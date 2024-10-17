Tweede Kamer wil leeftijdsverificatie voor online gokken wettelijk borgen

ik probeerde juist aan te geven dat NSC en CU juist wel weten dat het voor online kansspelen (wettechnisch) wel goed geregeld is, maar dit benoemen om meer steun te krijgen voor de motie. Dus dit heeft juist niets met bubbels te maken.
Het kan wettechnisch goed geregeld zijn, maar zoals je schteef:
NSC en CU denkt echt dat die sites zich wel aan een leeftijdcheck gaan houden?
Als dat sites zijn die zich in het buitenland* bevinden (* buitenland is voor mij dan specifiek buiten de EU) dan gaan die zich niets aantrekken van Nederlandse of Europese regelgeving, niet als ze niet de Nederlandse gokker op het oog hebben, en al helemaal niet als ze - illegaal - wel op die Nederlandse gokker gericht zijn. Handhaving kun je dus gevoeglijk vergeten. Dat is dus puur symboolwetgeving (om de achterban tevreden te hoiuden die gokken afkeurt) terwijk een blokkade op url en ip-nummer (zoals by PirateBay) daarin veel effectiever is - maar nog niet half zo effectief als het aanpakken van de drang tot gokken.
Over de GPS en snelheidsovertredingen heb ik niets van meegekregen. Maar ik weet vrij zeker dat van de partijen die je noemde de VVD echt niet verontwaardigd was over de mogelijkheid om zonder boete sneller te mogen gaan
Het is enkele tientallen jaren terug -wellicht voor jouw tijd - ik weet niet precies misschien tijdens Balkenende of tijdens Kok. VVD is echter best wel op de regeltjes dus die waren net zo verontwaardigd, immers als je een regel stelt dan moet die gehandhaaft worden. De verontwaardiging was uiteraard het grootst bij de confessionele en groene partijen.
Ging de discussie niet over de meetonzekerheid in combinatie met marge van 4 km/h die zorgde bij de invoering van 130 dat je pas bij 139 kmh vervolgd kon worden (wiki-bron
)?
Nee, het is langer geleden, die 3km is ingevoerd in 1995-1996 bron
.
De Hoge Raad heeft in diverse arresten [HR 12 december 1995 en 23 januari 1996, NJ 1996, 397-400] het standpunt ingenomen dat met de in artikel 21 RVV 1990 genoemde snelheid niet de gemeten, maar de werkelijk gereden snelheid wordt bedoeld. Een ten laste gelegde snelheid is slechts bewezen, als van de gemeten snelheid de maximaal toelaatbaar geoordeelde meetfout van de meetapparatuur is afgetrokken.
Die rechterlijk bepaalde correctie stond niet ter discussie, die dient ervoor dat iemand niet ten onrechte te hoog beboet wordt als de meetapparatuur toevallig afwijkt. Dit is trouwens bij mijn weten iets dat alleen in Nederland gedaan wordt.
Daar komt bij dat er dus een ondergrens is. Die lijkt ingevoerd te zijn om niet een grote hoeveelheid kleine onzinnige boetes uit te schrijven die nauwelijks iets opleveren maar wel veel administratieve last dragen. Destijds werd er bij het boetebedrag nog niet die €9 administratiekosten bijgevoegd. Onder de 130 geldt dus dat men de meting corrigeert met het uit de tabel volgende 3 of 4 km en alleen beboet als de gecorrigeerde snelheid dan meer dan 4km te hoog is. In het geval dat de meetapparatuur correct gemeten heeft, heb je dan minimaal 7 (resp.
km/h te snel gereden, maar stel dat de meetapparatuur inderdaad afweek, wordt je dus niet onterecht te hoog beboet. Toen dit werd isgevoerd gold overigens die 130km/h dus nog niet, de maximumsnelheid was 120.
En toen kwam de GPS, Ik kocht mijn eerste PND vrij laat, in 2008 maar dit speelde dus eerder. Met die GPS, die in de prakrijk nauwkeuriger is dan de snelheidsneter van de auto, kun je dus op wegen waar 100km/h geldt precies 103km/h rijden en bij wegen waar 120 geldt kun je dan 124 rijden, of - als je ervan uitgaat dat de politieapparatuur in de praktijk niet afwijkt - 107 en 128km/h. Dat is waarover de deugmensen in de kamer zo verbolgen waren, je kon te hard rijden zonder dat je het risico liep beboet te worden. Deze verontwaardiging heeft echter niet geleid tot het aanscherpen van de wet of het beleid.
Wel zie je dat verschillende instanties hun eigen uitleg hanteren waarom je niet je GPS zou moeten gebruiken om je snelheid te bepalen. "Expert" ANWB
, "Expert" politieforum
[i]Er zijn zelfs rechtszaken gevoerd door vrachtwagenchauffeurs die hun (geijkte) tachograafschijven overlegden en zelfs die verloren hun rechtszaak. Kansloos..[/url],
Politie en OM proberen altijd hun gelijk (boete-inning) te halen VoorbeeldDe gemachtigde geeft aan dat er slechts één meting is uitgevoerd en dat is niet mogelijk op twee voertuigen tegelijkertijd. Bovendien is niet duidelijk of de ambtenaren de snelheid van het voorste voertuig hebben gemeten of die van het voertuig van de betrokkene. Daarnaast volgt uit de verklaring van de ambtenaar in het aanvullend proces-verbaal dat de bestuurder van het voorste voertuig is staandegehouden. Dit brengt mee dat er nog een voertuig tussen de twee (“bekeurde”) voertuigen reed.
De advocaat-generaal trok hier zelfs de juistheid van de toen geldende calibratietabel in twijfel. De agenten hadden het in dit geval juist gedaan.
Dat wat jij aanhaalde ligt overigens in het verlengde daarvan. Met die normen zou je op de 130km-wegen dus 130+4+5 is de genoemde 139 kunnen rijden en dat zorgde voor een ammendement om daar die 4km te verlagen naar 1km.
Ik zie hier ook totaal geen politiek-in-een-bubbel problematiek bij. Wellicht wel de 'uitzondering-op-uitzonder'-mentaliteit om iedereen te vriend te houden
Men wilde hier inderdaad gewoon alle politieke partijen te vriend houden. De bubbel is dan ook de "Haagse werkelijkheid", iets dat ook speelde bij de missies naar Kunduz en Screbrenica, de politiek bedenkt iets dat totaal niet overeenkont met de werkelijke situatie of problematiek.
Overigens, in België, waar men 20 jaar geleden ook pas beboette met een ondergrens van 10km heeft men die inmiddels overal verlaagd naar 0, zodra je 1km/h te hard gaat kun je een boete krijgen en de wegverantwoordelijke schrijft die uit, dus op de snelwegen het Vlaamse, Brusselse of Waalse gewest, maar op lokale wegen is dat de gemeente, en die is vrij dat uit te besteden aan een particulier bedrijf en de opbrengst te verdelen.
Er ging genoeg verkeerd bij de toeslagenaffaire, maar ik denk niet dat de reactie op de bulgarenfraude komt door hun 'bubbel'. De media (branbpunt/rtl) kwam met de bulgarenfraude en door de (terechte) stemming in het land moest er iets gebeuren.
Dat er iets moest gebeuren is ontegezeggelijk, maar men heeft "overgecorrigeerd" zoals dat dan (in dit geval heel eufemistisch) betiteld kan worden.
Ik zie niet in wat dat met 'politici zitten in hun eigen bubbel' te maken hebben.
De kamerleden - van alle partijen, links, rechts, PVV, GL - hebben zich niet gerealiseerd wat de consequenties waren van het beleid dat ze vroegen.
Flauwe woordgrappen heeft weinig met discussiëren te maken.
Kijk eens wie er werkelijk aan de touwtjes trekken. Wie kiest leden van de EC?
Maar als ik naar een willekeurige stemmingsdag kijk
Ten eerste zie ik hier een behoorlijke lijst met voorstellen waarover gestemd is - daar is dus nauwelijks over gediscussieerd, tenzij dit in de fracties is gebeurd. Het lijstje voor deze dag is overigens nog relatief kort,
Kijk ook eens naar een minder willekeurige dag, naar dagen waarop er over grote zaken gestemd wordt, naar controversiële zaken.