Analogue 3D-console die Nintendo 64-games in 4k speelt komt in 2025 uit

Analogue zegt dat zijn 3D-console volgend jaar beschikbaar is voor 250 dollar. De 3D is een console die met Nintendo 64-gamecartridiges werkt en de games op 4k kan afspelen. Het gaat niet om software-emulatie, maar om een FPGA-console die de 64-hardware nabootst.

De Analogue 3D gebruikt een Intel Cyclone 10GX-FPGA-chip die de hardware van de Nintendo 64 op transistorniveau kan repliceren. De console ondersteunt daardoor de games, controllers en andere peripherals van de Nintendo 64-console. Gebruikers kunnen hun Nintendo 64-cartridges in de 3D-console stoppen, waarna deze de games op 4K kan afspelen.

Analogue zegt dat de console in alle werelddelen te gebruiken is, Expansion Packs-ondersteunt en overweg kan met variabele refreshrates. De console heeft ook Original Display Modes om bijvoorbeeld crt-tv's na te bootsen. Hierbij wordt de 'warmte, diepte en textuur' van crt's nagebootst. De console heeft vier Nintendo 64-controller-aansluitingen, twee USB-poorten, een HDMI-poort, ondersteunt bluetooth, wifi, SD-kaartjes en multiplayer. Analogue levert de console zonder controller maar met een eigen besturingssysteem.

Het bedrijf kondigde de 3D een jaar geleden aan. Onder meer The Verge meldt dat de eerste leveringen in het eerste kwartaal van 2025 starten. De console komt in het zwart en het wit en is vanaf 21 oktober te pre-orderen. De console kost omgerekend met btw zo'n 279 euro.

Analogue 3D
Analogue 3DAnalogue 3D

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 16-10-2024 21:05
90 • submitter: marc574

16-10-2024 • 21:05

90

Submitter: marc574

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Analogue 3D

geen prijs bekend

4 van 5 sterren
Programmeren op transistorniveau

21 sep 2020

Programmeren op transistorniveau

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Reacties (90)

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Suncatcher 16 oktober 2024 21:55
Geweldig! Even weer ouderwets snowboard kids, goldeneye en majora's mask spelen.
aliberto @Suncatcher16 oktober 2024 23:52
De N64 controller sleet heel snel. De joystick werd lam. Er kwam allemaal gruis/wit poeder vanaf als je een tijd ermee speelde. Op den duur had je minder controle. Bij de Intertoys of Dixons waren deze demo modellen helemaal lam gespeeld door bezoekers. Meer informatie over het probleem.

Hopelijk geen last van bij nieuwe console variant.

[Reactie gewijzigd door aliberto op 17 oktober 2024 00:02]

MaZo @aliberto17 oktober 2024 07:05
Analogue levert de console zonder controller maar met een eigen besturingssysteem.
nugscree @aliberto17 oktober 2024 11:27
Te veel Mario party gespeeld? :+ Die had een mini game waar je zo snel mogelijk die stick rond moest draaien, menig stick aan gruis gedraaid daardoor.
Ceri0n @nugscree17 oktober 2024 22:46
Whahahaha. Zo herkenbaar! En dan nog een brandplek midden in je hand van het draaien.
Akajoep @aliberto17 oktober 2024 09:15
Je kan vervangende slijtvaste sticks op Amazon krijgen voor de n64 controller, mocht je daar interesse in hebben
koelebobes @Akajoep17 oktober 2024 10:05
Oeh thanks voor de tip, heb nog 6 controllers die nieuwe pookjes moeten :(
HADES2001 @Akajoep17 oktober 2024 10:21
er zijn ook 3rd party controllers die een analoge stick hebben die te vergelijken is met de switch pro controller, pookje verwisselen is leuk maar kost veel tijd en binnen no time moet die weer vervangen worden
whiner @aliberto17 oktober 2024 10:06
Nog steeds was dat minder vervelend dan het gedoe met de switch controllers.

Bij de n64 verving je het pookje en je kon weer gamen.
ThanosReXXX @whiner17 oktober 2024 11:50
Datzelfde kan je bij Switch controllers ook doen. Op Amazon koop je gewoon een setje vervangende sticks en die kan je vrij simpel zelf installeren, eventueel met behulp van één van de vele YouTube tutorials die daarover te vinden zijn... ;)
OrbNL @Suncatcher16 oktober 2024 22:30
GoldenEye en Mariokart64 it is 🙏
P. vd Loo @Suncatcher16 oktober 2024 23:20
Majora's Mask, op dit moment mee bezig om af te maken wat me bij de release niet lukte. Ik vind het een moeilijke game, maar voor mij de meest bijzondere Zelda.
MPIU8686 @Suncatcher16 oktober 2024 23:37
Alles voor de nostalgie .. terug de Mortal Kombat's en Zelda's boven halen .. O-)


.
PdeBie @Suncatcher16 oktober 2024 22:32
Goldeneye kan je ook op Xbox spelen al een tijdje.
BrbZrk @PdeBie16 oktober 2024 22:43
Uhm.... Maar dan snap je het niet
PdeBie @BrbZrk17 oktober 2024 07:01
Wat niet?
ChemoNL @PdeBie17 oktober 2024 09:28
De ervaring van retro consoles.
Het gaat niet alleen om het specifieke spelletje. maar ook de console ervaring er om heen.

Bijv het "blazen" in SNES cartridges. All part of the experience
bzzzt @ChemoNL17 oktober 2024 12:23
De ervaring van retro consoles vind ik toch echt wel grof overrated. Er zijn veel retro games waarbij ik het gevoel heb dat ze niet mooi oud geworden zijn. De graphics zijn soms adembenemend - voor het medium van de tijd - maar vaak zijn de controls toch wat clunky (wat ze bedoeld of onbedoeld heel moeilijk maakt) en men was duidelijk nog zoekend naar een optimale gameplay.
Het is dus vooral nostalgie en misschien een beetje 'game history' interesse wat deze games interessant maakt, maar ik verwacht niet dat nieuwe spelers die al gewend zijn aan de huidige stand van zaken er per se heel veel plezier mee gaan hebben.
RickyDee @bzzzt17 oktober 2024 12:30
Helemaal waar, ik heb een hele verzameling oude spelcomputers/consoles.

Af en toe sluit ik er even eentje aan voor de fun, maar speel maar een Super Mario op een NES of SNES; met al die haperingen en vertragingen waardoor de bewegingen achter lopen en je mega-gefrustreerd raakt en even was vergeten dat dit het realistische achter de nostalgie is.

Of Mario64/Goldeneye op de N64, het is allemaal heel leuk, maar het is soms zo frustrerend dat het niet allemaal super lekker loopt. Maargoed dat hoort ook wel weer bij die tijd. Driver op de PS is er ook zo eentje, en noem maar op. Heel leuk en revolutionair in de herinneringen, maar soms zo frustrerend.
Verwijderd @bzzzt17 oktober 2024 12:47
Toch vind ik veel oude games, qua "playability" en verslavingsfactor vele malen beter als vele nieuwe releases.

Ik heb een paar Amiga Computers, allemaal origineel met de verschillende chipsets (OCS, ECS en AGA) en ik kan hele avonden Lemmings spelen bv. Of Dune2, Speedball2, Megalomania, you name it.
Ditto met een oude PC met Unreal Tournament, de eerste Call of Duties, Quake3, Halflife 2.

Zulke games zien er niet uit, vergeleken met nu, maar mijn gott spelen ze lekker weg. Verslavend tot en met en dat de pixels zo groot en grof zijn, er slechts 16 of 256 kleuren zijn, boeit me totaal niet.

Mijn zoon, nu 17, is ook helemaal gek van sommige van de spellen die ik boven genoemd heb.
Muzo @Suncatcher17 oktober 2024 12:37
Ocarina of Time was beter 😶
SterkeYerke 16 oktober 2024 21:50
Als ik het goed begrijp, zal deze console dus ook gelijk presteren aan de N64? Afgaande op de titel, had ik verwacht dat hij games ook in 4K zou renderen, maar aan de hand van het artikel verwacht ik eerder dat hij de oorspronkelijke resolutie rendert en dat upscalet naar 4K. Wellicht is de framerate wel hoger of stabieler dan bij een originele N64?
FeareX @SterkeYerke16 oktober 2024 22:16
Daar ging ik ook vanuit dat het upscaled zou zijn. Als ik in het gelinkte artikel van The Verge kijk is dat ook inderdaad het geval.
IlIlIllII @FeareX17 oktober 2024 08:38
Dan nog zijn er enkele belangrijke verschillen onder die definitie. Upscalen is in principe niets anders dan het beeld oprekken naar een andere resolutie, en dat kan op meerdere manieren. Nearest neighbor upscaling (met een integer factor) zou bijvoorbeeld niets veranderen aan het beeld, behalve de grootte. Gebruik je iets zoals bicubic/bilinear/lanczos of FSR 1, dan krijg je generic interpolation en een hele boel andere artifacts. Dit soort upscaling is absoluut niet bedoeld voor oude low-res games of pixel-art.

Off-topic, maar dit is waarom ik Stardew Valley niet (meer) op mijn Xbox speel. Mooie pixel-art graphics, nette 1080p 60fps, maar Xbox gebruikt een generic upscaler (bicubic of bilinear) voor de upscale naar 4K, ipv van nearest neighbor. Met als gevolg dat het eindresultaat onnodig blurry is.

Enfin, even die zin van The Verge erbij pakken:
Analogue says it’s “designed with a bespoke, purpose-built 4K upscaler.”
Dit vind ik enorm vaag. Een purpose-built upscaler? Je wilt hier nearest neighbor upscaling gebruiken zodat het beeld niet wordt aangetast, óf het spel native renderen op een hogere resolutie (zoals emulators dat kunnen). Dit klinkt als geen van beide...
ThanosReXXX @IlIlIllII17 oktober 2024 12:01
Misschien lees je er teveel in. Aangezien Engels mijn moedertaal is, interpreteer ik het gewoon als een maatwerk upscaler die speciaal voor dit specifieke doel (N64 games weergeven) gebouwd is. Dan lijkt het me toch wel logisch dat ze dan geen gekke dingen gaan doen met het beeld, want dat verpest natuurlijk de gehele ervaring die ze mensen die N64 liefhebber zijn nu juist willen bieden.

En gezien Analogue's huidige track record van het afleveren van nagenoeg perfecte remakes van oude consoles met een eveneens nagenoeg perfecte weergave, denk ik niet dat we bang hoeven te zijn voor enige rariteiten op dat vlak.

Op de eigen site van Analogue wordt dit ook al zo goed als bevestigd. Als je op deze pagina een klein stukje naar beneden scrollt, onder het kopje "100% Compatibility. For the first time ever", dan staat daar letterlijk het volgende:
No more incompatibilities found in software emulation like input lag, graphic/audio inaccuracies, timing/frame rate issues and more. For the first time, you can re-experience the N64 exactly as it was meant to be, without compromise.
Geen "graphics inaccuracies" dus, oftewel geen onjuiste weergaves.

EDIT:

En daaronder bij het volgende kopje leggen ze ook nog samenvattend uit hoe ze ook specifiek aandacht hebben besteedt aan de CRT ervaring op je moderne flat screen krijgen.

[Reactie gewijzigd door ThanosReXXX op 18 oktober 2024 10:28]

IlIlIllII @ThanosReXXX17 oktober 2024 12:27
Ik interpreteer dit precies hetzelfde! Maar vandaar dus mijn verwarring: er is helemaal geen nieuwe purpose-built upscaler nodig. De juiste technieken (nearest neighbor) bestaan al. Maken ze daar gebruik van? Op de website wordt het niet genoemd. Die purpose-built upscaler klinkt voor mij meer als marketing speak.

Edit: wat ze volgens mij bedoelen is die CRT filter die ze toepassen. Dat is inderdaad maatwerk, maar of je dat nou een upscaler kunt noemen...

Onderaan de pagina lees ik het volgende:
Resolution is 10x the majority of games at 320. Some games display in 640.
Ook dit is bijvoorbeeld vaag. Bedoelen ze hier 10x de verticale en horizontale resolutie? Want dan kom je uit op 3200x2400... terwijl 4K schermen (3840x2160) een maximale hoogte hebben van 2160 pixels. Dan moet je de image alsnog downscalen, of je moet upscalen met een factor van 9x ipv 10x, want dan kom je uit op 2880x2160.

10x de totale resolutie kan het ook niet zijn, want dan kom je uit op 768k total pixels - dat is héél ver van 4K vandaan.

Dit zijn allemaal retorische vragen, maar het punt mag duidelijk zijn denk ik! Er wordt veel gezegd, maar ik mis de technische details waar ik zo benieuwd naar ben |:(

Maar zoals je zegt, Analogue heeft een uitstekend track record. Laten we hopen dat dat zo blijft ;)

[Reactie gewijzigd door IlIlIllII op 17 oktober 2024 12:30]

ThanosReXXX @IlIlIllII17 oktober 2024 12:56
Ik zou zeggen: als je gewoon "bespoke, purpose-built" in je hoofd vertaalt naar "doelgericht maatwerk", en daarbij inderdaad Analogue's track record mee neemt, dan komt het hoogst waarschijnlijk wel goed. ;)

Of je stuurt ze gewoon even een mailtje of gooi je vraag anders even op één van hun social media kanalen, als je meer wil weten.

Los daarvan maakt Analogue altijd zijn eigen programmatuur voor de FPGA's die zij gebruiken, dus al is er al een bestaande techniek, doen zij meestal toch gewoon hun eigen ding, net als bij de Analogue NT (SNES) en Analogue Pocket (GBC).

Die CRT filter lijkt me geen onderdeel van de upscaler, maar gewoon een toegevoegde extra daarbovenop. Al zou je dat specifieke extraatje inderdaad ook als maatwerk kunnen zien, maar omdat het apart van de "bespoke, purpose-built" upscaler wordt genoemd, denk ik niet dat dit daarop slaat.

Overigens past je rekensommetje volgens mij wel precies op 4:3, dus het zou zo maar kunnen. Ik denk persoonlijk ook niet dat ze het standaard op gaan rekken naar 16:9, maar wellicht dat ze die optie er wel in hebben, voor degenen die dat toch willen, om wat voor rare reden dan ook... ;)
Dorstlesser @ThanosReXXX17 oktober 2024 14:35
Geen "graphics inaccuracies" dus, oftewel geen onjuiste weergaves.
Ik heb er wel vertrouwen in dat Analogue een goede weergave verzorgd, maar ze zullen daar toch echt wat meer voor moeten doen dan het pixel-perfect naar een 4K LED paneel sturen. Graphics voor oudere consoles werden ontwikkeld op CRT schermen en met CRT schermen in het actherhoofd. Als je diezelfde graphics pixel-perfect weergeeft op een LCD TV zie je allerlei artefacten die nodig waren om het beeld te optimaliseren voor de eigenschappen van CRT die LCD/OLED niet hebben. Ze zullen wel goede crt/scanline filters meeleveren, dat maakt al een aardig verschil.
ThanosReXXX @Dorstlesser17 oktober 2024 15:50
Dat klopt, en dat staat ook LETTERLIJK op de website:
Unlike its 2D predecessors, the N64 wasn't just about pixels. The original hardware's distinctive approach to rendering polygons and textures depends on the CRT far more critically than simpler 2D systems. Even game developers had to leverage the interplay between the hardware and a CRT to achieve harmony.

While a very few modern upscalers have transformed the 2D era of video games with pixel-perfect clarity, the N64 demands something far more radical: the unmistakable essence of a CRT.

Analogue3D brings true CRT reference quality to your HDTV in 4K. Experience the N64 with unmatched authenticity and zero lag. It's the N64, reborn.

Analogue3D's Original Display Modes are meticulously reproduced, virtually indistinguishable recreations of CRT displays. Capturing the warmth, depth, and texture in every frame. The soft glow of phosphor and vibrant colors unite with immersive scanlines and shadow masks. This isn't just upscaling — it's an unprecedented transformation.
Los daarvan is het natuurlijk in eerste instantie ook wel prettig als ze het beeld in het juiste formaat weergeven, en niet 16:9 stretched, want in dat geval heb je zelfs met je CRT filters nog steeds geen 1 op 1 ervaring ten opzichte van het origineel.

Overigens valt het met die artefacten en dergelijke bij upscalen best wel mee. Zo heb ik bijvoorbeeld ook een aantal verschillende N64 emulators op mijn Wii geïnstalleerd, en die upscalen weliswaar niet naar 4K maar naar 480p, maar dat ziet er gewoon heel strak en clean uit.

En op de PC gebruik ik Project64, die wel upscaled naar 4K, en ook dat ziet er allemaal heel netjes uit.

Wat natuurlijk wel zo is, is dat de uiterst simpele 3D graphics vooral op die hogere resoluties behoorlijk door de mand vallen, maar met artefacts valt het echt reuze mee.

[Reactie gewijzigd door ThanosReXXX op 17 oktober 2024 15:53]

Dorstlesser @ThanosReXXX18 oktober 2024 14:08
Ja ik bedoelde meer dat ze voor de visuele kwaliteit wel bepaalde 'graphics innacuracies' zouden moeten introduceren, in de vorm van filters bv.
Zo heb ik bijvoorbeeld ook een aantal verschillende N64 emulators op mijn Wii geïnstalleerd, en die upscalen weliswaar niet naar 4K maar naar 480p, maar dat ziet er gewoon heel strak en clean uit.
Ik heb zelf ook wel ervaring met N64 emulators op de PC maar persoonlijk vind ik het renderen op native resolutie niet echt fraai op een LCD/OLED. Is ook een kwestie van smaak waarschijnlijk, maar heb toch altijd voorkeur voor CRT of een goede filter. Op PC renderen emulators vaak op een hogere resolutie, zodat het er sowieso beter uit ziet. Weet niet of dat op de Wii ook gebeurt.
ThanosReXXX @Dorstlesser21 oktober 2024 09:44
Ja, die filters mis je wel op sommige emulators. Ik heb van mijn Wii een complete retro box gemaakt en eigenlijk zijn van al die emulators die ik erop heb staan alleen de Neo Geo, de N64 en de PSX emulators degenen die geen filter/scan line optie hebben.

Aan de andere kant: ik gebruikte daarvoor al een hele tijd een VGA box voor mijn Dreamcast, dus ik was die strakke, 480p graphics zonder CRT filters inmiddels wel gewend, dus ik stoor me er ook niet echt aan. Al vind ik bijvoorbeeld wel de composiet video filter in de Sega Megadrive emulator voor de Wii echt een toegevoegde waarde, want het maakt het toch wel een stuk authentieker.

Maar inderdaad, uiteindelijk is het zeker ook een kwestie van smaak.

Wat het upscalen betreft: De Wii komt natuurlijk niet verder dan 480p, maar aangezien de meeste oude games t/m de N64 in 240p werden weergegeven, is het toch nog een behoorlijke verbetering ten opzichte van het origineel. En bovendien vind ik vooral 8 en 16 bit graphics in daadwerkelijk HD niet mooi meer, laat staan in 4K, en niet ieder platform of iedere emulator heeft zoals gezegd die filters.

Op mijn Wii U heb ik een Arcade Pack van RetroArch geïnstalleerd, en die heeft dan weer wel filters, en upscaling naar HD.

Van PC is het dan weer een voordeel dat je naast al die filters bij veel emulators ook texture packs kan gebruiken, al maak ik daar zelf niet echt gebruik van, omdat ik toch meer van de originele ervaring houd. Voor zover dat nog geldt bij upscaling... ;)

[Reactie gewijzigd door ThanosReXXX op 22 oktober 2024 11:08]

Dreef @FeareX16 oktober 2024 23:36
Het schijnt wel zo te zijn dat de Analogue 3D wat quality of life improvements heeft.
Dat kan ook bijna niet anders, aangezien sommige Nintendo 64 games zelfs onder de 10 FPS komen.
smiba @SterkeYerke17 oktober 2024 00:56
Wellicht is de framerate wel hoger of stabieler dan bij een originele N64?
Dit weet ik niet helemaal zeker, maar waarschijnlijk niet. De FPGA implementatie is echt een hele goede clone van de originele N64 core. Hierdoor heb je dus dat alles daadwerkelijk werkt (en niet met rare edge cases van dingen die niet werken in emulatoren), maar dus ook wel dat je mogelijk niet zomaar de clock rate hoger kan krijgen. Tenslotte zouden er ook genoeg spellen zijn die afhankelijk zijn van de CPU timings van de originele N64 console.

Ik verwacht dat als er bugs of FPS issues waren op de originele N64, deze exacte issues aanwezig zijn op de Analogue 3D. Waarschijnlijk met exact identieke frame rates en timings.

Het voordeel van de Analogue 3D is dat het gewoon moderne outputs heeft, en allemaal quality of life features, zoals Bluetooth voor remotes, upscaling, en natuurlijk niet fysiek al lang aan het degraderen is door de tijd

[Reactie gewijzigd door smiba op 17 oktober 2024 01:01]

Wolfos
@SterkeYerke17 oktober 2024 12:56
Als het goed is zou de framerate stabieler moeten zijn. Maar dan heb je nog wel die oorspronkelijke 16,6 en 25fps van je PAL cartridges.
It revolves around Nintendo's original Rambus RAM set up, which is often the bottleneck for N64 performance. Solving this bottleneck "means that games can run without slowdown and all the classic issues the original N64 had," he explained.
https://www.engadget.com/...a-big-deal-150033468.html

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 17 oktober 2024 13:02]

Jelle Brolnir 16 oktober 2024 22:18
Ik snap het niet helemaal denk ik. Is dit ding alleen in staat de boel op te rekken naar 4k waardoor het niet om aan te zien is of maakt hij er iets moois van?
SterkeYerke @Jelle Brolnir16 oktober 2024 22:23
Dat is nogal een definitiekwestie. Zelf vind ik het het mooist om 3D-games gewoon in 4K te renderen, maar lang niet iedere retrogamer zit daarop te wachten. Ik vermoed dat dit ding de originele resolutie (240p denk ik?) op een nette manier upscalet naar 4K. Een beetje zoals een Retrotink.
OrbNL @SterkeYerke16 oktober 2024 22:32
Bijna niet meer voor te stellen op 240p met z’n 4en multiplayer spelen op een piepkleine slaapkamer CRT 😂
Groningerkoek @OrbNL17 oktober 2024 00:30
Tijdje geleden in een opwelling van jeugdsentiment een Colecovision gekocht en aangesloten op mijn 75" Een resolutie van 256 x 192 pfff... niet te doen. Als je zoiets doet moet je er gewoon een oude CRT TV bij nemen :)
Creesch @Groningerkoek17 oktober 2024 08:29
Hoe de ervaring is, hangt ook heel erg af van hoe je oude consoles aansluit op moderne TVs. Zelfs als die tvs analoge signalen kunnen ontvangen zijn de upscalers daarin gericht op het upscalen van interlaced 420i signaal terwijl consoles vaak 240p output gaven.

Enthousiastelingen maken dan vaak ook gebruik van speciale externe upscalers die het signaal beter verwerken. Bovendien hebben deze vaak ook nog opties om diverse CRT effecten toe te voegen waar spellen vroeger op leunden.

Daarnaast zijn er ook nog diverse andere zaken die meespelen. deze video gaat er best aardig op in. En inderdaad, hier wordt ook aangegeven dat de meeste voor de hand liggende oplossing is om simpelweg een CRT TV aan te schaffen voor retro gaming ;)
Groningerkoek @Creesch17 oktober 2024 11:27
Je kunt upscalen zoveel je wilt, maar je kunt het aantal pixels van het spel zelf niet vergroten en vooral dat was mijn probleem. De pixels zijn mijn inziens gewoon te groot op een 75" Ik heb een paar jaar geleden nog een 2600 gehad met een draagbaar CRT tv'tje en dat werkt prima. Het is bij mij dus niet eens zozeer de kwaliteit van hoe de "blokken" eruit zien, maar de afmetingen van de blokken.
Creesch @Groningerkoek17 oktober 2024 12:08
Ah ja, dat is fair.
Cybergamer @OrbNL16 oktober 2024 23:12
Dat waren de tijden! :)
Marc37 @Cybergamer17 oktober 2024 00:18
Echt niet ik ben 69 jaar heb alles meegemaakt op game gebied. Zal, never meer terug willen op de kinder machtige markt na... Mini, transacties.. En free games die nergens op slaan...

Maar nee de (j) rpg van nu, spelen toch wel fijner dan toen

Ik haat al die Remeuk...(remake)
Het heet niet voor niets vroeger..

Leef door ga mee... En laat nostalgie in je memory

Gamesze kids
Altijdgriep @Marc3717 oktober 2024 01:05
Tja dat is hoe jij er over denkt en ik snap je gerust wel. Ik heb een rx480 en een pc waar windows 11 niet zonder omwegen op valt te installeren, bijna retro dus.
Toch een paar maanden geleden Heroes of Might and Magic 3 geïnstalleerd en dan merk je toch wel dat het visuele niet zo veel voorsteld.
Voor mijn pc is dat een flinke stap terug, echter voor de ervaring maakt het niets uit. Sterker nog, het is een lange tijd terug dat ik zoveel diepgang gehad heb. Voor een fractie van de prijs.
willieverhoef @Marc3717 oktober 2024 07:55
Omdat jij het hebt meegemaakt, herken je de sfeer van vroeger niet en is het gewoon een matige beleving van wat nu veel beter is.
Ben je echter 24, dan mis je het oude gevoel dat iets niet perfect is. Je leeft nu immers in de betere wereld. De ervaring dat je je fantasie moet gebruiken om van dat poppetje een hele mooie wereld te maken heb je niet. Dus vintage is misschien wel iets van de jeugd. Wij als oudjes hebben ook direct de slechte gevoelens van vroeger erbij.
ThanosReXXX @willieverhoef18 oktober 2024 10:38
Volgens mij werkt het juist precies andersom: als je niet weet wat je hebt gemist, dan kan je er ook geen gevoel bij hebben. Hooguit hebben sommige jongere gamers, al dan niet vanwege hun nog steeds gamende ouders, er een nieuwsgierigheid voor ontwikkeld, maar het zijn doorgaans toch echt de oudere gamers die een hang hebben naar retro-gamen, vaak ook omdat het ze terugbrengt naar hun jeugd, dus het is de bekende roze bril die niet alleen de fijne herinnering van voor het eerst die spellen spelen terugbrengt, maar ook alle gevoelens die daarbij komen kijken.

Voor mij persoonlijk werkt het ook zo, en meestal krijg ik weer een hele brede glimlach op mijn gezicht als ik één van die games speel. Ik heb er in ieder geval nooit slechte gevoelens bij. Nou ja, behalve dan misschien als ik tijdens het spelen moet constateren dat sommige van die oude games toch best pittig zijn, zeker als je niet meer in het ritme zit van ze elke dag spelen... ;)

Overigens vind ik ook niet dat moderne games beter of perfecter zijn. De kans dat je tegenwoordig een half afgemaakte of vol met bugs zittende game bij release krijgt, is vele malen groter dan vroeger. Begrippen als zero day patch kenden we vroeger niet eens. :P
Michaelr1 @Marc3717 oktober 2024 09:10
Gezien je leeftijd ben je een oude brompot die we niet meer serieus nemen.

Weet je dat vast.
Jelle Brolnir @SterkeYerke16 oktober 2024 22:36
Nou, ik bedoel inderdaad dat het eruit ziet zoals vroeger op de CRT alleen dan dus op een moderne 4k tv a la 50" :)

Want de boel uitrekken en onduidelijk maken red ik zelf ook op mijn fhd tv van tien jaar oud haha.

[Reactie gewijzigd door Jelle Brolnir op 16 oktober 2024 22:38]

Verwijderd @Jelle Brolnir17 oktober 2024 00:19
Volgens de omschrijving op de gelinkte produktpagina gaat het om opschaling met crt effecten.

Ik laat een citaat achterwege, want er zit nogal een marketing sausje overheen 🤢

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 17 oktober 2024 00:45]

Koen88 @Jelle Brolnir17 oktober 2024 08:51
Je krijgt hier direct de video digitaal uitgevoerd - om op 4K weer te geven zal het apparaatje wat upscaling doen, maar dat functioneert eigenlijk prima. Het grote verschil met een normale N64 aansluiten op een upscaler naar 4K (wat doorgaans lelijk beeld oplevert) is dat daar de video output analoog is, en dat je dan dus dat analoge signaal, inclusief ruis, weer gaat digitaliseren en dan upscalen, terwijl dit native digitaal is, en dus zonder ruis geupscaled wordt.
ThanosReXXX @Jelle Brolnir17 oktober 2024 12:14
Wellicht is de bron van deze informatie, de website van Analogue zelf, de beste raadgever, wat betreft die en andere vragen... ;)

Dus ik zou zeggen: klik!

Spoiler: nee, het beeld wordt niet "opgerekt" maar netjes en proportioneel correct weergegeven, indien gewenst eventueel met levensechte CRT filters om de retro ervaring compleet te maken.
LOTG 16 oktober 2024 21:32
Jammer dat de getoonde controller niet meegeleverd wordt, en zo te lezen heeft die ook geen poort voor een transfer pack.

De expansion pack is overigens geïntegreerd.

Wel benieuwd, de N64 is toch een van mijn favoriete consoles en ik heb nog cartridges onder de tv liggen maar kon hem niet meer aansluiten.
Seal64 @LOTG17 oktober 2024 08:38
Er was ook geen poort voor een transfer pak, die ging in de controller op de plek van de memory pak of de rumble pak. En aangezien er wél poorten op zitten voor de oude N64 controllers kun je die dus wel aansluiten.

Het enige dat misschien niet ondersteund wordt - maar die was hier toch niet verkrijgbaar - is de 64DD.

[Reactie gewijzigd door Seal64 op 17 oktober 2024 08:39]

LOTG @Seal6417 oktober 2024 08:45
Dat is ook wat ik zeg, de controller heeft (waarschijnlijk) geen poort voor de transfer pack.

De DD word nergens genoemd, dus daar verwacht ik inderdaad ook geen support voor maar die zijn zo zeldzaam (laat staan de disks) dat het niet echt een doelgroep heeft.
Seal64 @LOTG17 oktober 2024 09:16
Nou zijn er ook maar bar weinig games die dat transfer pak gebruikten (primair de Pokémon Stadium games met een paar anderen zoals Perfect Dark), en de mensen die alles nog in huis hebben om daar überhaupt gebruik van te kunnen maken hebben dan ook nog wel een originele controller liggen.
MrSunsp0t 17 oktober 2024 01:41
Ik hoor niemand over de prijs. 279 naar alle waarschijnlijkheid, excl. controller. Dat is met recht alleen voor de die-hard fans?

[Reactie gewijzigd door MrSunsp0t op 17 oktober 2024 12:11]

Retrospect @MrSunsp0t17 oktober 2024 06:05
Analogue Is nooit voor de massa geweest. Mijn Pocket was ook erg duur, zeker na import heffingen.
Navi 16 oktober 2024 21:06
Takedown request van Nintendo in 3..2..1..?

Wel een gaaf ding zo te lezen!

[Reactie gewijzigd door Navi op 16 oktober 2024 21:07]

Robkazoe @Navi16 oktober 2024 21:10
Dit bedrijf heeft ook al eerder de Analogue Pocket gemaakt die GB, GBC en GBA spellen via FGPA kan afspelen. Die bestaat ook alweer een paar jaar en wordt nog steeds verkocht en heeft zover ik weet nog nooit problemen met Nintendo gehad.
JBVisual @Robkazoe16 oktober 2024 21:23
Inderdaad, ik heb ook het idee dat Nintendo een verschil trekt tussen dit soort dure apparaten die alleen door liefhebbers gekocht wordt.
Deze niche markt heeft ook spelers die er niet vies van zijn om games orgineel te bezitten.

Daarnaast doen ze ook met hun emulatie niks verkeerd, ze bevorderen zelfs de mogelijkheid om games op een legale manier te kunnen spelen.

Genoeg alternatieven die zich meer richten op al die mensen die zogenaamd alles orgineel in de kast hebben staan en alleen zelfgemaakte roms spelen….
SuperDre @JBVisual16 oktober 2024 22:36
Mogelijk ook omdat je waarschijnlijk op deze consoles alleen maar "originele" cartridges kunt gebruiken en niet gewoon een rommetje van internet kunt plukken en inladen... Ik zeg expres al originele tussen quotes, want in principe kun je gewoon een cartridge hebben waar dus wel gewoon die roms naar gekopieerd kunnen worden.
sygys @SuperDre17 oktober 2024 09:05
Het bedrijf die deze consoles maakt zal waarschijnlijk de mazen in de wet weten en ik vermoed dat Nintendo hier niets tegen kan doen en dat daarom deze gewoon verkocht mogen worden. Als het blokkeren wettelijk gezien mogelijk was geweest dan hadden ze dit zeker wel gedaan. Dus ik denk dat de manier waarop ze dit aanpakken precies binnen de lijntjes van de wet blijft waardoor Nintendo ze niets kan maken
ThanosReXXX @SuperDre17 oktober 2024 12:21
Een Everdrive cartridge, dus. Kost wel weer 100 - 200 euro bovenop de prijs van deze console, maar wellicht de moeite waard.
ErikT738 @JBVisual17 oktober 2024 08:17
Dat maakt Nintendo echt geen zak uit. Als ze dachten een zaak te hebben, dan hadden ze deze mensen allang voor de rechter gesleept.
sygys @ErikT73817 oktober 2024 09:10
Nintendo is een van de grootste zeikerds als het neer komt op dit soort dingen. Zelfs als mensen een game streamen van Nintendo dan wordt er al bezwaar gemaakt. Dus dit interesseert Nintendo zeer zeker wel. Dit kan namelijk hun inkomsten beïnvloeden die ze hebben met het switch online abonnement waarop n64 games gespeeld kunnen worden. Ik denk echter dat wettelijk gezien ze geen zak kunnen doen omdat er niks illegaal gedaan wordt. Tenzij ze de vorm van het cartridge slot gepatenteerd hebben.

[Reactie gewijzigd door sygys op 17 oktober 2024 09:13]

bzzzt @sygys17 oktober 2024 12:30
Tenzij ze de vorm van het cartridge slot gepatenteerd hebben.
De N64 komt uit 1996. Patenten zijn maximaal 20 jaar geldig.
jumbos7 @Robkazoe17 oktober 2024 10:18
Er is ook gewoon geen enkele juridische basis voor Nintendo om hier een probleem van te maken. Analogue benadrukt dat ze ook geen bios van andere partijen gebruiken of andere copyright schendt bij het maken van hun producten en ze ondersteunen zelfs het gebruik van roms niet terwijl het ongewis en wellicht onwaarschijnlijk is dat dit juridisch (in de VS althans) niet zou mogen. Ze zitten dus voor zover ik het kan inschatten met alles aan ruim aan de veilige kant.
masauri
@Navi16 oktober 2024 21:07
Want? hun andere consoles verkopen toch ook gewoon???
dakrikke @Navi16 oktober 2024 21:22
Duidelijk dat je niet mee bent in het Analogue verhaal. Geen erg, maar lees je wat in. Topconsoles voor de nostalgici onder ons 😉!
ultimasnake 16 oktober 2024 21:25
Dit zal de eerste analog device zijn die ik echt wel wil hebben! Ik ben dol op mijn gameboy maar emulatie daarvan vond ik altijd goed zat op kleine formfactor handhelds. De N64 is echter wel het grootste fenomeen uit mijn jeugd en die games 100% compatible spelen op 4k lijkt me nu en over een flink aantal jaren geweldig!
sygys @ultimasnake17 oktober 2024 09:15
Ik kijk eerst even aan hoe de upscaling is. Ik heb de originele n64 nog en was laatst aan zelda majoras mask begonnen. Maar het spel is zo verdomd wazig dat ik amper het verschil zie tussen een boom en een vijand. Als dit straks scherp in 4k is dan denk ik dat ik deze console ook overweeg
ultimasnake @sygys17 oktober 2024 17:03
Ik zou ‘t ook graag willen zien inderdaad, maar aan de andere kant lijkt me alles beter dan de huidige n64 met een externe upscaler. Ook kan deze hopelijk nog jaren mee en kan, in theorie, iedere originele n64 morgen niet meer werken door componenten als capacitor…

Trouwens de tv upscaler in je tv is eigenlijk altijd wel ruk te noemen.. ik heb een upscaler van ali-express die beter beeld levert dan mijn 65’’ LG tv waar nou s-video opzit 😎.


We gaan het zien, wil ook graag een analogue pocket meer verzendkosten zijn hoog dus combineer het graag naar1 bestelling
redslow 16 oktober 2024 22:28
Dit is wel heel gaaf en mooi dat dit gebeurd om de oude games toch nog speelbaar te houden op de moderne systemen.

Stiekem hoop ik dat het bedrijf ook een ps2 versie gaat maken. Al is dat denkelijk een stuk lastiger gezien de hardware die er voor ps2 gebruikt werd.
L702 16 oktober 2024 22:33
De controller op de foto wordt gemaakt door 8BitDo:
https://www.8bitdo.com/64-controller/

Lijkt meer op een moderne controller, of een uitgerekte Hori Mini Pad. Maar ja, je kunt ook gewoon de originele N64 controller er op aansluiten, als je liever dat geweldige egronomische design hebt... :+

Óf een originele N64 controller ombouwen tot wireless controller met hall-effect sensor met deze kit van 8BitDo:
https://shop.8bitdo.com/p...r-original-n64-controller

[Reactie gewijzigd door L702 op 16 oktober 2024 22:49]

Jumpman 16 oktober 2024 22:42
Dit is een fantastische gadget. Kwalitatief hoogwaardig en niets emulatie gewoon een FPGA core die de games perfect afspeelt en dat upscaled met goede upscalers naar 1080p of 4K. Daarbij zit hier ook meteen de Expansion Pack in en kan je de originele controllers gebruiken. Old skool multiplayer met Goldeneye 007 met vier personen op bijvoorbeeld een 77 inch OLED. Dat konden we in 1997 niet dromen.

[Reactie gewijzigd door Jumpman op 16 oktober 2024 22:43]


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