Tweede Kamer wil leeftijdsverificatie voor online gokken wettelijk borgen

De Tweede Kamer wil een wettelijke borging voor leeftijdsverificatie voor online gokken. Een motie daartoe van Tweede Kamerleden Don Ceder (ChristenUnie) en Jesse Six Dijkstra (NSC) werd met een meerderheid aangenomen.

De motie volgt na onderzoek van het Keurmerk Verantwoordelijke Affiliates, waaruit bleek dat minderjarigen nog gemakkelijk toegang hebben tot websites voor online gokken en mee kunnen spelen met de loterijen in Nederland, zo schreef de Volkskrant destijds. De Tweede Kamerleden roepen de regering daarom op om privacyvriendelijke en betrouwbare leeftijdsverificatie voor online gokken en websites met pornografische content wettelijk te borgen. Een meerderheid van de Tweede Kamer stemt daarmee in.

De motie volgt op een eerdere motie van Ceder en Six Dijkstra over leeftijdsverificatie op het internet, aldus CasinoNieuws.nl. Op veel websites kunnen gebruikers zelf hun leeftijd of geboortedatum invullen, of de leeftijd wordt geschat op basis van biometrische kenmerken of gedragsgegevens. Maar die middelen zijn niet effectief, zeiden de Kamerleden. Daarom willen zij een wettelijke borging van de eisen waaraan leeftijdsverificatie bij de verkoop of gebruik van online diensten moet voldoen. Ook deze motie werd aangenomen door de Tweede Kamer.