Analogue 3D-console die Nintendo 64-games in 4k speelt komt in 2025 uit

Analogue zegt dat zijn 3D-console volgend jaar beschikbaar is voor 250 dollar. De 3D is een console die met Nintendo 64-gamecartridiges werkt en de games op 4k kan afspelen. Het gaat niet om software-emulatie, maar om een FPGA-console die de 64-hardware nabootst.

De Analogue 3D gebruikt een Intel Cyclone 10GX-FPGA-chip die de hardware van de Nintendo 64 op transistorniveau kan repliceren. De console ondersteunt daardoor de games, controllers en andere peripherals van de Nintendo 64-console. Gebruikers kunnen hun Nintendo 64-cartridges in de 3D-console stoppen, waarna deze de games op 4K kan afspelen.

Analogue zegt dat de console in alle werelddelen te gebruiken is, Expansion Packs-ondersteunt en overweg kan met variabele refreshrates. De console heeft ook Original Display Modes om bijvoorbeeld crt-tv's na te bootsen. Hierbij wordt de 'warmte, diepte en textuur' van crt's nagebootst. De console heeft vier Nintendo 64-controller-aansluitingen, twee USB-poorten, een HDMI-poort, ondersteunt bluetooth, wifi, SD-kaartjes en multiplayer. Analogue levert de console zonder controller maar met een eigen besturingssysteem.

Het bedrijf kondigde de 3D een jaar geleden aan. Onder meer The Verge meldt dat de eerste leveringen in het eerste kwartaal van 2025 starten. De console komt in het zwart en het wit en is vanaf 21 oktober te pre-orderen. De console kost omgerekend met btw zo'n 279 euro.