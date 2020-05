KPN verhoogt per 1 juli prijzen van veel internetabonnementen met 2,6 procent

Vanaf 1 juli worden veel KPN-abonnementen duurder. De provider past vanaf die datum een inflatiecorrectie toe op alle internetabonnementen, met uitzondering van de relatief nieuwe Hussel-abonnementen. Het gaat om een verhoging van 2,6 procent.

Op het forum licht een moderator van KPN toe dat het gaat om het doorvoeren van een inflatiecorrectie van 2,6 procent op de internetabonnementen. Die verhoging wordt berekend op basis van de huidige maandelijkse basisprijs van het abonnement, zonder dat daarbij eventuele afgenomen prijzen voor individuele opties worden meegenomen. KPN-dochter Xs4all verhoogt de prijzen van zijn vijf internetabonnementen vanaf 1 juli met een euro per maand.

Het percentage van 2,6 procent is afkomstig van het CBS. Het bureau maakte begin dit jaar bekend dat de prijzen in 2019 gemiddeld met 2,6 procent gestegen zijn. Daarmee was het de hoogste inflatie in zeventien jaar. In een toelichting aan Tweakers noemt een woordvoerder van KPN de hierop gebaseerde prijsverhoging 'bescheiden' en 'de laagste prijsstijging in vijf jaar'. Volgens de woordvoerder gaat het gemiddeld om een prijsstijging van 1,50 euro.

De beltarieven voor vaste telefonie gaan omhoog met 1 cent, wat betekent dat het starttarief en de gesprekskosten van 0,14 naar 0,15 euro gaan. Bij het BelVrij PSTN-abonnement gaan die prijzen buiten de bundel van 15 naar 16 eurocent. De gesprekstarieven voor BelBasis veranderen niet. Verder worden de abonnementsprijzen voor Vast Bellen en een los Digitenne-abonnement met een euro per maand verhoogd. De verhogingen gelden niet voor mobiele abonnementen. Alleen de wijzigingen voor vaste telefonie gaan per 1 augustus in; de overige verhogingen gelden vanaf 1 juli.

De prijsstijgingen betekenen dat het in bepaalde gevallen vanaf 1 juli goedkoper kan zijn voor KPN-klanten om over te stappen op de in oktober vorig jaar geïntroduceerde nieuwe Hussel-abonnementen. Deze abonnementen worden namelijk niet getroffen door de prijsverhogingen. Wel gelden veelal andere voorwaarden bij de nog lopende, niet meer af te sluiten internetabonnementen van KPN, wat het prijsvoordeel weer teniet kan doen. Zo biedt KPN bij het afnemen een Hussel-abonnement met gecombineerde diensten niet meer de optie om een gratis Fox Sports-pakket af te nemen; dat was nog wel mogelijk bij het inmiddels niet meer af te sluiten KPN Compleet-abonnement.

Een jaar geleden kwam KPN ook met een prijsverhoging voor zijn internetabonnementen, waarbij de vier verschillende internetabonnementen elk met een euro per maand werden verhoogd. De prijsverhoging was een jaar geleden bij de oudere abonnementen, die momenteel nog altijd geldig zijn en al geruime tijd niet meer zijn af te sluiten, gemiddeld wat hoger en varieerde van 1,50 tot 3,50 euro.

KPN zegt dat de tarieven worden gewijzigd zodat het ook in de komende tijd verder kan investeren. Het bedrijf meldt dat daarmee de kwaliteit, stabiliteit en veiligheid van zijn producten en dienstverlening verder verbeterd kunnen worden. Klanten worden in de komende twee weken per brief geïnformeerd over de prijsstijgingen. Tot het moment dat de wijziging ingaat, kunnen klanten hun contract opzeggen.

Overigens bleek uit de recentste kwartaalcijfers dat KPN in het afgelopen kwartaal 48.000 klanten met vaste diensten verloor. Het totale aantal klanten ligt nu op 3,19 miljoen. Het bedrijf verklaarde dat door te wijzen op de felle concurrentie, onder meer van lokale glasvezelaanbieders in landelijke gebieden.

De provider voert ook een aantal wijzigingen door in zijn zenderaanbod voor televisie. Zo wordt de zender Crime & Investigation toegevoegd aan het basispakket.