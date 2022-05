Crytek werkt aan een nieuwe Crysis-shooter

Crytek zegt te werken aan een vierde deel in de Crysis-serie. De game is nog in vroege ontwikkeling; de maker deelt er dan ook nog niet veel details over. Het bedrijf spreekt alleen over een 'next-gen'-shooter.

Ceo Avni Yerli zegt dat zijn bedrijf op zoek is naar meerdere ontwikkelaars om de game te maken. Yerli belooft later met meer details te komen, maar geeft niet aan wanneer dit zal zijn. Crytek zegt de game samen te willen maken met de community, zonder hier veel details over te geven. Yerli benadrukt ook dat Crytek blijft werken aan battleroyale-/survival-game Hunt: Showdown.

De eerste Crysis-game verscheen in 2007 en werd deels bekend vanwege de grafische kwaliteit van de game, waar hoge prestatie-eisen tegenover stonden. In de game dragen spelers een geavanceerd exoskelet, dat de speler bijvoorbeeld onzichtbaar kan maken of meer kracht kan geven. In 2011 en 2013 verschenen opvolgers van de game, in 2020 kwam er een remaster van het eerste spel. Een jaar later kregen ook de andere twee games remasters.