Analogue begint 13 december met leveren Pocket-handheld voor Game Boy-spellen

Analogue begint vanaf 13 december met het verzenden van bestaande pre-orders voor zijn Pocket-handheld, die Game Boy-cartridges ondersteunt. Dat meldt de fabrikant in een blogpost. De eerste exemplaren worden in de weken daarop geleverd bij de ontvangers.

Fabrikant Analogue meldt in een blogpost dat de Pocket vanaf 13 december wordt verzonden, maar dat ontvangers hun vooruitbestelde handheld ergens tussen 14 en 30 december kunnen verwachten. Die levertijd is volgens het bedrijf te wijten aan een 'ongekende drukte' bij pakketdiensten.

Vanwege die brede afleverperiode, geeft het bedrijf zijn klanten ook de mogelijkheid om hun levering uit te stellen tot na de feestdagen. Kopers die niet in staat zijn om hun Pocket tussen 14 en 30 december in ontvangst te nemen, kunnen ervoor kiezen om hun zending uit te stellen tot 'na 3 januari 2022'. Gebruikers kunnen dat per e-mail aanvragen bij de klantenservice van Analogue. Dat is mogelijk tot 28 november. Tot die datum is het ook mogelijk om het afleveradres te wijzigen en bestaande pre-orders te annuleren.

Analogue kondigde zijn Pocket-handheld in 2019 al aan. De handheld stond destijds in de planning voor 2020, maar werd later meermaals uitgesteld naar december 2021, wat nu dus is geconcretiseerd naar 13 december. Het apparaat kost 200 dollar, wat omgerekend en inclusief btw neerkomt op ongeveer 214,87 euro. De Pocket is momenteel uitverkocht en Analogue accepteert op het moment van schrijven geen nieuwe pre-orders.

De Analogue Pocket is een retrohandheld waarmee gebruikers originele Game Boy- en Game Boy Advance-cartridges kunnen spelen. De Pocket maakt daarvoor geen gebruik van emulatie, maar heeft in plaats daarvan twee fpga-chips. Een daarvan wordt gebruikt voor het spelen van cartridges en met de andere kunnen ontwikkelaars hun eigen software naar de Pocket porten.