zit.