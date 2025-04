Stadia-progressie Hitman 1, 2 en 3 binnenkort over te zetten naar ander platform

IO Interactive maakt bekend dat Google Stadia-spelers hun voortgang in Hitman 1, 2 en 3 binnenkort over kunnen zetten naar andere platforms. Google trekt op 18 januari 2023 de stekker uit de cloudgamingdienst, waardoor games op dat platform dan niet langer speelbaar zijn.

De ontwikkelaar zegt dat het werkt aan een oplossing om bestaande voortgang van de Hitman - World of Assassination-reeks op Stadia over te zetten naar een ander gamingplatform. IOI verwacht dat dit minstens een week voor het stopzetten van Stadia mogelijk is. De progressie in de campaign, ontgrendelde items, verdiende xp en andere unlockables kunnen worden overgedragen naar de Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, en pc.

Om de Stadia-voortgang over te zetten, moeten spelers hun Stadia-account koppelen aan een IOI-account. Dit moet gebeuren voordat de Stadia-servers op 18 januari sluiten. Spelers verliezen hun voortgang anders voorgoed. Daarnaast waarschuwt IOI dat het overzetten van de Stadia-progressie de eventuele voortgang op het andere platform overschrijdt.

Hitman 3 is het laatste deel van de World of Assassination-trilogie. De vorige twee delen zijn ook in die game geïntegreerd. De stealthgames draaien om Agent 47, een huurling die verschillende doelwitten uit moet zien te schakelen op verschillende locaties. Op welke manier, is aan de speler zelf.