KPN biedt ESPN-hoofdkanaal aan met hdr, maar niet in 4k-resolutie

KPN gaat vanaf 2 augustus het hoofdkanaal van ESPN uitzenden in 'uhd'. Dat betekent niet dat er sprake is van 4k in de zin van een resolutie van 3840x2160 pixels. Hoogstwaarschijnlijk gaat het om 1080p of 1080i. Wel wordt hdr daarbij ondersteund, in de vorm van Hybrid-log gamma.

Hoewel KPN zegt dat het om een aanbod 'in uhd' gaat, betreft het geen 4k-resolutie, bevestigt een woordvoerder. Hoogstwaarschijnlijk gaat het om een aanbod in 1080p-resolutie; het bedrijf kon niet direct zeggen om welke resolutie het gaat. Het gaat in ieder geval gepaard met de reguliere framerate van vijftig beelden per seconde en Hybrid-log gamma. Dit is een hdr-standaard die veel in combinatie met televisie wordt aangeboden. Waarschijnlijk hanteren ESPN en KPN hier de term van uhd conform de definitie van de EBU, waar specifiek 1080p/50 met hdr wordt aangeduid als een uhdtv-dienst.

Eerder meldde TotaalTV al dat er sprake zou zijn van 1080p met 50fps bij hoofdzender ESPN 1. Het is onbekend of dit gepaard gaat met een noemenswaardige verhoging van de bandbreedte. Gebruikers moeten de juiste decoder hebben als ze de wedstrijden op het hoofdkanaal willen in de betere kwaliteit. Dat moet een Arris VIP5202 of een ZTE ZXV8001 zijn. Ook is een 4K-pakket nodig.

KPN houdt het hoofdkanaal in het basispakket, schrijft het bedrijf. Dat zal zijn op kanaal 14. Op dat kanaal kunnen klanten wedstrijden uit onder andere de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie kijken. Voor de overige kanalen moeten klanten een ander pakket afsluiten. ESPN biedt vanaf begin augustus niet langer zes zenders aan, maar vier voetbalzenders.

KPN heeft ook een ESPN-aanbod voor alle Eredivisiewedstrijden. Dat ESPN Compleet-pakket moeten klanten apart afsluiten voor 12,95 euro per maand. Door de deal die de provider met ESPN-Disney heeft gesloten, blijven ook de zenders 24Kitchen, National Geographic en Fox in het basispakket en kunnen klanten BabyTV en National Geographic Wild als aparte pakketten afsluiten.

In Nederland zond KPN eerder al het afgelopen EK Voetbal op NPO1 uit in 4k-resolutie en met hdr. Ook Ziggo en verschillende kleine providers deden dat. Bij KPN waren die 4k-wedstrijden ook te bekijken voor klanten zonder 4K-televisiepakket; alleen een bepaalde minimale snelheid en de beschikking over een Arris VIP5202 of een ZTE ZXV8001 was voldoende. Dat is nu anders. KPN zegt dat het nieuwe uhd-kanaal van ESPN alleen te bekijken is als men beschikt over het 4K-pakket.

Ook Ziggo komt vanaf 2 augustus met ESPN Compleet en 'een extra Ultra HD-kanaal met wedstrijden uit de Eredivisie'. Dat zal zijn op kanaal 425. Daar wordt één Eredivisiewedstrijd op zaterdag en een tweede op zondag uitgezonden. Ook hier zal sprake zijn van 1080p met vijftig beelden per seconde en Hybrid-log gamma.