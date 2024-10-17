Tweede Kamer wil leeftijdsverificatie voor online gokken wettelijk borgen

De Tweede Kamer wil een wettelijke borging voor leeftijdsverificatie voor online gokken. Een motie daartoe van Tweede Kamerleden Don Ceder (ChristenUnie) en Jesse Six Dijkstra (NSC) werd met een meerderheid aangenomen.

De motie volgt na onderzoek van het Keurmerk Verantwoordelijke Affiliates, waaruit bleek dat minderjarigen nog gemakkelijk toegang hebben tot websites voor online gokken en mee kunnen spelen met de loterijen in Nederland, zo schreef de Volkskrant destijds. De Tweede Kamerleden roepen de regering daarom op om privacyvriendelijke en betrouwbare leeftijdsverificatie voor online gokken en websites met pornografische content wettelijk te borgen. Een meerderheid van de Tweede Kamer stemt daarmee in.

De motie volgt op een eerdere motie van Ceder en Six Dijkstra over leeftijdsverificatie op het internet, aldus CasinoNieuws.nl. Op veel websites kunnen gebruikers zelf hun leeftijd of geboortedatum invullen, of de leeftijd wordt geschat op basis van biometrische kenmerken of gedragsgegevens. Maar die middelen zijn niet effectief, zeiden de Kamerleden. Daarom willen zij een wettelijke borging van de eisen waaraan leeftijdsverificatie bij de verkoop of gebruik van online diensten moet voldoen. Ook deze motie werd aangenomen door de Tweede Kamer.

Door Eveline Meijer

Nieuwsredacteur

Feedback • 17-10-2024 07:50
135 • submitter: EnigmaNL

17-10-2024 • 07:50

135

Submitter: EnigmaNL

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Reacties (135)

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MulMonkey 17 oktober 2024 08:23
Waarom wordt alleen gokken (*in de titel) genoemd? Dat is niet zo controversieel.

Ze willen hetzelfde voor pornografische websites! Dat is pas controversieel en ook erg bekrompen, conservatief en eng.

[Reactie gewijzigd door MulMonkey op 17 oktober 2024 10:43]

phoenix2149 @MulMonkey17 oktober 2024 10:07
Why? in de digitale wereld is het heel (veel te) makkelijk om op "ja" te drukken dat je 18 bent. Dat geldt voor gok sites, maar ook andere sites waar leeftijd een beperkende factor heeft. Bij een volwassen bioscoop film wordt ook om een ID gevraagd, waarom niet digitaal?

Het idee dat porno als controversieel wordt gezien (waarvoor je dus volledig anoniem moet zijn) is misschien het probleem, niet vragen om "hard" bewijs dat je 18 bent zoals met een valide ID. De digitale ID check hoeft helemaal niet duidelijk te maken waarvoor die check is (ergo gokken of porno) enkel DAT het gecheckt moet worden.

[Reactie gewijzigd door phoenix2149 op 17 oktober 2024 10:10]

disheaver @phoenix214917 oktober 2024 10:21
Dat geld niet voor goksites. Bij vergunde kansspelen sites moet je je identificeren. Niet vergunde kansspelaanbieder mogen zich niet richten op Nederlanders. Wellicht moet er nog meer voor gehandhaafd worden maar nog meer regelgeving (leeftijdcheck waar het illegale casino sowieso niet aan zal voldoen) heeft geen nut.

Ofwel het gaat CU en NSC puur alleen om pornografische websites. Daar mag je het mee eens zijn, maar ik deel @MulMonkey verbazing dat het artikel daar behalve het 1 keer benoemen niet over gaat.
phoenix2149 @disheaver17 oktober 2024 10:45
Ik ben her er ZEER mee eens dat het ook voor Porno moet gelden. Ik ben niet geïnteresseerd naar de geloofsovertuiging achtergrond die je probeert te suggereren.

Kinderen <18 zijn erg vatbaar voor wat "gewoon" lijkt als je porno kijkt is dat alles behalve gewoon. Veel (nep) geweld, fake taxi, gang bangs etc etc. als je dat maar blijft kijken creëer je sex predatoren. wil je dat?

voorbeeldje: https://marripedia.org/effects_of_pornography_on_adolescents

Het is vaker bewezen dat kinderen en jong volwassenen hun brein en sociale sensoren zwaar in ontwikkeling zijn. Verkeerde indrukken hebben grote gevolgen en dat moeten we voorkomen.
CAPSLOCK2000
@phoenix214917 oktober 2024 12:11
Kinderen <18 zijn erg vatbaar voor wat "gewoon" lijkt als je porno kijkt is dat alles behalve gewoon. Veel (nep) geweld, fake taxi, gang bangs etc etc. als je dat maar blijft kijken creëer je sex predatoren. wil je dat?
Dat kinderen vatbaar zijn klopt op zich wel en ik ben het op zich met je eens dat je als ouder moet toezien op wat ze kijken, maar het vreemde is dat er alleen zoveel ophef is als het om seks gaat. Diezelfde kinderen zien dagelijks grof geweld, gevechten en vuurwapens op hun scherm en spelen vecht- en schietspelletjes, en al op veel jongere leeftijd dan ze interesse in seks krijgen.

Dat lijkt misschien een whataboutism maar het is een belangrijke vergelijking omdat de hoeveelheid geweld in onze maatschappij al decennia daalt ("gewoon" én seksueel). Dat is een trend al decennia loopt terwijl onze toegang tot extreem beeldmateriaal steeds groter is geworden. Blijkbaar weten we er toch redelijk goed me om te gaan en zijn er andere effecten die sterker tellen.
voorbeeldje: https://marripedia.org/effects_of_pornography_on_adolescents
Ik zou niet te veel op die bron vertrouwen, het is nogal gekleurd. Ze gaan er van uit dat seks slecht is.
Zo redeneren ze dat porno verkeerd is omdat jongeren one-night-stands hebben, dat zich er niet voor schamen dat ze porno kijken en dat ze meer doen dan alleen missionaris. Die redenatie werkt alleen als je gelooft dat seks slecht is en wordt al snel circulair.

Vervolgens schakelen ze naadloos over op seksverslaving zonder dat vooraf aan te geven met argumenten als "increased risk of parental job loss and financial strain;". Als het al geen opzet is dan is het wel heel onhandig opgeschreven.

Er zullen best punten in dat artikel zijn die kloppen maar het is zo enorm gekleurd dat ik daar niet op kan vertrouwen.

Verder zitten er een paar zeer Amerikaanse invloeden tussen. Als de helft van de tienermeisjes hun seksuele voorlichting uit "tijdschriften" haalt (Tijdschriften? Wie koopt die nog?) dan is dat een falen van hun ouders en school. De hormonen komen toch wel en tijdige voorlichting is dus noodzakelijk. Gelukkig doen we dat in Nederland een stuk beter.

[Reactie gewijzigd door CAPSLOCK2000 op 17 oktober 2024 14:16]

phoenix2149 @CAPSLOCK200017 oktober 2024 15:35
Uiteraard spelen de ouders en school hier enorm in mee! helemaal mee eens.

Wij zijn begonnen met seksuele voorlichting op moment dat onze dochter er over ging vragen, nou ja dat de hint ernaar was en we doorvroegen van wat bedoel je daar nu mee dan? De gebruikelijke hoe komen de kindjes nu eigenlijk in de buik. Dit hebben we gedaan met twee niveau's van kinderboeken over de voortplanting in verhaal vorm. Best goed gedaan.

Maar zo is, zo lijkt, het merendeel van de opvoeders helaas niet. Dat zie je terug in wat er op school(plein) allemaal naar buiten komt. Onze school (nou ja van de kids) pakt dat gelukkig heel goed en serieus aan door ook het dialoog aan te gaan. Dat zul je niet zo snel zien op een school waar een geloofsovertuiging prominenter aanwezig is.

Ik probeer het ook te relativeren aan een echte situatie. Namelijk de 18+ bioscopen. Daar laat je toch ook niet je 12 jarige binnen? Of beter gezegd, zij mogen die 12 jarige toch ook niet binnen laten? Wat is het verschil met online poortwachter op content? Dat moet net zo streng zijn. Is dat niet het geval moet de 18+ tent sluiten zo simpel.

[Reactie gewijzigd door phoenix2149 op 17 oktober 2024 15:36]

CAPSLOCK2000
@phoenix214917 oktober 2024 16:17
Uiteraard spelen de ouders en school hier enorm in mee! helemaal mee eens.
<knip>
Maar zo is, zo lijkt, het merendeel van de opvoeders helaas niet.
<knip>
Dat zul je niet zo snel zien op een school waar een geloofsovertuiging prominenter aanwezig is.
Dat zijn allemaal problemen die een echte oplossing verdienen, maar ik geloof niet dat het groter of kleiner wordt door porno. Als ik eerlijk ben denk ik dat je beter kan zijn opgevoed met pornoboekjes dan echt geen idee hebben wat je overkomt als het zo ver is.
Ik probeer het ook te relativeren aan een echte situatie. Namelijk de 18+ bioscopen. Daar laat je toch ook niet je 12 jarige binnen? Of beter gezegd, zij mogen die 12 jarige toch ook niet binnen laten?
Dat is een goede vergelijking die zelfde vragen oproept. Waarom doen we dat en hoe groot is het probleem? Volgens mij is het niet omdat we denken dat kinderen sekspredatoren worden als ze porno zien, zoals gesteld werd door de persoon waar ik op reageerde.

Voor de duidelijkheid, ik ben niet fundamenteel tegen leeftijdscontroles maar ik verbaas me wel over prioriteiten die we stellen met niet meer dan een minimale onderbouwing. Zodra het over seks gaat lijkt er geen onderbouwing meer nodig maar komen de meeste felle standpunten boven en is er geen ruimte voor discussie of proportionaliteit. Als het gaat om geweld, alcohol, roken, pesten of gokken gaat zijn we een stuk rationeler over de risico's en gevolgen, en dat zijn onderwerpen die imho een veel groter probleem zijn.
Wat is het verschil met online poortwachter op content? Dat moet net zo streng zijn.
Maar het is niet net zo streng maar juist veel strenger. In praktijk kan ik met mijn leeftijd en uiterlijk overal binnen lopen en alles zien of kopen wat ik wil zonder me ooit te hoeven identificeren. Of het nu de slijterij is of een seksbios, ik kan er in praktijk anoniem terecht, net als de meerderheid van de mensheid. Als ik me toch moet identificeren dan weet alleen de winkelier dat ik daar was.

Het gevaar van een online poortwachter is dat die ook gebruikt /kan/ worden om bij te houden wat mensen precies doen. Het is de bedoeling dat de banken het uitvoeren. De banken zijn de laatste jaren bezig met de gegevens van hun klanten te vermarkten. Ik kan niet zonder bank dus ik geef ze liever niet meer informatie dat ze toch al hebben. Het is misschien paranoide en problematisch dat ik mijn bank niet vertrouw (technisch trouwens ook niet) maar dat is een ander probleem.

Ik ben niet tegen leeftijdscontrole maar het moet wel met terughoudendheid worden toegepast. Hoe dan ook, als we iets doen dan liever niet onder druk van "seks & kinderen" want dan gaat alle rationaliteit al snel overboord. Laten we dus niet seks en gokken op dezelfde hoop vegen, zoals werd voorgesteld.
phoenix2149 @CAPSLOCK200017 oktober 2024 16:34
Het gevaar van een online poortwachter is dat die ook gebruikt /kan/ worden om bij te houden wat mensen precies doen. Het is de bedoeling dat de banken het uitvoeren. De banken zijn de laatste jaren bezig met de gegevens van hun klanten te vermarkten. Ik kan niet zonder bank dus ik geef ze liever niet meer informatie dat ze toch al hebben. Het is misschien paranoide en problematisch dat ik mijn bank niet vertrouw (technisch trouwens ook niet) maar dat is een ander probleem.
Dat moet dan inderdaad wel gewaarborgd zijn en ben ik het ook helemaal mee eens. Privacy is belangrijk, maar bescherming van de kwetsbaren ook. Het is niet alleen gokken, of prono. Het is meer dan alleen dat. Zoals drank, roken en reclame daarover bijvoorbeeld.
HuisRocker @phoenix214917 oktober 2024 15:06
Marripedia, oftewel Dr. Pat Fagan; een katholiek uit Ierland die, via Canada (5 jaar als 'child, family and marriage therapist'), uiteindelijk in Amerika van 'geloof en huwelijk als the be-all and end-all verkondigen' zijn werk heeft gemaakt. Dat is daar in de US natuurlijk niet zo heel moeilijk en ongetwijfeld lucratief.

"Ik ben niet geïnteresseerd naar de geloofsovertuiging achtergrond die je (@disheaver) probeert te suggereren" en dan nota bene dit als bron aanhalen, da's pas echt knap werk. :+
phoenix2149 @HuisRocker17 oktober 2024 15:28
He he. Ok de eerste hit was van een fanatiekelink ok My bad. Maar gelukkig refereren ze ook naar meer objectieve publicaties zoals deze: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7147756/

Maar goed hier een paar meer dan:
https://pubmed.ncbi.nlm.n...able%20field%20of%20today.
The overlap of key areas associated with the unique adolescent brain development and sexually explicit material is noteworthy
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6751001/
Accordingly, it is critical to identify risk factors for TDV, one of which is the emerging issue of adolescents’ increased access and exposure to sexually explicit content that is violent and degrading (Ybarra et al., 2011).
......
Female adolescents exposed to violent pornography were over 1.5 times as likely to perpetrate physical and threatening TDV, whereas male adolescents who were exposed were over 3 times as likely to perpetrate sexual TDV.
Ook een interessante:
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9853222/
The more we stigmatise pornography, the more we push it underground and the less we will be able to understand its impact on sexual health among adolescents.

[Reactie gewijzigd door phoenix2149 op 17 oktober 2024 15:39]

Llopigat
@phoenix214917 oktober 2024 13:01
Kinderen <18 zijn erg vatbaar voor wat "gewoon" lijkt als je porno kijkt is dat alles behalve gewoon. Veel (nep) geweld, fake taxi, gang bangs etc etc. als je dat maar blijft kijken creëer je sex predatoren. wil je dat?
Sommige mensen doen in het echt ook vrijwillig met plezier BDSM, gangbangs, bukkake enz. Dat is niet perse iets slechts. Sex is ook mode afhankelijk.

En het verschil tussen fictie en realiteit kunnen tieners ook wel maken. Anders zouden ze geen enkele film mogen zien.
phoenix2149 @Llopigat17 oktober 2024 14:31
Ik zeg niet slecht. Ik zeg dat het een verkeerd "normaal beeld" geeft over hoe sexualiteit is. Als je nooit sex hebt gehad en denkt dat je gelijk maar moet rammen als een debiel en dat je de kleren mag afscheuren is een totaal verkeerd beeld dat je schept.

Blijkbaar kunnen ze dus niet altijd het verschil tussen fictie en realiteit maken. En als je alleen maar verkeerde ideeën voorgeschoteld krijgt dan dan wordt dat je normaal beeld.
emeralda @phoenix214917 oktober 2024 18:52
Er wordt toch al seksuele voorlichting gegeven op scholen?

En tenzij Nederland de CCP gaat nadoen die scholieren kunnen een VPN op zetten voor xhamster.
sovereignthrone @emeralda17 oktober 2024 20:07
Als ze een grote rode knop hadden die in een klap alle seksuele voorlichting zou laten verdwijnen zijn er veel conservatieven die erop zouden rammen..
phoenix2149 @emeralda17 oktober 2024 20:42
Zou je denken. Dat is op nogal wat (met name met geloofs inslag) scholen, maar met name onder verrassend veel ouders behoorlijk taboe nog.

Hebben ze het NU al over seksuele voorlichting? Hoor je dan.
emeralda @phoenix214918 oktober 2024 07:44
Als ik diep graaf in mijn geheugen kreeg ik op mijn elfde aandacht voor meisjes.
Maar op die leeftijd was het allemaal nog onschuldig je hoeft het niet gelijk over penetratie te hebben
phoenix2149 @emeralda18 oktober 2024 12:15
Het is meer dan alleen over penetratie.... dat is wel een heel oppervlakkige benadering.

Hoe vaak hoor je niet dat jonge kinderen ongewenst worden betast etc. 1 op de 5 kinderen heeft te maken met mishandeling. 1 op de 5!! dat is niet alleen seksueel overigens, dat is iets van 5-10% en elke mishandeling is er een te veel.

Wij hebben heel erg ingezet op wat is privé en baas over je eigen lijf. Nee is nee principe.
valvy @phoenix214917 oktober 2024 14:04
Ik vraag me af of het marriage and religion institute een onbevoordeelde wetenschappelijke visie heeft op pornografie. Deze review studie uit 2020 geeft aan dat het effect van pornografie complex en inconsistent is op kinderen, waarbij de soort studies (veelal crossectioneel) niet geschikt zijn om lange termijn effecten te herleiden. Het is dus absoluut niet bewezen dat je met porno sex predatoren creëert.

Je roept dus maar wat uit je onderbuik.

Nu is sowieso de vraag of je porno moet verbieden. dan doen ze het misschien wel stiekem.

je kan kinderen ook onderwijzen over wat porno wel en niet is. Waarbij onderwezen wordt wat wel en niet kan waarbij ze rekening moeten houden met anderen.

[Reactie gewijzigd door valvy op 17 oktober 2024 14:09]

phoenix2149 @valvy17 oktober 2024 14:37
Dat is een goede referentie ook inderdaad. Lees hier bijvoorbeeld:
An association between exposure to sexually explicit media and various forms of sexual violence and aggression has been found in both longitudinal and cross-sectional research.
Dus nee, toch niet zo heel er onderbuik.

Ik stel helemaal niet dat porno verboden moet worden. Ik zou liegen als ik zei dat ik het nooit kijk of gekeken heb. Tevens mijn vrouw. Ik stel dat je kinderen <18 moet beschermen zodat ze geen verkeerd normaalbeeld creëert.

Seksuele voorlichting hebben wij al heel wat gegeven aan onze kinderen (7 en 10 jaar) maar stapsgewijs, met de duidelijke boodschap dat het wederzijds moet zijn. Alles wat intiem is moet wederzijds zijn. Dus ook vastpakken, knuffelen kusjes, handje vasthouden. Nee is nee. Dat is niet wat je leert op Pornhub zeg maar.

Dat er jongetjes zijn die op school PC porno wisten te openen door de beveiliging heen van school met 9 jaar is toch wel een issue.
valvy @phoenix214917 oktober 2024 14:41
Correlatie is niet perse causatie. Je bent in dit geval aan het cherrypicken.
phoenix2149 @valvy17 oktober 2024 15:20
Dat kan van elke publicatie wel gezegd worden. Overall consensus is dat het jonger brein beschermd moet worden de grens van 18 komt ook niet zomaar uit de lucht vallen. Eigenlijk (IMHO) zou het zelfs naar 21 mogen gaan.
disheaver @phoenix214917 oktober 2024 16:36
Ik ben niet geïnteresseerd naar de geloofsovertuiging achtergrond die je probeert te suggereren.
Ik noem specifiek CU en NSC omdat zei de motie hebben opgesteld en bewust pornografische websites en gokwebsites genoemd hebben. Dat is niets meer dan een spin om de discussie vooral over goksites te laten gaan, en niet over de pornografische websites (zie maar de discussies hier). Ik probeer nergens naartoe te suggereren, maar probeer vooral de discussie naar de relevante onderwerp te brengen. Dus dank (niet sarcastisch bedoeld) dat jij juist daar inhoudelijk over doorgaat.
JustRob @MulMonkey17 oktober 2024 10:27
Vast controversieel, maar totaal niet mee eens.

Wettelijk vastgestelde leeftijdsgrenzen op fysieke middelen zouden online net zo goed gehanteerd moeten worden, of dat nou om gokken, sigaretten of alcohol gaat. Het is veel te makkelijk om deze online te omzeilen en er wordt amper op gehandhaafd, omdat dit zeer lastig is. Waarom zou een bioscoop of bibliotheek zich aan de kijkwijzer moeten houden, maar Youtube of Pornhub niet? Of waarom zou een Gall & Gall wel legitimatie moeten vragen, maar Drankdozijn.nl niet?
Het preventief afvangen via wettelijke maatregelen is in mijn ogen dan ook een prima maatregel om te zorgen dat deze online winkels aan de wet voldoen. Want blijkbaar kunnen (of willen) ze het nu niet.

[Reactie gewijzigd door JustRob op 17 oktober 2024 10:29]

Z80 @JustRob17 oktober 2024 11:05
Het grote verschil tussen de online en offline wereld is de privacy. Of beter de inbreuk er op.
Ga ik ergens heen, of koop iets met een 18+ markering. Dan zwaai ik een keer met een ID waarmee ik kan bevestigen dat ik 18+ ben. Dit wordt nergens geregistreer en ben compleet anoniem.
In de online wereld wordt wel alles geregistreerd en vooral bewaard. Om er vervolgens geld aan te verdienen. Een addboer is namelijk heel blij met de wetenschap dat jij 18+ bent en graag dat bepaalde 18+ ding doet.
Dus kort door de bocht. Jij geregistreerd en verifieert je zelf als 18+ op een site met info over alcoholische dranken. Een addboer die deze info bij die site koopt of via een cookie (die in Chrome niet site gebonden is) achterhaald. Bestook jou nu met reclame voor alcohol. Want jij ben blijkbaar een gewilde doelgroep.

ps
ik weet niet hoe het in Nederland geregeld is. Maar hier waar ik woon, moet bij afleveren van alcohol door een pakketdienst de leeftijd van de ontvanger van pakket gecontroleerd worden. En mag niet afgegeven worden bij de buren, of zonder controle achtergelaten worden.
flabber @Z8017 oktober 2024 12:09
De datahonger van dit soort online diensten verandert niet door de manier waarop leeftijdsverificatie wordt afgedwongen.
Een online drankenhandel zal de geregistreerde gegevens nu net zo hard verkopen als na een eventuele andere manier van verificatie (of helemaal niet als het een beetje betrouwbaar bedrijf is).

Je zou zelfs kunnen stellen dat het nu slechter is omdat Jochem, van 16, nu van alle kanten bestookt wordt met 18+ zaken omdat hij ooit zelf heeft opgegeven dat'ie 20 jaar oud was.
Die data is doorverkocht en nu staat Jochem op hel veel plekken geregistreerd als zijnde meerderjarig.

Ik ben zelf heel erg voor privacy, het terugdringen van data registratie en et zwaar beboeten van overtredingen op dat vlak.
Maar het is een drogreden om dit soort verificatie af te wijzen omdat het de privacy zou schenden.
Er zijn inmiddels meerdere manier waarop leeftijdsverificatie gedaan kan worden zonder enig ander attribuut vrij te geven; bijvoorbeeld iDin of Yivi.
Ik geef online veel liever via Yivi (voorheen IRMA) mijn leeftijd vrij, dan dat ik een gedeeltelijk gemaskeerde foto van mijn paspoort opstuur.
Llopigat
@flabber17 oktober 2024 12:57
Ik geef online veel liever via Yivi (voorheen IRMA) mijn leeftijd vrij, dan dat ik een gedeeltelijk gemaskeerde foto van mijn paspoort opstuur.
Ik geef online mijn leeftijd liever helemaal niet vrij, ook niet via die appjes. Ik weet dat ze de naam e.d. dan niet laten zien maar het verlaagt toch weer de drempel om legitimatie te vragen. Hoe makkelijker het wordt, hoe meer sites het gaan doen. Het internet moet anoniem blijven.

En er zijn toch altijd zat manieren om er omheen te werken. De tieners die interesse hebben in porno vinden het wel op de torrents.

Ik vind het afbakenen ook een beetje onzin, ik heb zelf ook zat porno gezien voor ik 18 was en ben er niet onherstelbaar door beschadigd. Als mensen dit voor hun kinderen willen voorkomen dan nemen ze maar een gristelijke provider als kliksafe.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 17 oktober 2024 12:58]

JustRob @Z8017 oktober 2024 13:41
Aha daar is hij, de failliete opmerking om internetregulatie tegen te gaan: privacy.

Dit is prima digitaal op te lossen met waarborging van privacy en zonder tussenkomst van “addboeren”. Sterker, Estland heeft dit al opgelost met hun e-ID.

In de basis werkt dit als volgt; zo zou Digi-D een Boolean parameter kunnen laten sturen via een versleutelde verbinding die aangeeft of je ouder dan 18 bent of niet. De ontvangende partij mag de transactie dan alleen door laten gaan indien die ‘true’ is en de parameter niet opslaan/koppelen/doorsturen/etc. Dat kan gewoon geborgd worden dmv de DigiD audits die nu ook al verplicht plaatsvinden.

Natuurlijk kan hier mee gefraudeerd worden, maar de kans wordt al een heel stuk kleiner dan hij nu is.

Maar feit is dat het internet nog steeds een wilde westen marktplaats is waar geldende wet- en regelgeving structureel, op grote schaal, bewust ondermijnd wordt. En dan moeten we niet vreemd opkijken als een overheid daar iets aan wil doen.
Llopigat
@JustRob17 oktober 2024 12:54
Het probleem is dat we ons dan straks overal moeten gaan legitimeren. Dat is natuurlijk erg onwenselijk.
Tc99m @MulMonkey17 oktober 2024 10:16
Eens, al is dat met de huidige conservatief-christelijke meerderheid in de Tweede Kamer eigenlijk ook geen verrassing. Hoewel NSC voortkomt uit het CDA, is het veel conservatiever, sommige standpunten in hun programma komen direct uit de koker van christelijke/conservatieve lobbygroepen.

Het is ook geen toeval dat NSC recent over euthanasie begon, of dat er in het regeerakkoord stond dat seksuele voorlichting 'neutraler' moet (wat dat ook moge betekenen). De moraalpolitie ruikt haar kans en benut die volop.
Llopigat
@Tc99m17 oktober 2024 13:51
Hoewel NSC voortkomt uit het CDA, is het veel conservatiever,
Ja, ik had er nog bijna op gestemd ook omdat ik respect had voor de manier waarop Omtzigt de belangen van de bijslagaffaire had behartigd. En afschuw over hoe hij daarna werd uitgekotst door de VVD en D66 ("functie elders").

Maar toen ze aangesteld werden en meteen begonnen de versoepeling van de genderwet in te trekken, was ik blij dat ik niet op die zooi heb gestemd :r

En Omtzigt is er zelf toch nauwelijks bij betrokken omdat hij continu thuis zit te janken dat iedereen zo gemeen doet.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 17 oktober 2024 13:52]

Tc99m @Llopigat17 oktober 2024 14:59
Het partijprogramma van NSC, en anders wel het stemgedrag van Omtzigt toen hij nog zelfstandig Kamerlid was, waren anders wel helder genoeg over zijn standpunten m.b.t. LHBTQI+-issues (niet alleen de genderwet, maar ook meerouderschap etc.), en NSC is ook niet ingegaan op de oproep van het COC om mee te doen aan hun debat of het regenboog-stembusakkoord. Dus an sich is dit geen verrassing.
jumbos7 @MulMonkey17 oktober 2024 12:53
Als we vinden dat alleen volwassenen porno moeten kunnen bekijken is dat wel de enige manier die zoden aan de dijk zet, al moet het wereldwijd overeengekomen worden wil het een beetje waterdicht zijn en dus niet met VPN omzeilt kunnen worden. Daarnaast is er ook nog genoeg porno op social media te vinden en daar is dan geen leeftijdscontrole voor.
emeralda @jumbos717 oktober 2024 19:02
Verbieden van VPNs de volgende stap?
ApexAlpha @MulMonkey17 oktober 2024 14:37
Ja, het lijkt erop dat de Christelijke partijen een handig politiek trucje hebben uitgehaald om hun preuts idee over porno erdoor te krijgen.

Door het op één hoop te gooien met online gokken, iets wat aantoonbaar voor verslavingen en gigantische financiële problemen zorgt, krijgen ze kamer mee.

Als het alleen porno was in die motie kwam het er nooit doorheen.

Puur politiek gezien moet ik zeggen: Chapeau!
Alxndr @MulMonkey18 oktober 2024 12:42
Waarom wordt in de titel niet duidelijk gemaakt dat het hier ALLEEN om illegale (buitenlandse) goksites gaat?

Bij NL online casino's ik dit allang (sinds de legalisering) geregeld.

Nederland moet 'gewoon'* een zwarte lijst gaan hanteren en bij ISP afdwingen dat illegale domeinen geblokkeerd worden - dat is dé oplossing. (natuurlijk kan je daar met een VPN omheen werken, maar er is dan tenminste een drempel)

* ik snap ook wel dat het in de praktijk net zo lastig is als ThePirateBay blokkeren, maar dus om toch ;)
Verwijderd 17 oktober 2024 08:48
Dus we gaan de ‘fapwall’ van de UK achterna? Mijn god, dit land is aan het afglijden richting het putje van waanzin. Dat is natuurlijk het begin van het einde van privacy op het internet. Straks moet je voor alle aankopen op het internet ook inloggen met IDIN. Of bij games met een 18+ logo’tje van seksuele content.

Misschien toch maar eens emigreren want dit is toch echt wel dat onze grens van (online) vrijheid van beweging zo beperkt gaat worden dat we richting een surveillance staat gaan. Wat denkt men hiermee te bereiken dan? Juist MEER mensen gaan dan van een VPN of een TOR browser gebruik maken. Heeft men nu helemaal niets geleerd van de Victoriaanse tijd waar er een extreme taboe was op alles wat met seks te maken heeft en vervolgens was men compleet van het padje ervan achter de schermen en stiekem (met alle excessen tot gevolg)?

Totdat het gebruik van VPN en een TOR browser natuurlijk illegaal worden. Dat is de volgende stap…net als het verbieden van end to end encryptie…

Edit: Ik zie nu dat de verwijzing naar pornosites is verdwenen uit het artikel? Ik zie ook geen referentie daarvan in de bronmaterialen die ik naar aanleiding daarvan even heb nagelezen. Dus….het was weer wat clickbait, Tweakers? *slowclap* Well done, you baited me. Wees trots.

Edit 2: OK…even de bron erbij gepakt en zelf even doorgelezen. Het gaat dus om twee aparte dingen:
- Item 1: De oorspronkelijke motie kwam uit Mei 2024. Dat ging over de ‘leeftijdsverificatie’ in zijn algemeenheid en dat de huidige ‘Are you 18+ or over’ niet effectief zijn. Vervolgens roept men op om een ‘zero trust’ model te gebruiken dat privacy vriendelijk is. Het probleem is dat we er niet standaard vanuit kunnen gaan dat IDIN privacy vriendelijk is. Je zou dan met een soort aparte code/token moeten komen die totaal niet traceable is (tsja…hoe kan je dat nu vertrouwen) dat NIET is gelinked aan je IDIN of enige vorm van identiteit en daarmee zou je dan de websites opkunnen. In theorie klinkt dat heel leuk, in de praktijk zal het er wel op neer komen dat je IDIN moet gebruiken, wat de banken vervolgens weer extreme macht geeft (wat hebben de banken te maken met het gebruik van een gratis dienst die 18+ is bijvoorbeeld????)

- Item 2: Dit is een verwijzing naar de oorspronkelijke motie van mei 2024 maar daarin is er inmiddels veel meer bijgehaald namelijk een item uit het Europees Parlement m.b.t. een leeftijdscheck voor social media diensten. Oftewel, kinderen kunnen dan geen gebruik meer maken van TikTok (of niet onder een bepaalde leeftijd). Alleen in Nederland (en Frankrijk en UK en Spanje) lijkt men dit item opeens te gebruiken als vehikel om dan maar ook een leeftijdscheck op gokken en pornografische content in te gaan voeren. Zoals ik al eerder aangaf, leuk idee in ‘theorie’ met zero trust en privacy vriendelijk, maar dat gaat ‘em dus niet worden met IDIN want je bank weet dan precies dat je bij een porno of gokwebsite hebt ingelogd (en de overheid ook). Je zou dan echt met een compleet ander ID mechanisme moeten komen wat totaal niet tot jouw persoon te herleiden is….en dat is helaas een utopie.

Conclusie: Dit is dus echt waanzin en we gaan inderdaad de fapwall van de UK achterna. De VPN diensten gaan er op deze manier extreem veel klanten bij krijgen in Nederland met alle gevolgen van dien. De volgende stap is dan natuurlijk het uitbannen van VPN diensten en zo komen we bij totale surveillance.

Dus toch maar emigreren….. :)

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 17 oktober 2024 11:49]

disheaver @Verwijderd17 oktober 2024 09:38
De aangenomen motie van 9 oktober (vermoedelijk eergisteren over gestemd en aangenomen) gaat weldegelijk expliciet over pornografische websites

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=2024D37481

Geen idee waarom dit uit het artikel is gehaald @EvelineM
AuteurEvelineM Nieuwsredacteur @disheaver17 oktober 2024 09:55
Dat is er niet uitgehaald. Eerste alinea na de lead: "De Tweede Kamerleden roepen de regering daarom op om privacyvriendelijke en betrouwbare leeftijdsverificatie voor online gokken en websites met pornografische content wettelijk te borgen. "

Dus dat staat er gewoon in.
Tc99m @EvelineM17 oktober 2024 10:19
@EvelineM Oprechte vraag: waarom is het niet in de kop van het artikel gezet?
Het lijkt mij namelijk ook wel relevant dat twee onderwerpen die weinig met elkaar te maken hebben, door Kamerleden aan elkaar zijn gekoppeld. Veel mensen zullen voor beperking op online gokken zijn, voor beperken van toegang tot pornografisch materiaal zal dat anders zijn. Het is een slim politiek trucje om het zo aan elkaar te koppelen.

[Reactie gewijzigd door Tc99m op 17 oktober 2024 10:25]

AuteurEvelineM Nieuwsredacteur @Tc99m17 oktober 2024 10:27
We hebben helaas maar beperkte ruimte voor de kop. Het eenvoudige antwoord is: dat paste niet. Dus dan moet je keuzes maken. Hetzelfde geldt voor de lead (intro): we hebben maar beperkte ruimte.
Annihlator @EvelineM17 oktober 2024 15:10
Je kan de titel herschrijven naar "Tweede Kamer wil leeftijdsverificatie voor online gokken en porno", dat past gewoon.

Dan zit het nieuwswaardigere deel (want het wettelijk borgen is wel aan te nemen) alsnog in de titel :)
disheaver @EvelineM17 oktober 2024 10:08
Oh excuus, de tweede keer niet goed gelezen. Wel nog van mening dat het relevante nieuws meer is dat CU en NSC voor een pornografische content leeftijdcheck is dan die voor online casino's (gezien aandeel van gebruikers tussen illegale goksites vs pornografische sites)
Llopigat
@disheaver17 oktober 2024 18:56
Is er ook een overzicht van hoe er is gestemd en door wie?
disheaver @Llopigat17 oktober 2024 19:01
Als je de link volgt uit het artikel zou je het al gevonden hebben

https://www.tweedekamer.n...2024Z15376&did=2024D37481
OruBLMsFrl @Verwijderd17 oktober 2024 11:34
Je hebt hier oplossingen voor als NL Wallet en nog onafhankelijker bijvoorbeeld ook IRMA: https://irma.app/
Dan geef je puur een gevalideerde token door dat jij daadwerkelijk 18+ bent, en dat doe je ook zelf, dus daar ziet je bank of overheid niet met wie jij dat 18+ bewijs deelt.

Van de andere kant hoef je hiervoor niet te emigreren, want zal er altijd aanbod blijven zonder zulke checks, zeker ad driven websites waarop je geen inlog hebt of andere klantidentificatie, hosted buiten de EU, welke diensten algemeen aanbieden en niet specifiek op EU burgers gericht. Die categorie websites daar kun je als EU nu eenmaal weinig mee doen, en dus zul jij daar ook zonder emigratie volop gebruik van kunnen blijven maken.
pejoar @Verwijderd17 oktober 2024 12:34
Die betutteling komt bijna altijd uit de religieuze hoek.
En het resultaat is dat alles stiekem gebeurd maar toch gewoon doorgaat.
Je kunt niet enerzijds het aantal gokmogelijkheden blijven verruimen en tegelijkertijd op de rem staan wat betreft toegang tot het gokken, hoe goed bedoelt ook.
Altijd worden er oplossingen gevonden.
En die kleine problematische groep, van welke leeftijd dan ook, gokt toch wel.
Belangrijker is dat je niet ook nog een vangnet gaat bouwen als er dan verloren wordt want zielig doen achteraf is tegenwoordig een verdienmodel
Verwijderd @pejoar17 oktober 2024 16:48
De christelijke partijen delven al jaren het onderspit. Toch wordt Nederlands steeds meer beïnvloedt door religie, en veel verworven vrijheden betreffende seksualiteit staan onder druk. In andere landen gaat dat nog veel harder, abortus in sommige landen verboden, draagmoederschap verboden, alleen nog man-vrouw-relaties erkend.. Waar komt dat toch vandaan? Wat zijn we aan het binnenhalen?
Paddy99 @Verwijderd17 oktober 2024 11:34
Goed geschreven! Een beetje extreem in de conclusie (emigratie), maar soms is dit nodig om een punt duidelijk te maken.
Verwijderd @Flatermuis17 oktober 2024 11:45
Noorwegen klinkt leuk of Groenland/Denemarken. :*) Misschien kan je dan nog GTA VI spelen zonder eerst in de Rockstar Launcher jezelf te identificeren met IDIN als de tijd daar is. Want elke tepel in GTA VI is natuurlijk 'pornografische content'.

Baldur's Gate 3 al helemaal. Moet je straks een custom launcher gaan downloaden om de IDIN check te omzeilen. |:(

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 17 oktober 2024 11:48]

disheaver 17 oktober 2024 08:22
Stemmingmakerij om pornografische leeftijdcheck te combineren met online gokmarkt. Bij het laaste denkt een veel groter deel: goed idee, terwijl het daar al verplicht is je te identificeren. Ofwel, het gaat ze alleen om de leeftijdcheck van pornografische materiaal. Prima dat ze daarvoor pleitten, maar betrek er dan geen andere irrelevante zaken bij.

Edit: het artikel van de Volkskrant gaat om illegale gokmarkt. Sites die nu al niet mogen richten op Nederlanders, waar de aanbieder en de Nederlandse gebruiker strafbaar zijn bij het gebruiken van de niet-vergunde kansspel, NSC en CU denkt echt dat die sites zich wel aan een leeftijdcheck gaan houden?

[Reactie gewijzigd door disheaver op 17 oktober 2024 08:28]

ronaldvr @disheaver17 oktober 2024 09:36
Hmmm
Aanvankelijk was hij lid van de ChristenUnie en haar jongerenorganisatie
Wikipedia: Jesse Six Dijkstra

En een echte huidge CU er

Wikipedia: Don Ceder

Inderdaad ra ra ra
BeosBeing @disheaver17 oktober 2024 10:23
... NSC en CU denkt echt dat die sites zich wel aan een leeftijdcheck gaan houden?
Nou snap je meteen waarom dit soort partijen ons niet vooruit gaan helpen. VVD, CDA en GL/PvdA zijn overigens net zo erg. In de kamer denken er heel veel "dit mag niet" maar ze zitten heel vaak in hun eigen bubbel. Ik herinner me nog de gigantische verontwaardiging als ze er achter kwamen dat je door GPS te gebruiken in plaats van de snelheidsmeter van de auto je maar liefst 3km* te hard kon rijden zonder dat je gestraft wordt met een boete omdat de politie de metingen van hun (jaarlijks geëikte) meetapparatuur van de rechter moest corrigeren voor mogelijke afwijkingen. Dat laatste is uiteraard omdat temperatuur, luchtvochtigheid en dergelijke invloed kunnen hebben op de metingen.

Een ander mooi voorbeeld is de reactie van de kamer op de Bulgarenfraude wat deze deed besluiten wetgeving aan te nemen die de toeslagenaffaire mogelijk maakte, overigens gaan daarin ook de verantwoordelijke bewindslieden en de topambtenaren niet vrijuit, die zouden vervolgd moeten worden want ze hebben doden op hun geweten. (Velen hebben door hun aanmerking als "mogelijke fraudeur"en de financiële en economische problemen die dat veroorzaakte uiteindelijk zelfmoord gepleegd maar het aantal kinderen dat (onterecht) uit huis is geplaatst en daarna is overleden is nog veel groter.)

En in het Europees Parlement is het nog erger, de fractiedwang, het moeten stemmen zoals de (leiding van de ) Europese fractie voorschrijft is gigantisch. Dat heeft niets meer met democratie te maken, het is demoncratie.
disheaver @BeosBeing17 oktober 2024 17:11
ik probeerde juist aan te geven dat NSC en CU juist wel weten dat het voor online kansspelen (wettechnisch) wel goed geregeld is, maar dit benoemen om meer steun te krijgen voor de motie. Dus dit heeft juist niets met bubbels te maken.
[...]

Nou snap je meteen waarom dit soort partijen ons niet vooruit gaan helpen. VVD, CDA en GL/PvdA zijn overigens net zo erg. In de kamer denken er heel veel "dit mag niet" maar ze zitten heel vaak in hun eigen bubbel. Ik herinner me nog de gigantische verontwaardiging als ze er achter kwamen dat je door GPS te gebruiken in plaats van de snelheidsmeter van de auto je maar liefst 3km* te hard kon rijden zonder dat je gestraft wordt met een boete omdat de politie de metingen van hun (jaarlijks geëikte) meetapparatuur van de rechter moest corrigeren voor mogelijke afwijkingen. Dat laatste is uiteraard omdat temperatuur, luchtvochtigheid en dergelijke invloed kunnen hebben op de metingen.
Over de GPS en snelheidsovertredingen heb ik niets van meegekregen. Maar ik weet vrij zeker dat van de partijen die je noemde de VVD echt niet verontwaardigd was over de mogelijkheid om zonder boete sneller te mogen gaan :)

Ging de discussie niet over de meetonzekerheid in combinatie met marge van 4 km/h die zorgde bij de invoering van 130 dat je pas bij 139 kmh vervolgd kon worden (wiki-bron)? Ik zie hier ook totaal geen politiek-in-een-bubbel problematiek bij. Wellicht wel de 'uitzondering-op-uitzonder'-mentaliteit om iedereen te vriend te houden
Een ander mooi voorbeeld is de reactie van de kamer op de Bulgarenfraude wat deze deed besluiten wetgeving aan te nemen die de toeslagenaffaire mogelijk maakte, overigens gaan daarin ook de verantwoordelijke bewindslieden en de topambtenaren niet vrijuit, die zouden vervolgd moeten worden want ze hebben doden op hun geweten. (Velen hebben door hun aanmerking als "mogelijke fraudeur"en de financiële en economische problemen die dat veroorzaakte uiteindelijk zelfmoord gepleegd maar het aantal kinderen dat (onterecht) uit huis is geplaatst en daarna is overleden is nog veel groter.)
Er ging genoeg verkeerd bij de toeslagenaffaire, maar ik denk niet dat de reactie op de bulgarenfraude komt door hun 'bubbel'. De media (branbpunt/rtl) kwam met de bulgarenfraude en door de (terechte) stemming in het land moest er iets gebeuren. Ik zie niet in wat dat met 'politici zitten in hun eigen bubbel' te maken hebben.
En in het Europees Parlement is het nog erger, de fractiedwang, het moeten stemmen zoals de (leiding van de ) Europese fractie voorschrijft is gigantisch. Dat heeft niets meer met democratie te maken, het is demoncratie.
Flauwe woordgrappen heeft weinig met discussiëren te maken. Maar als ik naar een willekeurige stemmingsdag kijk merk ik vrij weinig van jouw geclaimde fractiedwang: https://www.europarl.euro...-9-2024-04-10-RCV_NL.html
BeosBeing @disheaver18 oktober 2024 17:31
ik probeerde juist aan te geven dat NSC en CU juist wel weten dat het voor online kansspelen (wettechnisch) wel goed geregeld is, maar dit benoemen om meer steun te krijgen voor de motie. Dus dit heeft juist niets met bubbels te maken.
Het kan wettechnisch goed geregeld zijn, maar zoals je schteef:
NSC en CU denkt echt dat die sites zich wel aan een leeftijdcheck gaan houden? Als dat sites zijn die zich in het buitenland* bevinden (* buitenland is voor mij dan specifiek buiten de EU) dan gaan die zich niets aantrekken van Nederlandse of Europese regelgeving, niet als ze niet de Nederlandse gokker op het oog hebben, en al helemaal niet als ze - illegaal - wel op die Nederlandse gokker gericht zijn. Handhaving kun je dus gevoeglijk vergeten. Dat is dus puur symboolwetgeving (om de achterban tevreden te hoiuden die gokken afkeurt) terwijk een blokkade op url en ip-nummer (zoals by PirateBay) daarin veel effectiever is - maar nog niet half zo effectief als het aanpakken van de drang tot gokken.
Over de GPS en snelheidsovertredingen heb ik niets van meegekregen. Maar ik weet vrij zeker dat van de partijen die je noemde de VVD echt niet verontwaardigd was over de mogelijkheid om zonder boete sneller te mogen gaan :)
Het is enkele tientallen jaren terug -wellicht voor jouw tijd - ik weet niet precies misschien tijdens Balkenende of tijdens Kok. VVD is echter best wel op de regeltjes dus die waren net zo verontwaardigd, immers als je een regel stelt dan moet die gehandhaaft worden. De verontwaardiging was uiteraard het grootst bij de confessionele en groene partijen.
Ging de discussie niet over de meetonzekerheid in combinatie met marge van 4 km/h die zorgde bij de invoering van 130 dat je pas bij 139 kmh vervolgd kon worden (wiki-bron)?
Nee, het is langer geleden, die 3km is ingevoerd in 1995-1996 bron.
De Hoge Raad heeft in diverse arresten [HR 12 december 1995 en 23 januari 1996, NJ 1996, 397-400] het standpunt ingenomen dat met de in artikel 21 RVV 1990 genoemde snelheid niet de gemeten, maar de werkelijk gereden snelheid wordt bedoeld. Een ten laste gelegde snelheid is slechts bewezen, als van de gemeten snelheid de maximaal toelaatbaar geoordeelde meetfout van de meetapparatuur is afgetrokken.
Die rechterlijk bepaalde correctie stond niet ter discussie, die dient ervoor dat iemand niet ten onrechte te hoog beboet wordt als de meetapparatuur toevallig afwijkt. Dit is trouwens bij mijn weten iets dat alleen in Nederland gedaan wordt.

Daar komt bij dat er dus een ondergrens is. Die lijkt ingevoerd te zijn om niet een grote hoeveelheid kleine onzinnige boetes uit te schrijven die nauwelijks iets opleveren maar wel veel administratieve last dragen. Destijds werd er bij het boetebedrag nog niet die €9 administratiekosten bijgevoegd. Onder de 130 geldt dus dat men de meting corrigeert met het uit de tabel volgende 3 of 4 km en alleen beboet als de gecorrigeerde snelheid dan meer dan 4km te hoog is. In het geval dat de meetapparatuur correct gemeten heeft, heb je dan minimaal 7 (resp. 8) km/h te snel gereden, maar stel dat de meetapparatuur inderdaad afweek, wordt je dus niet onterecht te hoog beboet. Toen dit werd isgevoerd gold overigens die 130km/h dus nog niet, de maximumsnelheid was 120.

En toen kwam de GPS, Ik kocht mijn eerste PND vrij laat, in 2008 maar dit speelde dus eerder. Met die GPS, die in de prakrijk nauwkeuriger is dan de snelheidsneter van de auto, kun je dus op wegen waar 100km/h geldt precies 103km/h rijden en bij wegen waar 120 geldt kun je dan 124 rijden, of - als je ervan uitgaat dat de politieapparatuur in de praktijk niet afwijkt - 107 en 128km/h. Dat is waarover de deugmensen in de kamer zo verbolgen waren, je kon te hard rijden zonder dat je het risico liep beboet te worden. Deze verontwaardiging heeft echter niet geleid tot het aanscherpen van de wet of het beleid.

Wel zie je dat verschillende instanties hun eigen uitleg hanteren waarom je niet je GPS zou moeten gebruiken om je snelheid te bepalen. "Expert" ANWB, "Expert" politieforum [i]Er zijn zelfs rechtszaken gevoerd door vrachtwagenchauffeurs die hun (geijkte) tachograafschijven overlegden en zelfs die verloren hun rechtszaak. Kansloos..[/url],
Politie en OM proberen altijd hun gelijk (boete-inning) te halen VoorbeeldDe gemachtigde geeft aan dat er slechts één meting is uitgevoerd en dat is niet mogelijk op twee voertuigen tegelijkertijd. Bovendien is niet duidelijk of de ambtenaren de snelheid van het voorste voertuig hebben gemeten of die van het voertuig van de betrokkene. Daarnaast volgt uit de verklaring van de ambtenaar in het aanvullend proces-verbaal dat de bestuurder van het voorste voertuig is staandegehouden. Dit brengt mee dat er nog een voertuig tussen de twee (“bekeurde”) voertuigen reed.
De advocaat-generaal trok hier zelfs de juistheid van de toen geldende calibratietabel in twijfel. De agenten hadden het in dit geval juist gedaan.

Dat wat jij aanhaalde ligt overigens in het verlengde daarvan. Met die normen zou je op de 130km-wegen dus 130+4+5 is de genoemde 139 kunnen rijden en dat zorgde voor een ammendement om daar die 4km te verlagen naar 1km.
Ik zie hier ook totaal geen politiek-in-een-bubbel problematiek bij. Wellicht wel de 'uitzondering-op-uitzonder'-mentaliteit om iedereen te vriend te houden
Men wilde hier inderdaad gewoon alle politieke partijen te vriend houden. De bubbel is dan ook de "Haagse werkelijkheid", iets dat ook speelde bij de missies naar Kunduz en Screbrenica, de politiek bedenkt iets dat totaal niet overeenkont met de werkelijke situatie of problematiek.

Overigens, in België, waar men 20 jaar geleden ook pas beboette met een ondergrens van 10km heeft men die inmiddels overal verlaagd naar 0, zodra je 1km/h te hard gaat kun je een boete krijgen en de wegverantwoordelijke schrijft die uit, dus op de snelwegen het Vlaamse, Brusselse of Waalse gewest, maar op lokale wegen is dat de gemeente, en die is vrij dat uit te besteden aan een particulier bedrijf en de opbrengst te verdelen.
Er ging genoeg verkeerd bij de toeslagenaffaire, maar ik denk niet dat de reactie op de bulgarenfraude komt door hun 'bubbel'. De media (branbpunt/rtl) kwam met de bulgarenfraude en door de (terechte) stemming in het land moest er iets gebeuren.
Dat er iets moest gebeuren is ontegezeggelijk, maar men heeft "overgecorrigeerd" zoals dat dan (in dit geval heel eufemistisch) betiteld kan worden.
Ik zie niet in wat dat met 'politici zitten in hun eigen bubbel' te maken hebben.
De kamerleden - van alle partijen, links, rechts, PVV, GL - hebben zich niet gerealiseerd wat de consequenties waren van het beleid dat ze vroegen.
Flauwe woordgrappen heeft weinig met discussiëren te maken.
Kijk eens wie er werkelijk aan de touwtjes trekken. Wie kiest leden van de EC?
Maar als ik naar een willekeurige stemmingsdag kijk
Ten eerste zie ik hier een behoorlijke lijst met voorstellen waarover gestemd is - daar is dus nauwelijks over gediscussieerd, tenzij dit in de fracties is gebeurd. Het lijstje voor deze dag is overigens nog relatief kort,
erk ik vrij weinig van jouw geclaimde fractiedwang: https://www.europarl.euro...-9-2024-04-10-RCV_NL.html
Kijk ook eens naar een minder willekeurige dag, naar dagen waarop er over grote zaken gestemd wordt, naar controversiële zaken.
disheaver @BeosBeing18 oktober 2024 23:56
Kijk eens wie er werkelijk aan de touwtjes trekken. Wie kiest leden van de EC?
Uhm, ik denk niet dat je dit antwoord verwacht maar de europese parlement stemt over de benoeming van de EC. En ook al zou dat niet zo zijn (zoals in het kabinet), de procedure is door het parlement vastgelegd. Prima democratisch dus.
Kijk ook eens naar een minder willekeurige dag, naar dagen waarop er over grote zaken gestemd wordt, naar controversiële zaken.
Ik hoef helemaal niets. Jij stelt dat "het moeten stemmen ... is gigantisch" en ik laat door de eerste pagina die ik open zien dat wat je claimt niet zo is. Tuurlijk zal bij grote verdragwijzigingen dat wel zijn, maar is dat anders dan in de tweede kamer? En hoe is dat verkeerd?
Llopigat
@phoenix214917 oktober 2024 15:45
Als een 18+ bios in Amsterdam standaard jongetjes van 12 binnen laat. Wat denk je dat er dan gebeurd? Of vinden we dat ook prima?
Dat is is toch heel iets anders vind ik. Daar zitten vele meerderjarige mannen met hun pik uit de broek. Dat maakt het misbruik scenario een stuk waarschijnlijker, zoveel toezicht is er ook niet in dat soort bioscopen. En bovendien is het strafbaar voor hen om naar zo'n jongen te kijken als die hetzelfde zou doen.

Dat is heel wat anders dan zelf op je telefoon een pornootje kijken.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 17 oktober 2024 15:46]

phoenix2149 @Llopigat17 oktober 2024 16:20
Het gaat om de toegang zelf waar ik op doel, niet wat er daar binnen gebeurd. Ze willen een poortwachter idee om te zorgen dat het niet zo ver komt en dat is geen slecht idee.

Het probleem is hoe hou je dat "privé" dat niet de overheid te weten komt waarvoor die 18+ check is, puur dat de check is uitgevoerd middels een beveiligd platform dat enkel wekt met een valide ID.
Llopigat
@phoenix214917 oktober 2024 16:40
Het probleem is hoe hou je dat "privé" dat niet de overheid te weten komt waarvoor die 18+ check is, puur dat de check is uitgevoerd middels een beveiligd platform dat enkel wekt met een valide ID.
Dan nog, als je als persoon heel veel "18+" checks hebt, dan maakt het je verdacht. Ofwel gokken, ofwel porno ofwel alcohol, ofwel roken. Allemaal dingen die men niet graag ziet.
phoenix2149 @Llopigat17 oktober 2024 18:41
Dat heeft met de inrichting te maken.

Het zou niet gelogd moeten worden, beetje als fysieke leeftijdsgroep check met ID: ze kijken en vergeten.

De volgende dag kan ik weer 10 flessen wijn kopen bij de G&G met een andere werknemer bijvoorbeeld. Of weer naar het casino.
BeosBeing @phoenix214918 oktober 2024 17:43
Het probleem is hoe hou je dat "privé" dat niet de overheid te weten komt waarvoor die 18+ check is, puur dat de check is uitgevoerd middels een beveiligd platform dat enkel wekt met een valide ID.
En je denkt dat dit platform (iDIN, je bank dus, of eventueel DigiD) niet ziet welke site toestemming vraagt?
Nou ik ben geen christen, maar pertinent voor leeftijd verificatie voor ook porno sites.

https://marripedia.org/effects_of_pornography_on_adolescents
En denk je dat die effecten verdwenen zijn zodra iemand 18 (of +) is? Het tegendeel is waar, het brein ontwikkelt zich nog jaren verder. Het artikel onderzocht alleen groepen tot 29 jaar maar dat is zeker geen harde grens.

Ik denk dat je ruimschoots voor die leeftijd geinformeerd moet worden over hoe dit soort zaken werken. Leren dat hetgeen dergelijke sites geen normale werkelijkheid tonen, maar dat het acteurs zijn die fantasieën vertonen. Leren hoe je fatsoenlijk met elkaar om gaat, hoe je op een normale manier met respect voor elkaar werkt. En misschien moet er daarvoor wel een soort educatieve porno gemaakt worden die wel toegankelijk is voor bepaalde leeftijden. Commercieel gaat dat erchter nooit interessant zijn.
Ruw ER 17 oktober 2024 07:55
Was er een onderzoek nodig om vast te stellen dat iedereen kan klikken op ik ben 18+?
Accretion @Ruw ER17 oktober 2024 08:10
Lijkt me toch niet lastig om het te koppelen aan rekening nr?

Gokken, alcohol en sigaretten blokkeren bij aankoop?
supersnathan94
@Accretion17 oktober 2024 08:15
Ja. Je hebt immers al eID waarbij je via je bank identificeert. Kan ws ook wel een 18+ check aan gehangen worden. Hoeft alleen ja of nee uit te komen.
hcQd @supersnathan9417 oktober 2024 08:24
Niet waarschijnlijk, maar is al lang beschikbaar. De Nationale Loterij gebruikt dit, bijvoorbeeld.
JBVisual @hcQd17 oktober 2024 09:34
Sterker nog bedrijven als Holland Casino, Toto en Jacks checken wel meer dan alleen je leeftijd.
-Ben je 18 jaar of ouder?
-Sta je onder bewind of Curatele? (Dit is een openbaar Register, zelfs je buurman kan dit checken)
-Heb je problematisch geregistreerde schulden? (verschillende registers)

Zo heb ik gezien dat een kennis zichzelf niet kon registeren bij Holland Casino omdat deze een Code A registratie had bij het BKR. (het ging hier om het online Casino, niet op fysieke bezoeken vreemd genoeg, al kunnen ze je in een fysiek Casino natuurlijk ook uitnodigen voor een gesprekje)

Online Casino's nemen misschien qua marketing een loopje met de wetgeving en zullen genoeg mensen aan de grond kunnen nagelen als deze binnen de acceptatievoorwaarden passen maar wel gevoelig zijn voor gokverslavingen.
Maar in de acceptatie van klanten proberen ze in elk geval een bepaalde verantwoordelijkheid te nemen, al zal dat misschien vooral zijn om zich juridisch in te dekken indien deze persoon ze daarna aan klaagt.
Alxndr @supersnathan9417 oktober 2024 10:34
iDIN bedoel je
supersnathan94
@Alxndr17 oktober 2024 20:43
Ja die idd. Werkt best oke als je je pas en scanner bij de hand hebt.
disheaver @Accretion17 oktober 2024 08:40
Niet lastig, maar wel lastig dit op privacy vriendelijke manier te doen. Als ik de site van iDIN lees, staat er letterlijk: 'gegevens op uw gebruik van iDIN worden door de bank niet voor eigen commerciële doeleinden gebruikt'. Aangezien er niet staat 'gegevens worden niet gebruikt', of nog beter 'de bank ontvangt geen gegevens aan wie je de gegevens deelt' wil ik niet de bank vertellen welke pornografische sites ik bezoek
mjtdevries @disheaver17 oktober 2024 11:43
Het privacy aspect speelt vooral als je een site bezoekt waar je geen geld spandeert.

Maar bij online gokken moet je geld inleggen, dus dan weten ze via je creditcard of bank gegevens toch al wie je bent.
lenwar
@Ruw ER17 oktober 2024 08:20
Er is inderdaad formeel vastgesteld dat de huidige maatregelen niet effectief zijn.

Je kunt er lacherig over doen, maar de regering moet natuurlijk wel handelen op formele onderzoeken en niet op onderbuikgevoelens. Er moet geen onderscheid gemaakt worden tussen iets wat 'echt iedereen' wel snapt, en iets waarvan een select groepje mensen denkt te snappen dat het evident is.
En ik geef direct toe, dat dit wel inkopper 2.0 is (eerste categorie dus), maar dat is eenmaal hoe het werkt.

De KVA is in het leven geroepen vanwege de aankomende wetgeving omtrent online gokken. Zij hebben dit onderzoek formeel gedaan.
disheaver @lenwar17 oktober 2024 09:29
KVA (niet verwarren met KSA, kansspel autoriteit) is geen overheidsorgaan. Wel opgericht nav legalisatie, maar volgens mij met name om als gok-doorverwijs-site juridisch sterker te staan.

Het onderzoek inkwestie: https://kva.nl/wp-content...nsspelaanbod-KVA.2023.pdf

Ook niet heel formeel eigenlijk, er zijn geen onderzoekdoelen opgesteld (alleen een methode) en een conclusie ontbreekt. En als bron hebben ze o.a. met 3(!)personen een interview afgenomen en baseren ze op trustpilot reviews.

Als ik zou moeten stemmen op zo'n motie zou ik antwoord willen hebben op de vraag: hoeveel (geschat) minderjarigen gokt op online sites, hoeveel reclame ziet de gemiddelde minderjarige over (illegale) kansspelen. Ofwel, hoe groot is het probleem? Lastiger vragen om te beantwoorden, maar de uitkomsten van dit onderzoek is echt irrelevant voor deze motie.
lenwar
@disheaver17 oktober 2024 12:09
Een onderzoek hoeft ook niet gedaan te worden door een overheidsorgaan natuurlijk. TNO doet ook van alles voor de overheid en dat is weinig overheid. (Ik wil uiteraard TNO niet inhoudelijk vergelijking met KVA :) , maar je snapt waar ik naartoe wil.)

Nu verbuig je het wel een beetje :)
Ze schrijven zelf dat die drie interviews zijn bedoeld voor contextschets te maken. Niet als het inhoudelijke onderzoek. De Trustpilot-revies zijn idem een schets. Ze hebben verder inhoudelijk gekeken naar de betreffende sites, om te kijken wat zij doen aan verslavingspreventie, enz, enz, enz.

Maar ik geef direct toe. Het rapport ziet er vrij rommelig uit. Maar het is in elk geval een onderzoek dat gedaan is.
De zaken die je noemt (hoeveel reclames men ziet e.d. was toch een paar jaar geleden al gedaan? Daar is dat reclameverbod voor gekomen.) Trimbos heeft al onderzoek gedaan naar de mate van het probleem, enz.
https://kva.nl/#artikelen

(( zie ook de andere onderzoeken die zij gedaan hebben ))
maar de uitkomsten van dit onderzoek is echt irrelevant voor deze motie.
Blijkbaar niet, gezien het is aangenomen door de Tweede Kamer?
wica @Ruw ER17 oktober 2024 08:44
Het onderzoek zal uitwijzen, dat we een internet ID moeten hebben.
En als je gebruik wilt maken van o.a. deze diensten, je bij het opstarten van je browser moet identificeren.

En daarna, wordt het voor meer en meer diensten verplicht.
Verwijderd @wica17 oktober 2024 16:53
Hopelijk ontstaat er dan een alternatief internet waarbij dit niet meer nodig is. Alhoewel ze dan waarschijnlijk meer richting China's praktijken gaan: onderdrukken, weghalen, verbieden van VPN's en andere methoden om het te ontwijken. Xi Jinping zei het vele jaren geleden al: we zijn als Westen hypocriet om China te beschuldigen van censuur en controle, aangezien we zelf hard die kant op gaan. Jaar naar jaar gaan we inderdaad die kant op, alles met goede bedoelingen omfloerst en niet 1-op-1 vergelijkbaar, maar uiteindelijk komt het op hetzelfde neer. Chatcontrol 2.0, eID, elektronisch vaccinatiepaspoort, programmeerbare CBDC, CO2-budgetten etc, ze werken er hard aan. Allemaal om de burger te beschermen en kinderporno plus terrorisme tegen te gaan. /s
Jonathan-458 @Ruw ER17 oktober 2024 07:58
Onze overheid kennende, ja, onderzoek van enkele maanden en honderdduizenden euro’s.
Frame164 @Ruw ER17 oktober 2024 09:34
Als je alles zo simplificeert kan je je afvragen waarom er nog problemen zijn. Is het zo moeilijk om een paar regels softwarecode te schrijven zonder fouten? Zomaar een vraag die een leek op dat gebied zou kunnen vragen.

De vraagstelling voor het onderzoek was ongetwijfeld iets uitgebreider dan "Kan iedereen op een 18+ link klikken"....
Beta 17 oktober 2024 08:07
Dus wat ik moet ik mij hierbij voorstellen? Op pornhub straks inloggen met DigiD?
lenwar
@Beta17 oktober 2024 08:23
Nee,

Er staat een privacyvriendelijke manier van leeftijdsverificatie. DigiD is overigens alleen voor overheden en semioverheden (dus van de Belastingdienst tot je pensioenfonds.) Als het al een dergelijk mechanisme gaat worden, is iDIN een logischere, maar dus ook weer niet specifiek, omdat het dan waarschijnlijk alsnog niet privacyvriendelijk is.
jongetje @lenwar17 oktober 2024 09:05
Dus je mag niet via je bank via iDIN je leeftijd verifiëren want dan weet de bank dat je je aanmeld op een gokwebsite? Hoe krijg je dan geld in je account van de online gok site? Ga je dat dan per post versturen of doe je dat via iDeal/Creditcard van diezelfde bank?
We kunnen ook doorslaan onder het kopje privacy...
MarcMK2 @jongetje17 oktober 2024 09:23
Je hebt nog paypal of crypto wallets, wat los staat van je bank.
Idin kan werken als het zo werkt dat de bank het verzoek krijgt "is rekeninghouder 18+?" en als response een ja of nee terug geeft.
als Idin werkt op als website x wilt weten of rekeninghouder 18+ is dan is de privacy niet gewaarboorgd.
jongetje @MarcMK217 oktober 2024 09:40
Wat is website X?

https://www.idin.nl/consumenten/hoe-werkt-het/

iDIN geeft aan de verzoekende website de info terug die wordt gevraagd. Dat kan zijn leeftijd is 18+ (ja of nee). Of een postadres bij bijvoorbeeld een energie vergelijkingswebsite zoals gaslicht.com om het verbruik op te halen bij de netbeheerder. Je geeft zelf je login op en daarna het akkoord op de gegevens die worden verstuurd. iDIN gata niet automatisch aan random websites je leeftijd of andere gegevens communiceren.
MarcMK2 @jongetje17 oktober 2024 09:49
x is een variable voor de website die je wilt verifieeren. Zoals je bron het nu weergeeft werkt het zoals in situatie 1.
In dit geval zou privacy gewaarboorgd zijn aan de bank kant.
disheaver @jongetje17 oktober 2024 10:14
Mijn bank hoeft echt niet te weten dat ik naar pornhub ga. Zolang de bank ziet aan welke site ik mijn gegevens via iDIN is iDIN geen privacyvriendelijke methode wat door de overheid verplicht kan worden. Dat je er vervolgens voor kiest om geld over te maken aan een goksites of pornosite is geen verplichting vanuit de overheid.
3raser @jongetje17 oktober 2024 10:17
De bank hoeft niets te weten als er een onafhankelijke tussenpartij is die de controle uitvoert. Stel, je bezoekt een gokwebsite en je moet je legitimeren, dan stuurt de goksite je door naar een door de overheid beheerde website die bij wet verplicht is alle logging direct te verwijderen. Die website controleert je identiteit bij de bank zonder door te geven voor wie het is. Het resultaat gaat terug naar de goksite en alle gegevens over de aanvraag worden daarna gewist.
lenwar
@jongetje17 oktober 2024 11:39
Weet ik veel?
Er zullen vast mensen zijn die het een vervelend idee vinden? Mij zou het persoonlijk niet zo veel schelen, maar ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die dit vervelend vinden?

Onder het kopje van "Als ze zien dat ik gok, kan ik straks geen lening afsluiten bij m'n bank." Of zo?
Llopigat
@jongetje17 oktober 2024 13:32
Je betaalt dan toch met crypto? Mijn vpn betaal ik ook zo.

Ik zou sowieso nooit idin gebruiken want ik vertrouw de banken totaal niet. Helaas zijn ze noodzakelijk tegenwoordig. Ik was altijd erg voor bitcoin omdat je met je wallet je eigen bank was. Maar dat is tegenwoordig ook alweer onderuit gehaald met het exchange principe. Bovendien is het door de speculatie helemaal onderuit gehaald.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 17 oktober 2024 13:33]

jongetje @Llopigat17 oktober 2024 13:40
Ik denk dat de gemiddelde Nederlander met schulden geen crypto's heeft (en ook niet weet hoe dat werkt). Maar dat zou kunnen uiteindelijk laat je toch wel ergens een spoor achter want als je het geld wilt uitgeven (stel je maakt winst met de kansspelen) moet het toch ergens omgezet worden in cash of naar een bankrekening.
Mr.Monk @Beta17 oktober 2024 08:13
Ik heb me altijd al afgevraagd wat voor website dat is. Je kan daar gokken blijkbaar? :+
lucatoni @Mr.Monk17 oktober 2024 08:16
"en betrouwbare leeftijdsverificatie voor online gokken en websites met pornografische content wettelijk te borgen"

Staat ook in het artikel, als je verder leest dan de titel ;)
Typsch zo'n overheidsstatement wat onrealistisch te bewerkstelligen is lijkt mij (voor pornografische content....)

[Reactie gewijzigd door lucatoni op 17 oktober 2024 08:17]

vickypollard @lucatoni17 oktober 2024 09:02
Effectieve manier om mensen de wat meer duistere krochten van het internet op te sturen. Niemand wil z'n "intieme" websitebezoekjes delen met jan en alleman.
thedicemaster @Mr.Monk17 oktober 2024 08:17
De Tweede Kamerleden om privacyvriendelijke en betrouwbare leeftijdsverificatie voor online gokken en websites met pornografische content wettelijk te borgen. Een meerderheid van de Tweede Kamer stemt daarmee in.
phoenix2149 @Mr.Monk17 oktober 2024 10:13
Of alcohol bestellen misschien? :Y)
Llopigat
@phoenix214917 oktober 2024 13:48
Dat wordt bij het afleveren toch wel gecheckt.
JackJack @Beta17 oktober 2024 08:25
Er staat bij dat het op een privacy vriendelijke manier moet. Volgens mij valt DigiD dan wel af. ;)
Ben benieuwd hoe ze dat voor zich zien.
Frame164 @Beta17 oktober 2024 09:36
Implementatie is uiteindelijk aan bedrijven. Als een e-bike niet harder mag dan 25 km/u gaat de overheid niet zeggen hoe fietsfabrikanten dat moeten doen. Dat is hier niet anders. En als je geen leeftijdsverificatie kunt doen dan voldoet de geleverde dienst niet aan de wet en kan je de deuren sluiten.
2Keys 17 oktober 2024 08:14
Wel weer een lekkere Telegraaf titel, waarom word pornografische content en niet bij gezegt?

Dit soort wetten zouden in tweeën moeten worden gesplitst. Voor online gokken zou moeten worden geverifieerd of iemand echt 18 is. Voor pornografische content zou een popup met "hey, we verwachten dat je 18 bent" voldoende moeten zijn.
Frame164 @2Keys17 oktober 2024 09:47
Dat laatste hangt er natuurlijk vanaf wat een meerderheid wil. Als we niet willen dat 18 minners porno kijken moet dat geblokkeerd worden.
2Keys @Frame16417 oktober 2024 11:40
Ik snap helemaal wat je zegt, ik denk dat de meerderheid ook wel in ziet dat als een 16 jarige wilt sjorren hij toch wel een omweg vind en het waarschijnlijk beter is als hij op een site komt waarbij kyc goed wordt gedaan op de content ipv de consument.

[Reactie gewijzigd door 2Keys op 17 oktober 2024 11:40]

PhilipsFan @Frame16417 oktober 2024 17:51
Nee, dat moet helemaal niet. Porno is niet iets waar we als maatschappij of economie last van hebben. Dus de meerderheid hoeft in dit geval helemaal niet te beslissen voor een minderheid, iedereen kan dit voor zichzelf beslissen. Als ouders niet willen dat hun 18-minner porno kijkt, dan moeten zij ervoor zorgen dat dat niet gebeurt. Daar heb je geen wet voor nodig.
123pakkie321 17 oktober 2024 08:30
Maar wat met buitenlandse gok- en andere sites, daar heeft de overheid hier toch niet veel over te zeggen...
Scribe @123pakkie32117 oktober 2024 08:32
Blokkeren is een optie, maar dan gaan we 40 jaar terug in de tijd :+
FrostyPeet 17 oktober 2024 09:35
Ik vind "pornografische content" en online gokken nogal een verschil.

Bij online gokken kan je aardig in de problemen komen, financieel. Toch blijf ik mij verbazen dat zo'n 15-jarige schijnbaar een kapitaal kan vergokken. Schijnbaar zijn er geen ouders. Schijnbaar heeft zo'n tiener dus geld en een betaalpas. Schijnbaar kunnen ze zo diep in de schulden komen dat er incasso bureaus aan te pas komen. Het zou een wijze les kunnen zijn als tienerlief zijn vakantiebaantje salaris in 10 minuten over de schutting gooit bij zo'n site. Doet ie nooit meer. Maar als ie door de bodem zakt, triest.

De jeugd weet "pornografische content" prima te vinden. Met of zonder symboolpolitiek van leeftijd verificatie. Porno hoort bij het opgroeien. Vroeger met de blaadjes die "niemand" had, nu "overal" op internet. Mag van mij best wat minder. Maar ook bij porno zit een stuk opvoeding van ouders. Dat porno geen liefde is en dat de nieuwe vlam het echt niet op die manier wil doen. En ja, wat zou de ChristenUnie onder "pornografische content" verstaan? Een blote enkel? :)
TomONeill @FrostyPeet17 oktober 2024 10:06
Er zit zeker verschil in pornografische content en online gokken, maar toch zitten er gelijkenissen in. Online gokken heeft naast een financieel aspect ook een psychologisch effect op de manier waarop je naar geld kijkt en ermee omgaat. Porno heeft dat ook, maar dan op de manier waarop je naar het andere geslacht kijkt en ermee omgaat (in de omgang en seks).

Maar er is nog meer. Denk bijvoorbeeld aan websites waar je sigaretten, vapes of drank kunt kopen. Momenteel vragen die ook of je 18+ bent. Zouden die dan niet ook onder dezelfde regel moeten vallen?
En hoe zit het met schadelijke onderwerpen als fora die aansporen tot anorexia? Een onderwerp waar tieners in het bijzonder extra gevoelig voor zijn.

Ik begon deze reactie te schrijven met "porno is porno, geen blote enkel". Maar ik miste je punt: waar ligt de afweging? Op Google Images kan ik ook porno vinden met de safe search uit. Moet de uit knop van de safe search dan ook achter een identificatie?
Reddit kent ook 18+ subreddits. Zouden die dan achter de identificatie moeten komen?

Strict gezien is het antwoord ja, anders heeft het geen enkel nut en benadeel je alleen maar een selecte groep websites.
In de praktijk gezien is dit niet te doen omdat je niet alle websites (en onderdelen van), gehost in andere landen, kunt forceren aan je eigen systeem.

Uiteindelijk draait het om effectiviteit. Dit zal wellicht wat helpen, maar als men het echt wil, kan er altijd omheen gewerkt worden.
Llopigat
@FrostyPeet17 oktober 2024 13:45
Porno hoort bij het opgroeien. Vroeger met de blaadjes die "niemand" had, nu "overal" op internet.
Ja precies, ik had vroeger ook meer dan voldoende })
Dat porno geen liefde is en dat de nieuwe vlam het echt niet op die manier wil doen.
Dat valt me wel op eigenlijk dat veel mensen juist wel porno-achtige sex hebben. Het punt is dat dat helemaal niet erg is. Sex is net zo goed onderhevig aan modeverschijnselen. En als beiden er plezier in hebben is het geen probleem. De conservatieve christenen vinden alles behalve missionaris voor de voortplanting kwaadaardig.
Macboe 17 oktober 2024 07:58
Ja dat snap ik, ze willen natuurlijk ook niet dat 18- miljonair worden zodat ze belasting centen mis lopen...... Zelfde als dat ze met Bitcoin deden en nu kopen landen zelf masaal via de ETFS. Daarnaast willen zij ook geen kids met schulden (laten we wel realistsch blijven).

[Reactie gewijzigd door Macboe op 17 oktober 2024 08:03]

The Zep Man
@Macboe17 oktober 2024 08:18
Ja dat snap ik, ze willen natuurlijk ook niet dat 18- miljonair worden zodat ze belasting centen mis lopen......
Ik denk dat het aantal personen (onder en vanaf 18 jaar) dat zichzelf in de problemen gokt en daarmee de maatschappij belast, vele malen groter is dan het aantal dat zich tot miljonair gokt.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @Macboe17 oktober 2024 08:34
Ja dat snap ik, ze willen natuurlijk ook niet dat 18- miljonair worden zodat ze belasting centen mis lopen......
Over kansspelen wordt belasting geheven. Volgens mij is dit in 2024 30,5%. Daarnaast wordt vermogen ook belast.
disheaver @Bor17 oktober 2024 08:41
Niet over illegale kansspelen. En bij legale kansspelen is identificatie verplicht.
The Zep Man
@disheaver17 oktober 2024 08:55
Niet over illegale kansspelen.
Nu zullen illegale kansspelen niet snel leeftijd verifiëren, dus dat is geen onderdeel van deze discussie.
disheaver @The Zep Man17 oktober 2024 09:01
Dat is juist het onderwerp van de discussie (naast pornografische websites). Het onderzoek waar het artikel naar de Volkskrant naar verwijst gaat alleen maar over illegale kansspelaanbieders.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @disheaver17 oktober 2024 08:56
Over inkomsten uit buitenlandse kansspelen hoor je ook belastingaangifte te doen. Doe je dat niet dan pleeg je belastingfraude. Op zich is de verplichting er nu dus al.

[Reactie gewijzigd door Bor op 17 oktober 2024 08:57]

disheaver @Bor17 oktober 2024 09:07
Het deelnemen aan een niet vergund kansspelaanbieder in Nederland is strafbaar. De verplichting is er wel, maar dat geld ook voor de bankovervaller die ook vermogensbelasting zou moeten betalen over cashgeld (althans, 'vroeger', om een box3 discussie te voorkomen)
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @disheaver17 oktober 2024 09:11
Daarom geloof ik ook meer in opsporing en handhaving. Illegale aanbieders gaan zich waarschijnlijk toch niet houden aan een NL verplichting, en dan.. Je houdt maar weinig middelen over in dat geval. Dat zal waarschijnlijk een blokkade worden terwijl we al weten dat dat echt niet waterdicht is.
disheaver @Bor17 oktober 2024 09:17
Mee eens. Zoals ik elders ook schreef, dit gaat NSC en CU alleen om pornografische websites. Goksites noemen maakt de motie alleen verkoopbaarder (en het werkt: zie de tweakers kop)
Seth_Chaos @Macboe17 oktober 2024 08:37
Het verdien model van gokkken is dat de meerderheid een hoop geld verliest zodat de uitbater er veel aan verdient. En af en toe iemand iets wint zodat mensen gemotiveerd blijven om geld te blijven verliezen. Gokken is vermakelijk, maar vanuit een financieel oogpunt het domste wat je kunt doen. Crypto is van opzet precies hetzelfde. Je kunt met crypto je brood verdienen, maar dat vergt heel veel werk, en je wordt er zeker niet rijk van. Iedereen die er rijk van is geworden heeft gewoon heel veel geluk gehad met gokken. En al die youtube, tiktok en andere bagger media die je kijkt waarop kinderen te zien zijn die er miljonair mee zijn geworden. Die maken die klinklare onzin zodat jij er naar kijkt en zij wat verdienen aan de reclame inkomsten van goedgelovige kijkers. Een miljonair betaald trouwens ook gewoon belasting.
SuperDre @Macboe17 oktober 2024 18:28
Het is niet alsof iemand van 18- geen belasting zou hoeven te betalen als ze millionair zijn.
VHware 17 oktober 2024 08:12
IDIN-functie met 18+ J/N ?
lenwar
@VHware17 oktober 2024 08:25
Dat is er in principe al.

Het probleem daarmee is, is dat veel mensen dat misschien niet als 'privacy-vriendelijk' beschouwen. Je bank kan wel zeggen dat ze het niet opslaan, maar vertrouwt iedereen daar ook op?

Zeker als het gaat om porno-sites. Ik denk zelf dat veel mensen het geen probleem vinden om via iDIN bij de Staatsloterij hun leeftijd te verifiëren, maar bij een één of ander gokhuis, of een exotische niche-porno-site?
Memori @VHware17 oktober 2024 12:16
Slecht idee. Je wilt je bank vooral laten voor wat het bedoeld is, en bovendien is het mogelijk om zonder bankrekening te leven. Bank voor het veilig bewaren van je geld. Niet als informatie broker dus.

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