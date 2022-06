Hitman 3 krijgt raytracing en VR-ondersteuning op pc en nieuwe maps in 2022

IO Interactive brengt begin volgend jaar 'Year 2'-dlc uit voor Hitman 3 met onder meer nieuwe maps, nieuwe verhaalelementen en een nieuwe spelmodus: Elusive Target Arcade. Ook krijgt de pc-versie van het spel een upgrade met ondersteuning voor raytracing en VR-headsets.

Dat heeft producer Hakan Abrak van IO Interactive gezegd in een trailer voor de Year 2-dlc, met aanvullende informatie op de website van IO Interactive. De dlc wordt vanaf 20 januari in delen uitgebracht. Abrak zegt dat er 'nieuwe maps, nieuwe verhaallijnen, nieuwe speelmodes en een nieuwe manier van spelen' aankomt in Year 2. Wat dat precies inhoudt zegt hij niet.

Wel is bekend dat er een nieuwe spelmodus komt: Elusive Target Arcade. Deze modus geeft een draai aan de huidige Elusive Target-modus met een 'nieuwe uitdaging'. Meer informatie over deze modus gaat IO Interactive delen in januari. Daarnaast krijgt de pc-versie van het spel een upgrade met ondersteuning voor raytracing. Daarnaast wordt de VR-modus van het spel, die nu alleen speelbaar is met PS VR, uitgebreid naar pc in januari.

IO Interactive belooft in de lente nog een 'major update' voor de game. Meer informatie heeft het bedrijf nog niet. IO interactive schrijft wel dat Hitman 3 met 50 miljoen spelers de meest succesvolle Hitman-game aller tijden is.