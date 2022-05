Game director Hitman 3 gaat ontwikkeling Crysis 4 leiden

Mattias Engström gaat de ontwikkeling van Crysis 4 leiden. Engström heeft onder meer als leveldesigner gewerkt aan de Hitman-trilogie van Io Interactive en was de game director van het derde deel in de serie.

Crysis-ontwikkelaar Crytek heeft dinsdag bekendgemaakt dat Engström deze week in dienst is getreden bij de gamestudio. De ontwikkelaar heeft bijna acht jaar bij Io Interactive gewerkt. Daarvoor was hij een leveldesigner bij Massive Entertainment, een gamestudio die onderdeel is van Ubisoft. Engström heeft bij Massive Entertainment gewerkt aan Far Cry 3, Assassin's Creed: Revelations, The Division en de World in Conflict-serie.

Sinds de aankondiging van Crysis 4 in januari is er nog weinig bekend over de shooter. Het laatste deel van de Crysis-serie kwam uit in 2013. In 2020 verscheen er een remaster van het eerste spel uit 2007, dat destijds bekend stond om zijn hoge grafische kwaliteit. Vorig jaar kwamen ook remasters uit van Crysis 2 en 3.