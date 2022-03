Crytek brengt pc-update uit die prestaties in Crysis Remastered moet verbeteren

Crytek heeft een update voor de pc-versie van Crysis Remastered uitgebracht die met name de algehele prestaties voor krachtige systemen moet verbeteren. Er zijn al berichten dat de framerate na de update gemiddeld genomen een stuk hoger ligt.

Een community manager van Crytek heeft op Reddit uiteengezet wat er met pc-update 1.3.0 gaat veranderen. Het gaat onder meer om de genoemde prestatieverbeteringen voor krachtige systemen, maar bijvoorbeeld ook aanpassingen bij ontbrekende lichteffecten en prestatieverbeteringen als raytracing op 'erg hoog' wordt ingesteld. Ook is een issue opgelost waarbij er artefacten zichtbaar konden zijn tijdens cutscenes, wat het geval kon zijn als de game met hdr ingeschakeld werd opgestart.

Gamereviewer John Linneman, bekend van Digital Foundry, meldt dat de patch voor de pc daadwerkelijk merkbare verbeteringen met zich heeft meegebracht. Hij zegt dat de framerate nu doorgaans tussen de 75 en 120fps zit, wat volgens hem prima speelt in combinatie met G-Sync. Hij haalt ook een voorbeeld aan van een specifiek uitzichtpunt bij een stadje in de game, met veel bomen en bergen in de verte. Voorheen had hij moeite daar op 60fps uit te komen, maar nu haalt hij daar 80 beelden per seconde.

De prestaties in Crysis Remastered zijn een veelbesproken onderwerp, mede omdat het originele, dertien jaar oude Crysis erom bekend stond pc’s tot het uiterste te drijven. Daar kwam de 'Can it run Crysis?'-meme uit voort en dat is ook de naam van de zwaarste grafische modus van de huidige remaster, waarbij alle instellingen op maximaal staan. Uit de review van Crysis Remastered, waarbij met een Intel Core i9 10900K is getest, kwamen de framerates met een RTX 3090-videokaart op 4k en 1440 uit op respectievelijk 40 en 42,1fps. Die matige prestaties hangen samen met het probleem wat ook al speelde bij het origineel: de game is nog altijd single-threaded en is dus niet in staat om gebruik te maken van meerdere cores van een processor. Dat vormt voortdurend een bottleneck als het gaat om prestaties.

Overigens heeft deze patch geen mogelijkheid toegevoegd om handmatig save games te kunnen maken. Dat kon wel in het origineel voor de pc, maar waarschijnlijk ontbreekt dat, omdat Crysis Remastered gemaakt is op basis van de consoleversie van de game. Op de consoles waren alleen savepoints beschikbaar. Het is niet duidelijk of deze optie op termijn alsnog wordt toegevoegd voor de pc-versie.