Klanten vast internet KPN betalen gemiddeld 3 euro meer dan jaar geleden

Klanten met vaste diensten bij KPN betalen gemiddeld 3 euro per maand meer dan een jaar geleden. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers van de provider. Waar een klant vorig jaar gemiddeld 45 euro aan KPN betaalde, is dat nu 48 euro.

Dat klanten nu gemiddeld meer kwijt zijn, ligt aan de prijsverhoging van juni, het opheffen van Telfort en de teruggang van de populariteit van goedkopere diensten als analoge telefonie en Digitenne, zegt KPN in zijn kwartaalcijfers. De gemiddelde abonnementsprijs is al langer aan het toenemen, want die lag begin 2018 nog op 43 euro. Op mobiel gebied is die stijging niet te zien: daar bleef de gemiddelde prijs van een abonnement gelijk op 17 euro.

KPN verliest nog altijd klanten op vast gebied. In totaal gingen er 51.000 klanten weg afgelopen kwartaal, maar dat is minder dan de 63.000 klanten die het kwartaal ervoor vertrokken. Het is onbekend of er invloed is van het plan om XS4ALL op te heffen. Er is veel verzet tegen dat plan en de ondernemingsraad maakte onlangs bekend naar de rechter te stappen. KPN's nieuwe directeur Joost Farweck zegt tegen Radio 1 dat hij in gesprek wil met de ondernemingsraad, maar lijkt het schrappen van XS4ALL door te willen zetten.

Steeds meer klanten combineren vaste en mobiele diensten, zo blijkt uit de cijfers. Inmiddels zijn er 1,4 miljoen klanten die dat doen, met gemiddeld 1,6 simkaarten per huishouden. Het aantal mensen dat een gecombineerd abonnement afsloot is klein, met 5000 afgelopen kwartaal. Het nieuwe Hussel-abonnement moet dat aantal volgens de provider weer opstuwen. Bijna de helft van de vaste klanten heeft ook een mobiel abonnement bij KPN.