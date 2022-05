Xs4all stopt met otp-tweestapsverificatie op webmail

Xs4all-klanten kunnen vanaf 1 augustus niet langer tweestapsauthenticatie op hun webmail gebruiken. Klanten hebben een mail gekregen waarin staat dat otp-codes of one time passwords straks niet meer te gebruiken zijn en alleen inloggen met een wachtwoord mogelijk is.

Moederbedrijf KPN heeft de mail, waar een gebruiker Tweakers op attendeerde, naar Xs4all-klanten gestuurd die de Calculator-functie gebruikten. Dat is een feature voor de Xs4all-webmail waarmee gebruikers otp-codes kunnen gebruiken als tweestapsverificatie. Die codes worden gegenereerd door een externe app.

Xs4all zegt dat die functie niet meer zal werken per 1 augustus van dit jaar. "Door een upgrade van ons e-mailplatform bieden wij deze inlogmethode vanaf dan niet meer aan", schrijft het bedrijf. Vanaf die datum kunnen gebruikers alleen nog inloggen met een gebruikersnaam en wachtwoord. Het is niet bekend om wat voor upgrade het gaat, maar KPN zegt dat het om 'een bewuste keuze van Xs4all gaat om deze niet opnieuw te gaan ontwikkelen en aanbieden', omdat er onder klanten 'weinig behoefte' aan de functie was.

Er komt geen alternatief beschikbaar zoals een securitykey of hmac-based one-time password via bijvoorbeeld sms. Xs4all zegt dat klanten kunnen inloggen met hun Mijn Xs4all-hoofdaccount.

Update: reactie KPN toegevoegd.