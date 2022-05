XS4ALL verhoogt prijzen internetabonnementen met een tot twee euro per maand

XS4ALL verhoogt alle tarieven voor vaste internetabonnementen met een tot twee euro per maand. Goedkopere abonnementen zien de kleinste prijsstijgingen. Moederbedrijf KPN maakte eerder op maandag vergelijkbare prijswijzigingen bekend.

De nieuwe tarieven gaan op 1 juli in. Het goedkoopste Internet Basic-abonnement gaat met een euro omhoog, tot 43 euro per maand. Het duurste Internet Pro kost straks twee euro per maand meer dan nu en kost dan 71,50 euro per maand. De provider zegt de prijzen te verhogen 'om te kunnen investeren in de kwaliteit en veiligheid van het netwerk'.

Eerder op maandag maakte moederbedrijf KPN eveneens de nieuwe prijzen bekend die op 1 juli in zullen gaan. Uiterlijk volgend jaar worden de XS4ALL-klanten overgezet naar KPN's eigen technieken, op termijn gaat XS4ALL ook geen nieuwe klanten meer aannemen.