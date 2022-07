IO Interactive onthult gratis Hitman 3-locatie Ambrose Island

Hitman 3 krijgt een nieuwe locatie: Ambrose Island. De dlc verschijnt op 26 juli en is gratis voor alle spelers die de game in bezit hebben. De locatie heeft een piratenthema en brengt nieuwe gameplaymogelijkheden naar de stealthgame.

IO Interactive zegt dat Ambrose Island een 'verborgen baai' is en de 'thuishaven van een gevaarlijke groep piraten die actief is in de Andamanse Zee'. De sandbox-locatie is 'volledig verkenbaar' en bevat 'nieuwe doelen, gameplaymogelijkheden, uitdagingen en ontgrendelbare beloningen'. Een van die beloningen is het Guerrilla Wetsuit, dat in de onderstaande trailer te zien is.

Het is voor het eerst dat de game een volledig nieuwe map krijgt sinds de release in januari vorig jaar. De Seven Deadly Sins-dlc hergebruikt namelijk bestaande maps uit de franchise. In de roadmap van juli maakt IOI ook bekend dat het Himmapan Hotel in Bangkok tot 17 juli in de rotatie van gratis locaties zit. Vrijdag is het Elusive Target Vicente Murillo toegevoegd, die tien dagen lang beschikbaar is. Aanstaande vrijdag wordt ook voedselcriticus Wen Ts'ai toegevoegd.

Eerder werd de Freelancer-singleplayermodus van de game uitgesteld tot de tweede helft van 2022. Die roguelikemodus zou nieuwe moordmissies met zich meebrengen en een aanpasbaar safehouse waar Agent 47 zijn uitrusting opslaat.