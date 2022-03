XS4ALL gaat klantgegevens delen met KPN in voorbereiding op samenvoeging

XS4ALL gaat gegevens van klanten delen met moederbedrijf KPN. Het is een nieuwe stap in de consolidatie van het merk, dat op den duur volledig op moet gaan in de provider. Er worden onder andere namen, adressen, en contractgegevens overgezet naar KPN.

Dat staat in een update van de faq op de site van XS4ALL, merkte de stichting XS4ALL Moet Blijven op. In de faq staat dat XS4ALL 'binnenkort' gegevens van klanten met KPN gaat delen. Het gaat om naam- en adresgegevens, maar ook productgegevens en technische informatie over de aansluiting. XS4ALL gaat ook factuur- en contractgegevens van gebruikers delen met KPN. Dat is volgens de provider wettelijk verplicht. XS4ALL benadrukt dat de gegevens niet voor commerciële doelen gebruikt worden.

Het uitwisselen van info zou bedoeld zijn om 'verschillende diensten werkend te houden'. Dat is allemaal in voorbereiding op de consolidatie van XS4ALL door KPN. Het moederbedrijf maakte begin 2019 bekend te stoppen met de merknaam XS4ALL en ook met het andere dochtermerk Telfort. KPN nam de provider in 1998 over, maar XS4ALL werkte tot nu toe altijd zelfstandig en had een groep trouwe fans die zich goed konden vinden in het open karakter van de provider. Ook XS4ALL zelf was niet blij met de overname; de OR stapte vorig jaar naar de rechter om de opheffing tegen te gaan. KPN blijft daar wel mee doorgaan. Het bedrijf wil XS4ALL-klanten uiterlijk begin 2022 hebben overgezet.