Hitman 3 krijgt nieuwe naam en zonder meerkosten inhoud van Hitman 1 en 2

Hitman 3 krijgt een naamswijziging en gaat Hitman World of Assassination heten. In dat spel komt ook de content van de eerste twee games beschikbaar, ook als spelers die games niet hebben gekocht. De naamswijziging gaat op 26 januari in.

Ontwikkelaar IO Interactive zegt het kopen en spelen van de Hitman-spellen makkelijker te willen maken. Daarom gaat Hitman 3 van naam wijzigen en worden de twee eerdere games speelbaar binnen Hitman World of Assassination. Mensen die nu Hitman 3 hebben krijgen eind deze maand op alle platformen een upgrade naar Hitman World of Assassination, inclusief toegang tot Hitman 1 en 2.

De gamemaker wil daarnaast het koopproces eenvoudiger maken en gaat losse dlc niet meer verkopen voor nieuwe spelers. In plaats daarvan komen er twee koopopties voor nieuwe spelers. Bij Hitman - World of Assassination krijgen spelers toegang tot Hitman 3, Hitman 1 GOTY en Hitman 2. Dit kost in totaal zeventig dollar. De tweede optie is een Deluxe Pack, waarbij spelers Hitman 3- en Hitman 2-dlc krijgen. Dit kost dertig dollar.

Spelers die nu enkele dlc-pakketten in bezit hebben, hoeven niet de Deluxe Pack te kopen om alle dlc te kunnen spelen. Zij kunnen in Steam of de in-game-winkel de losse dlc's kopen die ze nog missen, voor tien dollar per stuk. Als onderdeel van de naamswijziging haalt IO Interactive Hitman 1 en 2 uit de losse verkoop; deze games zijn dus alleen via Hitman World of Assassination te kopen te spelen. Spelers die de twee games eerder hebben gekocht, blijven ze spelen zoals ze nu ook doen.