EK voetbal kijken in betere kwaliteit

Het gaat er toch nog van komen: vanaf vrijdagavond gaat de EK-bal eindelijk weer rollen. Misschien dat we tijdens de tv-uitzendingen die bal net even wat scherper in beeld krijgen, waarbij we zelfs de verschillende kleuren en het logo van de sportfabrikant kunnen herkennen. Misschien dat we zelfs wel wat gemakkelijker individuele grassprietjes kunnen ontwaren. Het toernooi is namelijk in nogal wat landen via de nodige aanbieders te bekijken in 4k-resolutie en met high dynamic range.

Dat betekent in theorie een wat scherpere weergave, waarbij ook kleuren beter tot hun recht moeten komen en lichtbronnen wat realistischer en wat meer uitgesproken zullen zijn. Mochten de Rode Duivels en/of Oranje het goed doen en ver komen, zijn hun prestaties dus nog wat duidelijker te volgen en mooier om te zien.

Althans, dat zal slechts voor een deel van de geïnteresseerde kijkers opgaan. In Nederland is er een heel scala aan providers die het EK voetbal in 4k en met hdr beschikbaar maakt, maar dat betekent nog niet dat elke klant daar ook automatisch gebruik van kan maken. In Vlaanderen lijken geïnteresseerde kijkers er sowieso een stuk bekaaider vanaf te komen. In dit artikel staan we stil bij de mogelijkheden om het EK voetbal in hogere kwaliteit te bekijken. Er volgt een niet-uitputtend overzicht en we zullen ook kort stilstaan bij de wisselwerking tussen de televisieomroep en de providers om de 4k-beelden in de huiskamer te krijgen.