Analogue toont Analogue OS dat op Pocket-handheld en volgende apparaten draait

Retroconsolemaker Analogue heeft meer informatie gegeven over zijn Analogue OS, dat zal draaien op zijn aankomende Pocket-handeld. Het os draait alleen originele cartridges van verschillende retro-handhelds, maar biedt wel moderne gemakken.

Analogue meldt in een Twitter-thread dat Analogue OS bijvoorbeeld save states zal ondersteunen. Waar je in de originele games hooguit alleen op specifieke momenten je voortgang in een game op kon slaan, bieden save states de mogelijkheid om altijd en overal te saven. Daarnaast is het mogelijk om screenshots te maken in de games en knoppeninstellingen te veranderen. Verder ondersteunt Analogue OS afspeellijsten en houdt het bij hoeveel en wanneer een bepaalde game is gespeeld.

Ook krijgt de handheld een Library, waar informatie over games te vinden zal zijn. Deze zal zowel informatie tonen van games die de eigenaar heeft, maar verder eigenlijk alle games: 'systemen, games, regio's, ontwikkelaars, uitgevers, alles', vertelt Analogue. De ondersteunde platformen zijn de Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, Sega Game Gear, Neo Geo Pocket Color en Atari Lynx. Die laatste drie worden ondersteund met los verkrijgbare adapters. Gebruikers moeten zelf hun eigen plaatjes bij de library-items voegen, waarschijnlijk uit rechtenoverweging. Analogue heeft ook een aparte webpagina aan zijn os gewijd.

Een belangrijk detail is wel dat de Analogue Pocket nog niet op de markt is. Het apparaat werd in 2019 aangekondigd en zou aanvankelijk in 2020 uitkomen. Na meermaals uitstellen staat de releasedatum nu op 'uiterlijk december'.